- Das nächste Treffen zu den Friedensverhandlungen soll wieder in der Schweiz stattfinden, fordert der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski.
- Die Aussichten für ein Kriegsende sind aus Sicht des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz düster.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski äussert sich unzufrieden über die Verhandlungen mit Russland. Politische Themen und ein Treffen der Staatspräsidenten seien noch nicht behandelt worden.
Themen in diesem Newsticker
- Weitere Verhandlungsrunde in der Schweiz
- US-Senatoren fordern schärfere Sanktionen gegen Russland
- Merz: Mit Putin wird es nie wieder normale Beziehungen geben
- Merz sieht kein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs
- Selenski unzufrieden mit Verlauf der Gespräche mit Russland
- Russen und Ukrainer sprachen vor Abflug erneut bilateral
- EU will Grenzregionen nahe Russland besser helfen
- Slowakei ruft Erdöl-Notstand aus
- Ukraine verhängt Sanktionen gegen Lukaschenko
- Zürich spendet Feuerwehrautos für die Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF