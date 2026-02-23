- Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat den Stopp von Notstromlieferungen an die Ukraine angeordnet.
- Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas musste einräumen, dass das geplante 20. Sanktionspaket gegen Russland vorerst gescheitert ist.
- Der Wiederaufbau der Ukraine wird nach Einschätzung internationaler Institutionen im kommenden Jahrzehnt über 450 Milliarden Franken kosten.
