Krieg in der Ukraine Slowakei ordnet Stopp von Stromlieferungen an die Ukraine an

Themen in diesem Newsticker

  • Slowakei stoppt Notstromlieferungen an Ukraine
  • Kallas: Keine Einigung über 20. Sanktionspaket der EU
  • Ukraine: Ungarn und Slowakei dürfen EU nicht als Geisel nehmen
  • EU fordert Einhaltung von Ukraine-Kreditzusagen
  • Über 450 Milliarden Franken für Wiederaufbau der Ukraine benötigt
  • Ukraine beharrt auf russischen Reparationszahlungen
  • Ukraine: über 400 Quadratkilometer Land zurückgewonnen
  • EU-Spitzenbesuch: Von der Leyen und Costa reisen morgen nach Kiew
  • Ungarn wirft Ukraine Erpressung vor – Kein Geld ohne Öl
  • Polens Geheimdienst fasst mutmasslichen Agenten

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 17.2.2026, 19:30 Uhr

