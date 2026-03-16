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Krieg in der Ukraine Starmer fordert trotz Iran-Krieg «Aufmerksamkeit auf die Ukraine»

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Themen in diesem Newsticker

  • Starmer fordert anhaltende Aufmerksamkeit für die Ukraine
  • Russland: Kein Landesteil mehr vor ukrainischen Drohnen sicher
  • Kallas: Kein Interesse an neuen Energieabkommen mit Russland
  • Selenski in London – Engere Rüstungskooperation geplant
  • EU-Ratschef Costa: Gespräche mit Russland vorbereiten
  • Selenski: Russische Offensive vereitelt
  • Kenianer sollen nicht mehr für Russland in Ukraine kämpfen
  • Kreml: Trump hat Interesse an Ukraine nicht verloren
  • Polens Luftwaffe fängt erneut russischen Aufklärer ab
  • Kiew: Tote nach Angriffen in Saporischja und Dnipropetrowsk

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 10.3.2026, 19:30 Uhr

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