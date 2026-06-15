- Im Geschichtsstreit zwischen Polen und der Ukraine will auch der ukrainische Präsidialamtschef Kyrylo Budanow eine staatliche Auszeichnung Polens zurückgeben.
- Wolodimir Selenski fordert Belarus auf, russische Militärtechnik innert einer Woche zu entfernen, und droht andernfalls mit militärischen Schritten.
- Das russische Militär hat laut ukrainischen Angaben zwei zivile Handelsschiffe im Schwarzen Meer mit Drohnen attackiert. Ein Mensch wurde getötet und mehrere verletzt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Kiewer Präsidialamtschef verzichtet auf polnische Ehrung
- Tusk mahnt im Streit zwischen der Ukraine und Polen zur Ruhe
- Streit um Geschichte: Polen entzieht Selenski Auszeichnung
- Tote nach russischen Angriffen im Kreis Nikopol
- Selenski fordert Abzug russischer Militärtechnik aus Belarus
- Ukraine: Tote durch russischen Beschuss in Kramatorsk
- Zwei Tote nach russischen Drohnenangriffen auf Handelsschiffe
- Achtjähriges Mädchen stirbt nach ukrainischem Drohnenangriff
- Russische Truppen sollen Jurkiwka eingenommen haben
- Russland: 15 Jahre Straflager für mutmasslichen Spion
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF