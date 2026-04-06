- Die Ukraine hat nach Angaben ihres Armeechefs seit Ende Januar 480 Quadratkilometer Gebiet im Südosten und Osten des Landes zurückerobert.
- Die Ukraine hat erneut russische Anlagen der Ölindustrie unter Beschuss genommen. Im Gebiet Leningrad war, wie schon mehrfach, der Hafen Primorsk Ziel.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat in Damaskus den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa getroffen. Sie haben Erfahrungen im militärischen und Sicherheitsbereich ausgetauscht.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine greift russisches Kriegsschiff und Bohrinsel an
- Ukraine gewinnt 480 Quadratkilometer zurück
- Das sind die Geschehnisse im Ukraine-Krieg vom Wochenende
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF