- Die Ukraine hat erneut russische Anlagen der Ölindustrie unter Beschuss genommen. Im Gebiet Leningrad war, wie schon mehrfach, der Hafen Primorsk Ziel.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat in Damaskus den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa getroffen. Sie haben Erfahrungen im militärischen und Sicherheitsbereich ausgetauscht.
- Im Asowschen Meer ist nach russischen Angaben ein mit Getreide beladener Frachter gesunken. Die Rede ist von einem Drohnenangriff.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski tauscht in Syrien Kriegserfahrungen aus
- Russischer Getreidefrachter sinkt im Asowschen Meer
- Ukraine setzt russische Ölanlagen in Brand
- Kiew erwartet Besuch von US-Delegation nach Ostern
- Ukrainische und reformierte Kirchen feiern gemeinsam Ostern
- Ukraine und Türkei bauen Sicherheitskooperation aus
- Slowakischer Premier will Sanktionen gegen russisches Öl aufheben
- Russland greift Öl- und Gasanlagen in der Ukraine an
- Selenski trifft Erdogan für Gespräche in Istanbul
- Fünf Tote bei russischem Drohnenangriff in der Südostukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF