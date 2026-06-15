- Die Ukraine hat nach eigenen Angaben umfangreiche neue Zusagen für Militärhilfe für ihren Abwehrkampf gegen Russland bekommen.
- Moskau hat einen der heftigsten Angriffe seit Kriegsbeginn erlebt. Insgesamt hätte die russische Luftabwehr nach Angaben der Regierung in der Nacht 555 ukrainische Drohnen über mehreren Regionen abgefangen und zerstört.
- Trotz der andauernden Kämpfe haben die Ukraine und Russland erneut Soldatenleichen ausgetauscht.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- EU-Regierungen warnen vor zu schnellen Kontakten mit Moskau
- EU-Ratspräsident Costa streckt offenbar Fühler nach Moskau aus
- Ukraine erhält erhebliche Mittel für Verteidigung
- Österreichs Kanzler fordert EU zu Gesprächen mit Putin auf
- Ukraine und Deutschland vereinbaren Kooperation bei Raketenabwehr
- London: Liefern Ukraine bis Ende des Jahres 150'000 Drohnen
- Ukraine und Russland tauschen erneut Leichen aus
- Selenski: Gespräch mit Nato-Partnern über Luftabwehrhilfen
- Moskau erlebt einen der heftigsten Angriffe seit Kriegsbeginn
- Flugbetrieb an Moskauer Flughäfen nach Drohnenangriff ausgesetzt
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF