- Russland und die Ukraine haben je 200 Kriegsgefangene ausgetauscht.
- Laut Präsident Wolodimir Selenski könnte die Druschba-Ölpipeline innerhalb von eineinhalb Monaten wieder instand gesetzt und technisch betriebsbereit sein.
- Die Ukraine bemüht sich um eine Verschiebung der Gespräche zur Beendigung des Kriegs. Hintergrund sei die Lage im Nahen Osten, teilt Präsident Wolodimir Selenski mit.
Themen in diesem Newsticker
- Kiew: Druschba-Pipeline in eineinhalb Monaten wohl betriebsbereit
- Austausch von Kriegsgefangenen zwischen Ukraine und Russland
- Rumäne in Russland wegen Spionage zu 15 Jahren Haft verurteilt
- Orban will Erkundungsmission zur Druschba-Pipeline schicken
- Verletzte in der Ukraine nach russischen Angriffen
- Selenski: Bemühen uns um Verschiebung der trilateralen Gespräche
- Selenski erwartet Verzögerung bei Friedensgesprächen
- Erste Schweizer Dieselgeneratoren in Kiew angekommen
- Ukraine erhält Anfragen zur Abwehr iranischer Drohnen
- Putin erwägt Einstellung der Gaslieferungen an europäische Märkte
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF