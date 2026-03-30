- Ukrainische Langstreckendrohnen haben erneut den russischen Öl- und Gashafen Ust-Luga bei St. Petersburg angegriffen.
- Selenski stellt Waffenruhe über Ostern in Aussicht, sowie das Einstellen von Angriffen auf russische Energieeinrichtungen, falls dies auch Russland unterlässt.
- Die EU-Kommission stellt 1.5 Milliarden Euro zur Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie zur Verfügung.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Erneut Schäden an russischem Ostsee-Hafen Ust-Luga durch Drohnen
- Toter und Verletzte bei Drohnenangriff in Poltawa
- Selenski: Sicherheitskooperation mit Ländern im Nahen Osten
- EU-Kommission stellt 1.5 Milliarden Euro für Verteidigung bereit
- Ukraine entschuldigt sich bei Finnland für Drohnenabstürze
- Serbien sichert sich dreimonatigen Gasdeal mit Russland
- Selenski offen für Waffenruhe über Ostern
- Kreml-Sprecher: Keine Mobilmachung geplant
- Russland weist erneut britischen Diplomaten aus
- Ukraine greift russische Drohnenstandorte in Taganrog an
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF