- An der Ostfront der Ukraine beobachtet der ukrainische Generalstab eine Zunahme der Kampfhandlungen.
- Am Samstag treffen sich ukrainische und amerikanische Unterhändler, um eine neue Runde von Friedensgesprächen mit Russland vorzubereiten.
- Der Kreml ist offenbar bereit, eine Teilwaffenruhe auszuhandeln. Dies aber nur unter bestimmten Bedingungen.
- Ungarns Regierungschef Viktor Orban hält an der Blockade der Ukraine-Finanzhilfen fest – die EU will die 90 Milliarden Euro dennoch auszahlen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Schwere Kämpfe im Donbass – russische Offensive abgewehrt?
- Ukrainische Luftwaffe: 154 Drohnen aus Russland geortet
- Ukrainische Unterhändler zu Gesprächen in den USA
- Russland: Ukraine feuert 283 Drohnen ab
- Selenski: Ukraine will russische Messenger-App infiltrieren
- Frankreich stoppt erneut Öltanker aus Russland im Mittelmeer
- Tote durch russischen Drohnenangriff in Ostukraine
- Selenski: gemeinsame Drohnenproduktion mit verschiedenen Staaten
- Kreml stellt Bedingungen an Kiew für Teilwaffenruhe
- Bundesrat will mehr Ukraine-Flüchtlinge im Arbeitsmarkt
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF