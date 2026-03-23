- Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban kündigt an, Gaslieferung in die Ukraine schrittweise einzustellen.
- Das russische Verteidigungsministerium meldet den Abschuss von 389 ukrainischen Drohnen. Auch die Region Moskau war betroffen.
- Bei einem russischen Drohnenangriff auf die westukrainische Stadt Lwiw sind 17 Personen verletzt worden. Auch die zum Unesco-Welterbe gehörende St.-Andreas-Kirche wurde getroffen.
- Russische Angriffe haben in der Nacht mehrere Tote in verschiedenen Teilen der Ukraine gefordert.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Deutschland: mutmassliche Russland-Spionin in Untersuchungshaft
- Ungarn will Gaslieferungen an die Ukraine schrittweise stoppen
- Behörden: 150'000 ukrainische Haushalte ohne Strom
- Drohnen aus Russland stürzen in Estland und Lettland ab
- Russland: Feuer nach ukrainischem Drohnenangriff auf Ostseehafen
- Russland: Ukraine beschädigt Energieinfrastruktur in Belgorod
- Russland meldet Abschuss von fast 400 ukrainischen Drohnen
- Schaden an der Energie-Infrastruktur
- Fast 950 russische Drohnen seit Montagabend
- Kreml verbietet Proteste gegen Internetblockaden
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF