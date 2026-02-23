- Der Kreml erklärte, dass seine Kriegsziele in der Ukraine noch nicht erreicht seien und dass der Krieg fortgesetzt werde, bis dies der Fall sei.
- Zum vierten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine bekräftigen verschiedene Staaten ihre anhaltende Unterstützung. Darunter Frankreich, Grossbritannien, die EU sowie nordische und baltische Staaten. Auch die UNO-Vollversammlung drückte in einer Resolution die Unterstützung aus.
- Der ukrainische Präsident Selenski betonte in einer Videobotschaft, dass Putin seine Ziele nicht erreicht habe und bekräftigte seine Bemühungen für Frieden.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
