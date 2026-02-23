 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in der Ukraine UNO-Vollversammlung fordert Waffenruhe und Frieden in Ukraine

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • UNO-Vollversammlung drückt Ukraine ihre Unterstützung aus
  • Öllieferung über Druschba-Pipeline verzögert sich weiter
  • OSZE unterbreitet Moskau und Kiew «konkrete Vorschläge»
  • «Koalition der Willigen» sagt Ukraine weiterhin Unterstützung zu
  • G7 stützen Trumps Friedensinitiative für Ukraine
  • Schweiz hilft Ukraine mit über sechs Milliarden Franken
  • Selenski drängt auf das 90-Milliarden-Kreditpaket der EU
  • Macron skeptisch über kurzfristigen Frieden in der Ukraine
  • Mehr als 500 ukrainische Kulturstätten beschädigt oder zerstört
  • Orban beharrt auf russischem Öl vor Ukraine-Hilfen

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10 vor 10, 23.2.2026, 21:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)