Krieg in der Ukraine USA bitten Ukraine um Hilfe gegen iranische Shahed-Drohnen

  • Streit zwischen Ukraine und Ungarn eskaliert
  • USA bitten Ukraine um Hilfe gegen iranische Shahed-Drohnen
  • Deutschland unterstützt Ukraine mit 200 Millionen Euro
  • Drohnenangriff in russisch kontrollierter Region Cherson
  • Trump fordert Selenski zu Friedensabkommen auf
  • Neun Verletzte nach Absturz ukrainischer Drohne auf der Krim
  • Ukraine wirft Ungarn Geiselnahme vor
  • Selenski erwartet neue Gefangenenaustausche in kommenden Tagen
  • Selenski würde Reparatur der Druschba-Pipeline ablehnen
  • Selenski droht Orban im Streit um EU-Kredit

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

