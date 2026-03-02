- Selenski bietet Abfangdrohnen im Austausch gegen Patriot-Raketen an, um die Sicherheit in der Nahost-Region zu stärken.
- Russland und die Ukraine haben je 200 Kriegsgefangene ausgetauscht. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ist zuversichtlich, dass es in den nächsten Tagen zu weiteren Austauschen kommen wird.
- Laut Wolodimir Selenski könnte die Druschba-Ölpipeline innerhalb von eineinhalb Monaten wieder instand gesetzt und technisch betriebsbereit sein.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
