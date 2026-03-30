- Mit einem Solidaritätsbesuch in der Ukraine haben mehrere europäische Politiker am vierten Jahrestag der Befreiung Butschas der Opfer russischer Massaker gedacht.
- Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas hat während ihres Besuchs in der Ukraine die USA aufgefordert, die Verhängung neuer Sanktionen gegen Russland zu prüfen.
- Ukrainische Langstreckendrohnen haben erneut den russischen Öl- und Gashafen Ust-Luga bei St. Petersburg angegriffen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Wadephul und Kallas übergeben Hilfslieferungen an Ukraine
- Blockierter EU-Kredit: Selenski beklagt verlorenen Monat
- Erneut Drohne in Finnland aufgetaucht
- Russland reagiert skeptisch auf Vorschlag zu Waffenruhe
- Selenski will USA um Übermittlung von Waffenruhe-Angebot bitten
- Solidarität am vierten Jahrestag der Befreiung Butschas
- Kallas will neue Russland-Sanktionen mit den USA
- Erneut Schäden an russischem Ostsee-Hafen Ust-Luga durch Drohnen
- Toter und Verletzte bei Drohnenangriff in Poltawa
- Selenski: Sicherheitskooperation mit Ländern im Nahen Osten
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF