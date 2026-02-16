- In Genf haben Delegationen aus der Ukraine und aus Russland den ersten Verhandlungstag beendet.
- Zum konkreten Inhalt der Gespräche ist nichts bekannt. Sie werden am Mittwoch fortgesetzt.
- Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in diesem Jahr neun russische Ölraffinerien angegriffen.
Themen in diesem Newsticker
- Gespräche in Genf gehen weiter
- Caritas: 2025 tödlichstes Jahr für Ukraine seit Kriegsbeginn
- Ukraine gewinnt offenbar an Boden zurück
- Selenski drängt auf europäische Produktion von Flugabwehrraketen
- Russland verabschiedet Gesetz zur Mobilfunkabschaltung
- Selenski: 2000 Kinder aus Russland zurückgeholt
- Erster Tag der trilateralen Gespräche in Genf beendet
- Hohe Gurkenpreise sorgen für Unmut in Russland
- Ukraine: Angriffe auf neun russische Ölraffinerien in diesem Jahr
- Aussenminister Cassis heisst Teilnehmerländer willkommen in Genf
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF