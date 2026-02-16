- In Genf haben Delegationen aus der Ukraine und aus Russland den zweiten Verhandlungstag beendet.
- Wolodimir Selenski wirft Russland vor, die laufenden Friedensverhandlungen zu verzögern.
- Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in diesem Jahr neun russische Ölraffinerien angegriffen.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: Trilaterale Gespräche bleiben schwierig
- Russland verzögert laut Selenski die Verhandlungen
- Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in Genf sind beendet
- Zweiter Verhandlungstag in Genf hat begonnen
- Selenski lehnt Gebietsaufgabe im Donbass ab
- «Fortschritte» bei Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine
- Gespräche in Genf gehen weiter
- Caritas: 2025 tödlichstes Jahr für Ukraine seit Kriegsbeginn
- Ukraine gewinnt offenbar an Boden zurück
- Selenski drängt auf europäische Produktion von Flugabwehrraketen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
