Im Kanton Waadt wurde in drei Vorlagen erneut über eine Ausweitung der politischen Rechte entschieden.

Ausländerinnen und Ausländer, die sich im Kanton Waadt niedergelassen haben, werden weiterhin nicht auf kantonaler Ebene abstimmen dürfen.

Die Initiative, die ihnen dieses Recht zugestehen wollte, wird nach ersten Ergebnissen mit rund 63.6 Prozent der Stimmen abgelehnt, wobei die Auszählung zu 95 Prozent abgeschlossen ist.

Die von der Bürgerbewegung «Ag!ssons» initiierte und von der Linken unterstützte Initiative sah vor, dass Ausländerinnen und Ausländer, wie es seit 2003 auf kommunaler Ebene der Fall ist, unter bestimmten Bedingungen an kantonalen Abstimmungen teilnehmen können. Voraussetzung für die Teilnahme wäre gewesen, dass die ausländischen Staatsangehörigen seit mindestens zehn Jahren in der Schweiz und seit mindestens drei Jahren im Kanton Waadt lebten.

Legende: Das Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer ist schweizweit immer wieder ein Thema. In der Waadt fanden bereits 2011 solche Abstimmungen statt. Keystone / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Die Waadtländer Bevölkerung möchte das System aber offenbar nicht ändern. Bereits 2011 hatte die Stimmbevölkerung eine ähnliche Initiative abgelehnt, damals mit fast 70 Prozent der Stimmen.

Das voraussichtliche Ergebnis vom Sonntag ist ein Sieg für die FDP und die SVP, die gemeinsam mit der «Ligue vaudoise» gegen diese Initiative gekämpft hatten. Ihrer Meinung nach muss das kantonale Stimmrecht untrennbar mit der Schweizer Staatsbürgerschaft verbunden bleiben.

Zwei weitere Wahlrechtsvorlagen Box aufklappen Box zuklappen Auch bei den beiden anderen Vorlagen geht es um das Stimm- und Wahlrecht. Mit einer Verfassungsänderung soll auch Menschen, die unter Beistandschaft stehen, das kantonale und kommunale Wahlrecht eingeräumt werden. Dies betrifft rund 1400 Menschen, häufig mit psychischen Problemen, die bisher von den Urnengängen ausgeschlossen wurden. Auf Bundesebene ist eine ähnliche Vorlage zur Gleichbehandlung aller Bürgerinnen und Bürger im Parlament hängig. Mit der dritten Vorlage soll im Ausland wohnhaften Waadtländerinnen und Waadtländern die Teilnahme an den Ständeratswahlen ermöglicht werden. Bei den Nationalratswahlen ist dies bereits möglich. Neben dem Wallis ist der Kanton Waadt derzeit noch der einzige Westschweizer Kanton, der das nicht zulässt.

Bereits am letzten Abstimmungssonntag ein Thema Box aufklappen Box zuklappen Erst bei der letzten kantonalen Abstimmung vom 28. September lehnte das Waadtländer Stimmvolk eine Verkürzung der Wartefrist für ausländische Staatsangehörige zur Teilnahme an kommunalen Abstimmungen mit 56 Prozent Nein-Stimmen ab. Die Teilnahme von Ausländerinnen und Ausländern an kommunalen Abstimmungen kennen neben der Waadt mehrere Kantone. Auf kantonaler Ebene dagegen erlauben nur die beiden Westschweizer Kantone Neuenburg und Jura Urnengänge für ausländische Staatsangehörige. Eine entsprechende Volksinitiative wurde in der Waadt bereits 2011 verworfen.

