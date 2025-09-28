Abschaffung Eigenmietwert
- Die Schlussresultate sind da: Der Eigenmietwert wird abgeschafft, die E-ID wird hauchdünn angenommen.
- Am Vorabend hat der Bundesrat in Bern informiert und sich ob der beiden Abstimmungsergebnisse erfreut gezeigt.
- In Genf erreichte keiner der Kandidierenden bei der Ersatzwahl in die Kantonsregierung das absolute Mehr.
- Weiter sind in diversen Regionen Abstimmungen zu kantonalen und kommunalen Vorlagen anberaumt.
- Das «Abstimmungsstudio» mit Live-Schaltungen und Einschätzungen finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Die SVP siegt in Solothurn bei allen kantonale Vorlagen
- Rätoromanen haben erstmals in ihrer Sprache abgestimmt
- Stimmbeteiligung bei Eigenmietwert und E-ID über dem Mittel
- Katrin Oller: «Klare Abneigung gegen ein Gartengerät in Zürich»
- Parteipräsidenten sind sich einig: E-ID soll freiwillig bleiben
- Adrian Müller: «Bern setzt ein Zeichen gegen steigende Mieten»
- In Genf kommt es zu einer Stichwahl für die Kantonsregierung
- Wie will der Bundesrat die Minderheit ernst nehmen?
- Jans: «Entscheid zur E-ID stärkt digitale Souveränität»
- Beat Jans: «Die E-ID soll den Service public stärken»
