Abstimmungen live In Kürze: Bundesrat äussert sich zu den Abstimmungsergebnissen

Abschaffung Eigenmietwert

JA 57.7%, NEIN 42.3%

Standesstimmen

JA 16.5 Stimmen, NEIN 6.5 Stimmen

Resultat 

E-ID

JA 50.4%, NEIN 49.6%

Resultat 

Themen in diesem Liveticker

  • Stadt Zürich verbietet Laubbläser
  • Kein erleichtertes Wahlrecht für Ausländer im Kanton Waadt
  • Golder zu E-ID: «Beim Ständemehr hätte es nicht gereicht»
  • Medienkonferenz des Bundesrates um 16:45 Uhr
  • Golder zu Abschaffung Eigenmietwert: «Kompromiss war erfolgreich»
  • Carmelia Maissen: «Objektsteuer noch alles andere als sicher»
  • Schlussresultat: Abschaffung Eigenmietwert deutlich angenommen
  • Schlussresultat: E-ID knapp angenommen
  • Nina Thöny: «Klimaschutz in Zürich zurzeit nicht im Zentrum»
  • Kanton Zürich lehnt Energiegesetz deutlich ab

News und Hintergründe zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 2025.

SRF 1, 28.9.2025, 12 Uhr

