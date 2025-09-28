Abschaffung Eigenmietwert
JA 57.7%, NEIN 42.3%
StandesstimmenJA 16.5 Stimmen, NEIN 6.5 Stimmen
Resultat
E-ID
JA 50.4%, NEIN 49.6%
Resultat
- Die Schlussresultate sind da: Der Eigenmietwert wird abgeschafft, die E-ID wird hauchdünn angenommen.
- Um 16:45 Uhr tritt der Bundesrat vor die Medien, um die Abstimmungsergebnisse zu kommentieren.
- In Genf kommt es zu einer Ersatzwahl in die Kantonsregierung.
- Weiter sind in diversen Regionen Abstimmungen zu kantonalen und kommunalen Vorlagen anberaumt.
- Das «Abstimmungsstudio» mit Live-Schaltungen und Einschätzungen finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Stadt Zürich verbietet Laubbläser
- Kein erleichtertes Wahlrecht für Ausländer im Kanton Waadt
- Golder zu E-ID: «Beim Ständemehr hätte es nicht gereicht»
- Medienkonferenz des Bundesrates um 16:45 Uhr
- Golder zu Abschaffung Eigenmietwert: «Kompromiss war erfolgreich»
- Carmelia Maissen: «Objektsteuer noch alles andere als sicher»
- Schlussresultat: Abschaffung Eigenmietwert deutlich angenommen
- Schlussresultat: E-ID knapp angenommen
- Nina Thöny: «Klimaschutz in Zürich zurzeit nicht im Zentrum»
- Kanton Zürich lehnt Energiegesetz deutlich ab
Abstimmungsspecial
News und Hintergründe zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 2025.