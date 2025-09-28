Abschaffung Eigenmietwert
- Auf eidgenössischer Ebene entscheidet das Volk einerseits über die Abschaffung des Eigenmietwerts, andererseits über die Einführung einer E-ID.
- In Genf kommt es zu einer Ersatzwahl in die Kantonsregierung.
- Weiter sind in diversen Regionen Abstimmungen zu kantonalen und kommunalen Vorlagen anberaumt.
- Das «Abstimmungsstudio» mit Live-Schaltungen und Einschätzungen finden Sie hier.
- Erstmals hat der Bund Stimmzettel auf Rätoromanisch gedruckt
- In Genf kommt es zu einer Ersatzwahl in die Kantonsregierung
- Thurgau entscheidet über das «Tanzverbot» an Feiertagen
- Ihre Stimme zählt – bis 12 Uhr haben Sie noch Zeit!
- Die kantonalen Vorlagen
- Was Sie heute bei SRF erwartet – im TV und Radio
- Der Zeitplan zu den Ergebnissen der eidgenössischen Vorlagen
- Das beinhaltet das E-ID-Gesetz
- Worum geht es bei der Abschaffung des Eigenmietwerts?
- Willkommen zum heutigen Abstimmungssonntag!
News und Hintergründe zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 2025.