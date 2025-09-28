 Zum Inhalt springen

Abstimmungen live Urnen schliessen um 12 Uhr – Spannung bei Eigenmietwert erwartet

28.09.2025, 10:31

Abschaffung Eigenmietwert

  • JA

  • NEIN

Erster Trend um 12:00 Uhr

Noch kein Trend 

E-ID

  • JA

  • NEIN

Erster Trend um 12:00 Uhr

Noch kein Trend 

  • Auf eidgenössischer Ebene entscheidet das Volk einerseits über die Abschaffung des Eigenmietwerts, andererseits über die Einführung einer E-ID.
  • In Genf kommt es zu einer Ersatzwahl in die Kantonsregierung.
  • Weiter sind in diversen Regionen Abstimmungen zu kantonalen und kommunalen Vorlagen anberaumt.
  • Das «Abstimmungsstudio» mit Live-Schaltungen und Einschätzungen finden Sie hier.

Themen in diesem Liveticker

  • Erstmals hat der Bund Stimmzettel auf Rätoromanisch gedruckt
  • In Genf kommt es zu einer Ersatzwahl in die Kantonsregierung
  • Thurgau entscheidet über das «Tanzverbot» an Feiertagen
  • Ihre Stimme zählt – bis 12 Uhr haben Sie noch Zeit!
  • Die kantonalen Vorlagen 
  • Was Sie heute bei SRF erwartet – im TV und Radio
  • Der Zeitplan zu den Ergebnissen der eidgenössischen Vorlagen
  • Das beinhaltet das E-ID-Gesetz
  • Worum geht es bei der Abschaffung des Eigenmietwerts?
  • Willkommen zum heutigen Abstimmungssonntag!

Abstimmungsspecial

Box aufklappen Box zuklappen
Grafik
Legende: SRF

News und Hintergründe zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 2025.

SRF News 4, 28.9.2025, 6 Uhr

