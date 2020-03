Seit einigen Tagen steigen die Fallzahlen in Thailand. Nun reagiert das Land mit verstärkten Massnahmen. Dazu gehören auch Handy-Apps, mit denen die Regierung Personen überwachen kann. Touristen müssen zwei Wochen in die Selbstquarantäne.

15:27

Das Coronavirus schafft es auch hinter Gefängnismauern

Deshalb nimmt der Kanton Zürich das seit Dezember stillgelegte Gefängnis Horgen wieder in Betrieb, als Corona-Station für Zürcher Häftlinge. Der Kanton Zürich werde im Gefängnis Horgen vorsorglich eine Art Krankenstation für infizierte Häftlinge einrichten, teilte Justizvollzug und Wiedereingliederung auf Anfrage mit. Die Behörde bestätigte damit eine Meldung von Radio SRF1. Grundsätzlich sollen Infizierte zuerst in dem Gefängnis betreut werden, in dem sie ihre Strafe absitzen. In Horgen sollen jene Häftlinge betreut werden, die intensivere Pflege brauchen.