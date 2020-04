Our latest projections show state-by-state analyses of hospital capacity and estimated demand based on #COVID19 deaths. View projections for your state: https://t.co/TLiqiXztKh pic.twitter.com/xcSmnmE5W0

Den laufend aktualisierten Berechnungen des Instituts IHME der Universität Washington in Seattle zufolge, auf die auch das Weisse Haus Bezug nimmt, wird der Höhepunkt der Pandemie in den USA am 16. April erwartet - mit dann mehr als 2600 Toten an diesem Tag. IHME prognostiziert, dass zum Höhepunkt der Krise Mitte des Monats mehr als 87'000 Krankenhausbetten in den USA fehlen werden, darunter fast 20'000 auf Intensivstationen.

In den USA ist die Zahl der Toten durch die Lungenkrankheit Covid-19 innerhalb von 24 Stunden um mehr als 1000 angestiegen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet von etwa 1480 Toten. Die Opferzahl lag am Freitagabend nach Daten der Johns-Hopkins-Universität bei 7087 - nach 5949 am Abend zuvor. Diesen Angaben zufolge sind in den USA inzwischen mehr als 275'000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Nach den Daten der Universität sind die USA damit das am stärksten betroffene Land weltweit.

The #Coronavirus crisis requires a global answer. Support to partners, in particular Africa, is not only about solidarity +helping most vulnerable but also in our interest. We cannot solve the pandemic only at home, we need to solve it everywhere. If we don’t, it will bounce back pic.twitter.com/oalzAtpCLZ

Das Gesundheitssystem in Afrika sei nicht mit dem in Europa vergleichbar. So komme in Afrika beispielsweise nur ein Arzt auf zehntausend Einwohner, während es in Europa 37 Ärzte seien. «Wir müssen Afrika in unserem eigenen Interesse helfen.» Das Problem sei nicht gelöst, wenn es nur in Europa gelöst sei. Dann könne es zu einem Rückschlag kommen.

Eine Ausbreitung des Coronavirus in Afrika hätte nach Ansicht des EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell verheerende Folgen. «Die Pandemie könnte dort sehr schnell ausser Kontrolle geraten», sagte der Spanier am Freitag nach Beratungen mit den EU-Aussenministern.

#BREAKING | Mayor of Guayaquil #Ecuador asks for desperate help "They do not remove the dead from their homes, they leave them on the sidewalks, they fall in front of the hospitals. #CoronaUpdate #EcuadorSOS #EcuadorEnEmergencia pic.twitter.com/1dJcqbkSV4

Offiziell haben sich in Ecuador bislang 3163 Menschen infiziert. 120 Patienten starben, bei 78 weiteren Toten besteht zumindest der Verdacht auf eine Infektion. Allerdings wird in Ecuador nur wenig getestet. Zuletzt räumte Präsident Lenín Moreno ein, dass die offiziellen Zahlen deutlich hinter den tatsächlichen Fällen zurückbleiben dürften.

Nach Berichten über Leichen in den Strassen der Wirtschaftsmetropole Guayaquil zeigt sich die Interamerikanische Menschenrechtskommission (Cidh) besorgt über den Umgang Ecuadors mit der Corona-Pandemie. Zuletzt waren Tote in Guayaquil tagelang in Wohnungen liegen geblieben, die Leichenhallen der Krankenhäuser waren überfüllt und selbst auf den Strassen der Hafenstadt wurden Leichen abgelegt. Wegen weitreichender Ausgangsbeschränkungen in dem südamerikanischen Land kamen die Bestattungsunternehmen mit der Arbeit kaum hinterher. Experten befürchten in den kommenden Monaten allein in Guayaquil 2500 bis 3500 Covid-19-Tote. Einen verzweifelten Hilferuf startete die Bürgermeistern der Stadt in einem Interview.

Präsident Donald Trump hat eine Empfehlung der US-Gesundheitsbehörde CDC am Abend relativiert. Die Behörde hatte der Bevölkerung empfohlen Schutzmasken zu tragen. Das erklärte Trump an seiner täglichen Pressekonferenz. Er wies gleichzeitig darauf hin, dass Schutzmasken aus Stoff gemeint seien, keine medizinischen Schutzmasken. Zudem betonte der Präsident, dass die Massnahme freiwillig sei und fügte hinzu: «Ich habe mich entschieden, es nicht zu tun.» Die Schutzmasken-Empfehlung ersetze nicht bestehende Massnahmen wie das sogenannte «Social Distancing» oder das Händewaschen.

1:42

Corona-Risiko in Argentinien: Rentner-Andrang vor Banken

Am ersten Öffnungstag nach zwei Wochen haben sich vor den Banken in Argentinien lange Schlangen gebildet. Tausende Rentner stellten sich am Freitag vor den Bankfilialen im ganzen Land an, um ihre Pensionszahlungen zu kassieren. In einigen Städten mussten sie bis zu sechs Stunden warten, berichtet der Fernsehsender TN. Wegen des grossen Andrangs sollten die Kreditinstitute auch am Wochenende öffnen.

Im Zuge der seit zwei Wochen geltenden Ausgangsbeschränkungen blieben in Argentinien zuletzt auch die Banken geschlossen. Allerdings verfügen zahlreiche Rentner in dem südamerikanischen Land nicht über ein Konto und kassieren ihre Pensionszahlungen deshalb einmal im Monat in bar. Experten kritisierten, dass nun ausgerechnet besonders gefährdete ältere Menschen stundenlang in grossen Gruppen vor den Banken standen und so dem Risiko einer Infektion ausgesetzt waren.