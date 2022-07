Für welche Personengruppen wird ein zweiter Booster bereits jetzt empfohlen? Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) haben die Impfempfehlung gegen Corona aktualisiert: Neu wird auch Personen über 80 Jahren ab sofort eine weitere Auffrischimpfung empfohlen.

Ebenso haben Patientinnen und Patienten mit einem stark geschwächten Immunsystem weiterhin ein hohes Risiko, schwer an Corona zu erkranken. Trotz wiederholter Impfung können sie keinen guten Immunschutz aufbauen. Aus diesem Grund empfehlen das BAG und die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) auch diesen Personen einen zweiten Booster. Vorausgesetzt, der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin geht davon aus, dass die Impfung anschlägt.

Was sagen aktuelle Studien zum zweiten Booster? Box aufklappen Box zuklappen Die Studienlage ist noch lückenhaft, vor allem was die Wirksamkeit angeht. Eine Studie aus Israel zeigt einen deutlichen Effekt auf die Sterblichkeit, eine andere Studie beim Gesundheitspersonal zeigt einen geringen Effekt. Die Evidenz reicht nicht, um absolut wasserfeste Schlüsse zu ziehen, wie nützlich und notwendig ein zweiter Booster für die breite Bevölkerung ist. Für Personen über 60 Jahre zeigt aber die israelische Studie einen verbesserten Schutz vor schwerer Krankheit und Tod.

Und wie steht es um die übrige Bevölkerung? Für die Normalbevölkerung reicht laut BAG bis im Herbst der Schutz durch eine Grundimmunisierung und einen Booster. Auf eigene Rechnung und off-label erhält man in den Kantonen aber bereits heute einen zweiten Booster – sei es, weil eine Reisedestination dies verlangt oder weil man ein ablaufendes Covid-Zertifikat erneuern will.

Impfung wird «off-label» verabreicht Box aufklappen Box zuklappen Off-label bedeutet, dass die Impfung ausserhalb der Zulassung von Swissmedic erfolgt und ohne Empfehlung der zuständigen Stellen beim Bund. Die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt hat die impfwillige Person über diesen Umstand aufzuklären und muss dabei auf mögliche Risiken hinweisen.

Zweiter Booster jetzt oder im Herbst – was ist aus Sicht des Gesundheitssystems sinnvoller? Den Spitälern droht auch mit der Omikron-BA.5-Sommerwelle bis jetzt keine Überlastung. Die allermeisten Fälle verlaufen sogenannt «mild». Das kann aber durchaus auch mehrere Tage hohes Fieber bedeuten, heisst aber, dass es keine weiteren Komplikationen gibt, etwa mit der Lunge. Etwas anders ist es bei besonders gefährdeten, den vulnerablen Personen. Insbesondere über 65-Jährige mit Vorerkrankungen haben jetzt wieder ein höheres Spitalrisiko wegen Corona.

Aus Sicht des Gesundheitssystems sollte die Zahl der Hospitalisationen aber verkraftbar bleiben, so dass eine gute Behandlung jederzeit garantiert werden kann.

Legende: Eine Pflegefachfrau bereitet eine Corona-Booster-Impfung vor. Keystone

Was bringt der zweite Booster hinsichtlich der aktuell kursierenden Virusvariante? Nach bisheriger Datenlage ist die Omikron-Variante BA.5 biologisch gesehen nicht ansteckender als die vorherigen Varianten. Sie kann nicht etwa leichter in Zellen eindringen und uns infizieren. Sie kann aber die Immunität besser umgehen, was bedeutet, dass in der Summe mehr Menschen krank werden können als noch bei BA.1.

Eine dreifache Impfung bietet noch immer einen guten Schutz – nicht unbedingt gegen Infektionen, aber doch gegen schwere Verläufe.

Viele mögen sich sagen: Die Ansteckungsrate ist derzeit wieder sehr hoch – da erübrigt sich doch ein zweiter Booster. Zu Recht? Für gesunde Menschen unter 65 Jahren ist der Nutzen eines zweiten Boosters eher gering. Da man Corona auf Dauer nicht ausweichen kann, ist es ein Abwägen, ob man jetzt off-label nochmals impfen möchte, um das Ansteckungsrisiko etwas zu senken. Die Alternative ist, damit umzugehen, dass man sich mit Corona ansteckt.

Dieses Abwägen wird in Zukunft wohl noch ein paar Mal stattfinden. Für Personen über 65 Jahre, insbesondere mit Vorerkrankungen, zeigen Daten, dass ein zweiter Booster einen besseren Schutz vor schwerer Krankheit und Tod bringen kann. Für diese Personengruppe kann es also sinnvoll sein, sich eine weitere Impfung zu überlegen.

Wer nun in die Ferien fährt und sich präventiv noch schützen will: Wie viel Zeit sollte zwischen Piks und Reiseantritt liegen? Die Auffrischimpfung wirkt innert weniger Tage. Der vollständige Schutz sollte nach spätestens einer Woche da sein.