15:11 Keine allgemeine Maskenpflicht Berset betont, dass die Grundregeln bleiben, das heisst: Es wird keine Maskenpflicht geben. Sonderregelungen in Schutzkonzepten kann es geben.

15:10 Öffnung begleitet von Schutzkonzepten Die Branchen selbst, so Berset, sollen Schutzkonzepte für ihre Öffnungen erarbeitet. "Dies ist sehr realitätsnah und entspricht unserer Vorgehensweise in enger Absprache mit den Branchenverbänden", so Berset. Dies mit dem Horizont des 11. Mai.

15:10 Keine Pläne nach dem 8. Juni Bundesrat Berset weist darauf hin, dass die Planung schwierig ist. Und sagt: «Wir planen nicht weiter als bis zum 8. Juni. Wir müssen die Entwicklung jetzt ganz aufmerksam mitverfolgen, um nicht in die falsche Richtung zu gehen.»

15:09 Reichhaltiges Menü zu bewältigen Berset zählt auf, welche Punkte noch besprochen werden müssen. Dies sind zum Beispiel Schulen, Grossveranstaltungen, der Tourismus oder die Gastronomie usw. Dies soll schnellsmöglich geschehen und immer im Einklang mit dem Verlauf der Pandemie.

15:07 Sortimentsbeschränkung bleibt bestehen Bundesrat Berset sagt, die geplante Sortimentsaufhebung in den Geschäften, die letzte Woche kommuniziert wurde, hätten für viel Aufruhr gesorgt. Insofern korrigiert sich der Bundesrat jetzt: Die Sortimentsbeschränkung bleibe nun bestehen.

15:07 Wahleingriffe bei Spitalbehandlungen Die Kantone dürfen andersweitige Operationen von nun an selber regeln, müssten aber Plätze für Corona-Patienten frei lassen, so Berset.

15:05 Berset: Wir treten in die Übergangsphase ein Gesundheitsminister Alain Berset sagt, die Lage sei nach wie vor heikel. «Wir müssen für die kommenden Wochen einen Weg finden. Wir haben Neuinfektionszahlen, die wesentlich geringer sind. Wir treten in die Übergangsphase ein. Wir dürfen die öffentliche Gesundheit aber nicht ausser Acht lassen.»

15:02 Medienkonferenz des Bundesrates hat begonnen Herzlich willkommen zur Medienkonferenz des Bundesrates. Die wichtigsten Beschlüsse kurz zusammengefasst: Schutzmassnahmen: Der Bundesrat lockert in den nächsten Wochen schrittweise die Massnahmen zum Schutz vor dem neuen Coronavirus. Er sieht dazu keine allgemeine Maskentragpflicht vor.

Die Branchen und Betriebe sind verpflichtet, die Lockerung mit Schutzkonzepten zu begleiten. Darin können sie die Nutzung von Masken vorsehen.

Der Bund liefert ab nächster Woche während zwei Wochen täglich eine Million Hygienemasken an führende Detailhändler, um die Versorgung mit Masken zu unterstützen. Armee: Über den laufenden Assistenzdienst der Armee muss nun auch noch das Parlament befinden. Der Bundesrat hat eine entsprechende Botschaft verabschiedet.

Armeeangehörige für den Assistenzdienst, dessen Dauer über den für das laufende Jahr vorgesehenen Ausbildungsdienst hinausgeht, erhalten den vollen Erwerb. Die Diensttage werden in der Länge von maximal zwei Wiederholungskursen angerechnet. Startups: Der Bund will auch aussichtsreiche Startups mithilfe des Bürgschaftswesens vor einer Corona-bedingten Insolvenz bewahren. Dies in Ergänzung der Covid-19-Kredite des Bundes und kantonaler Unterstützungsmassnahmen.

14:34 Campingplatzbetreiber fordern schnelle Rückkehr zum Geschäft Die Schweizer Campingplatzbetreiber wollen möglichst schnell wieder öffnen können. Insbesondere die Ferienmonate Juli und August seien für viele überlebensnotwendig, so der Verband Schweizerischer Campings. Einen Lösungsansatz, wie der Campingtourismus aufgenommen werden kann, liefert der Dachverband gleich selbst. In einem Schreiben an das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), das der Nachrichtenagentur AWP vorliegt, schlägt er zwei Phasen vor: Ab dem 27. April sollte der Campingtourismus mit den Hygiene-, Abstands- und Verhaltensregeln des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) hochgefahren werden. Ab dem 15. Mai folgt dann der vollumfängliche Betrieb der Campingplätze. Legende: Phase zwei werde laut Dachverband nur nach erfolgreicher erster Phase, und zudem mit erweiterten Hygienestandards, eingeleitet. Keystone

14:18 BFS-Zahlen: Insgesamt mehr Todesfälle bei den über 65-Jährigen Anhand der wöchentlichen Todesfallzahlen können Perioden mit Übersterblichkeit erkannt werden. Die Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigen, dass die Zahl der Todesfälle in der Schweiz in der Altersgruppe ab 65 Jahren aktuell deutlich über dem statistisch zu erwartenden Wert liegt – wenn auch mit abnehmender Tendenz. Mit dem Stand vom 12.4. waren es rund 1495. Am höchsten war der Stand 2020 am 5.4. mit rund 1674 wöchentlichen Todesfällen bei den über 65-Jährigen. Dies sei eine Folge der Corona-Pandemie, erklärt das BFS. Bei der Altersgruppe 0-64 Jahre liegt die Zahl im zu erwartenden Bereich. Legende: SRF

14:04 Warum das Tessin vorsichtiger ist Während sich die Deutschschweiz auf die ersten Lockerungsschritte aus dem Corona-Lockdown vorbereitet, stehen die Tessiner Behörden auf die Bremse. Sie wollen an den strikten Massnahmen eine Woche länger festhalten. Hintergründe von Tessin-Korrespondentin Karoline Thürkauf. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Lockdown im Tessin «Die Bilder aus Italien machen immer noch Angst» 22.04.2020 Mit Audio

13:56 Wieder keine Neuansteckungen in Basel In Basel-Stadt scheint die Corona-Epidemie zu stagnieren. Das Basler Gesundheitsdepartement meldet den zweiten Tag in Folge keine offiziellen Neuansteckungen. Mehr als 80 Prozent der positiv Getesteten sind mittlerweile wieder gesund. Allerdings steigt die Anzahl der Todesfälle weiter. Gemäss den Behörden ist ein 64-jähriger Mann an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Der Mann habe keine Vorerkrankungen gehabt.

13:48 Von der Öffentlichkeit kaum beachtet Sie leisten einen enorm wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise, arbeiten rund um die Uhr – und das kaum beachtet von der Öffentlichkeit: die Reinigungsfachleute in den Spitälern. Betten von Corona-Patienten zu reinigen erfordert besondere Massnahmen. 01:19 Video Besondere Massnahmen bei der Reinigung Aus Tagesschau vom 22.04.2020. abspielen

13:37 Keine Maturaprüfungen im Kanton Zürich? Der Kanton Zürich will die Maturaprüfungen ausfallen lassen – falls der Bundesrat dies erlaubt. Dann würden ausschliesslich die Erfahrungsnoten für den Abschluss zählen. Der Entscheid dazu ist aber noch nicht gefallen. Die Erziehungsdirektorenkonferenz stellte am 21. April beim Bundesrat den Antrag, auf die Maturaprüfungen verzichten zu können. Sollte der Bundesrat diese Möglichkeit schaffen, so werde der Kanton Zürich bei den Abschlüssen der Gymnasien und Fachmittelschulen diesen Weg beschreiten, hiess es am Mittwoch bei der Bildungsdirektion auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

13:17 205 neue Corona-Fälle in der Schweiz Innerhalb von 24 Stunden ist die Zahl der Corona-Fälle in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein um 205 angestiegen, wie das BAG vermeldet. Insgesamt sind nun 28'268 laborbestätigte Fälle zu verzeichnen. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit jeweils tieferen Zahlen am Wochenende. Die Inzidenz beträgt 329 pro 100'000 Einwohner. Bisher traten 1217 Todesfälle im Zusammenhang mit einer laborbestätigten COVID-19-Erkrankung auf. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

13:11 Waffenruhe in der Corona-Krise? Die ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat planen in den nächsten Tagen nach Kremlangaben eine Videokonferenz zur Frage einer globalen Waffenruhe im Zuge der Coronavirus-Pandemie. Die Vorbereitung einer solchen Konferenz auf Ebene der Staats- und Regierungschefs laufe, wie Kremlsprecher Dmitri Peskow gegenüber Interfax erklärte. Nach Darstellung Peskows geht es um eine Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu einer allgemeinen Waffenruhe in Zeiten der Pandemie. Macron habe unlängst mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Telefon über das Vorhaben gesprochen. «Jetzt arbeiten die Diplomaten aller Länder daran», sagte Peskow. Legende: Keystone

12:57 Österreich öffnet die Geschäfte – doch die Kunden bleiben aus Ostschweizer Händler blicken neidisch auf das benachbarte Vorarlberg, wo Läden wieder öffnen. Doch deren Geschäft harzt. Das einzige, was gut weggeht, sind Mundschutz-Masken. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Lockerungen in Österreich Offene Läden, kaum Kunden 22.04.2020 Mit Video

12:44 Häufung von erneuten Corona-Infektionen nach Heilung in Wuhan In Wuhan gibt es immer mehr Fälle von Covid-19-Patienten, die nach überstandener Erkrankung das Virus weiter in sich tragen. Betroffene zeigten aber keine Krankheitssymptome, erklärten Ärzte der chinesischen Millionenmetropole. Alle waren zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Therapie negativ, später aber erneut positiv getestet worden - zum Teil zwischen 50 und 70 Tagen nach der vermeintlichen Genesung. Diese Menschen gelten als mögliche Ansteckungsgefahr. Ärzte in Wuhan bezeichneten dieses Phänomen als grösste Herausforderung in der neuen Phase des Kampfes gegen die Pandemie.