Der Ticker startet um 6:19 Uhr

2:31 240'000 Deutsche zurück – Rückholaktion vorerst beendet Der vorerst letzte Flug der Rückholaktion der deutschen Regierung für im Ausland gestrandete Deutsche ist am Donnerstagabend gestartet – gut fünf Wochen nach Beginn der Aktion. Eine gecharterte Maschine hob am späten Donnerstagabend im südafrikanischen Kapstadt mit rund 300 Passagieren an Bord Richtung Deutschland ab, wie die Nachrichtenagentur DPA meldet. Damit ist der grösste Teil der umfangreichsten Rückholaktion in der Geschichte Deutschlands nach der Rückkehr von insgesamt rund 240'000 Menschen abgeschlossen. Die deutschen Botschaften weltweit kümmern sich in einer zweiten Phase weiter um die noch verbliebenen Einzelfälle. Legende: In hunderten Flugzeugen kamen gestrandete Deutsche aus aller Welt in ihre Heimat zurück Keystone

1:37 Zahl der Corona-Fälle in Ecuador verdoppelt Die Zahl der Coronavirus-Fälle in Ecuador ist doppelt so hoch wie bislang angenommen. Rund 11'000 neue Infektionen seien zu den bisher bereits gemeldeten über 11'000 Fällen hinzugekommen, sagt Gesundheitsminister Juan Carlos Zevallos. Als Grund gab der Minister verzögerte Testergebnisse an. Die Zahl der Todesopfer im südamerikanischen Land belaufe sich auf 560.

0:43 US-Hilfspaket über 484 Milliarden Dollar verabschiedet Das weitere Corona-Konjunkturpaket in den USA in Höhe von 484 Milliarden US-Dollar ist beschlossene Sache. Nach dem US-Senat verabschiedete am Donnerstagabend auch das Repräsentantenhaus das Paket, auf das sich Republikaner und Demokraten nach tagelangen Verhandlungen geeinigt hatten. Der Kongress hatte im März bereits ein Konjunkturprogramm in Höhe von rund 2.2 Billionen Dollar beschlossen, um die US-Wirtschaft zu stützen. Mit dem neuen Hilfspaket soll ein bestehendes Kreditprogramm für kleine und mittlere Unternehmen um rund 320 Milliarden Dollar aufgestockt werden. Mit den Krediten, die später erlassen werden können, soll der Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA begrenzt werden. Für ein weiteres Kreditprogramm sollen rund 60 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt werden, zudem 75 Milliarden Dollar für das Gesundheitswesen und weitere 25 Milliarden Dollar für Coronavirus-Tests und Forschung. Die Corona-Pandemie hat die US-Wirtschaft schwer getroffen. Insgesamt verloren in diesem Zeitraum mehr als 26 Millionen Menschen ihren Job. Legende: Leere Strassen vor dem Kapitol in Washington, wo um ein weiteres Corona-Hilfspaket gerungen wurde. imago images

23:53 WTO warnt vor Handelseinschränkungen bei Masken und Schutzausrüstung Viele Länder haben wegen der Corona-Pandemie Handelsbeschränkungen für Medizinalprodukte wie Schutzbrillen oder Masken erlassen. Nach Angaben der Welthandelsorganisation (WTO) haben 80 Staaten und Zollgebiete die Ausfuhr solcher Produkte eingeschränkt oder ganz gestoppt. Darunter seien 72 WTO-Mitglieder, von denen jedoch nur 13 wie vorgeschrieben die WTO über diese Schritte unterrichtet hätten. Deshalb warn die Welthandelsorganisation nun, dass die fehlende Zusammenarbeit dazu führen könne, dass einige Staaten von dringend benötigten Lieferungen abgeschnitten würden.

23:03 Tschechien hebt Lockdown auf Die tschechische Regierung hat die seit Wochen geltenden Ausgangsbeschränkungen überraschend aufgehoben. Dies gelte ab Freitag, sagte Gesundheitsminister Adam Vojtech am späten Donnerstagabend in Prag. Das Minderheitskabinett reagierte damit auf die aktuelle Entscheidung eines Gerichts in Prag, das die bisherigen Massnahmen aus formalen Gründen für rechtswidrig erklärt hatte. Aufgehoben wird damit auch das Ausreiseverbot für tschechische Bürger. Nach der Rückkehr müssen sie einen negativen Test auf das Coronavirus vorlegen oder in eine 14-tägige Quarantäne. Der weitgehende Einreisestopp bleibt nach Angaben des Innenministeriums bestehen - mit neuen Ausnahmen für Geschäftsleute aus EU-Staaten.

22:52 Gigantische Rückführungsaktion Am Donnerstagabend ist ein weiterer Rückführungsflug in Zürich-Kloten gelandet. An Bord einer vom Aussendepartement EDA gecharterten Maschine der Helvetic Airways wurden 110 Passagiere aus Algier heimgeflogen, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Mehr als 30 solcher Rückholmissionen hat das EDA seit Mitte März weltweit organisiert. Auch aus Regionen, an welche die Schweiz normalerweise nicht mit direkten Flügen angebunden ist. Das Aussendepartement hat all diese Flüge vorfinanziert. Doch die Passagiere erhalten bald Post vom Bund. Sie müssen ihren Flug zurückbezahlen. 04:50 Video Corona: Teure Rückholaktion in die Schweiz Aus 10vor10 vom 23.04.2020. abspielen

22:44 Frankreich erwägt Maskenpflicht In Frankreich erwägt der Präsidentenpalast wegen der Corona-Krise eine landesweite Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr. Nach einem Gespräch von Staatschef Emmanuel Macron mit Bürgermeistern teilte der Élysée-Palast am Donnerstag in Paris mit, «ohne Zweifel» müsse über eine solche Pflicht nachgedacht werden. Die Überlegungen sind Teil der geplanten Corona-Massnahmen vom 11. Mai an. Dann sollen in Frankreich die landesweiten Ausgangsbeschränkungen wieder gelockert werden. Teure Transportkosten per Flugfracht und steigende Nachfrage lassen die Preise für die Masken in die Höhe schnellen. . 03:40 Video Der Run nach Masken treibt den Preis in absurde Höhen Aus 10vor10 vom 23.04.2020. abspielen

21:43 Leichtathletik-EM in Paris abgesagt Die für Ende August 2020 in Paris geplanten Leichtathletik-Europameisterschaften sind abgesagt worden. Wie der Kontinentalverband European Athletics am Donnerstagabend weiter mitteilte, wurde die Entscheidung aufgrund «einer beispiellosen Gesundheitskrise» getroffen. Die mit der Pandemie verbundenen Risiken seien «noch lange nicht unter Kontrolle». Deshalb habe die Gesundheit der Menschen und der Kampf gegen die Pandemie absolute Priorität und stehe «vor jeder anderen Überlegung». Ein möglicher neuer EM-Termin wurde in dem Statement nicht genannt.

21:23 Grenzöffnung gefordert Französische Regionalpolitiker haben sich für eine zeitnahe Wiedereröffnung der im Zuge der Corona-Krise geschlossenen Grenzübergänge zu Deutschland ausgesprochen. Durch die vielen geschlossenen Grenzübergänge gebe es weiterhin Probleme für Pendler, sagte die Präsidentin des Rats des Département Haut-Rhin. Brigitte Klinkert sprach sich für die Einführung eines gemeinsamen Passierscheins für beide Seiten der Grenzen aus. Derzeit müssten französische Grenzgänger mehrere unterschiedliche Bescheinigungen mit sich führen, um beispielsweise in Deutschland zur Arbeit zu gehen, kritisierte sie. Legende: An bestimmten Grenzübergängen müssten die Menschen bis zu drei Stunden warten. Keystone

21:06 Eine Maske für die breite Bevölkerung Ab nächstem Montag kommt in den Stillstand der Schweiz wieder etwas Bewegung. Es werden auch wieder mehr Menschen im öffentlichen Verkehr erwartet, für die Stosszeiten im Öffentlichen Verkehr empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit Masken zu tragen. Auch im Detailhandel werden Masken zum Einsatz kommen. Der Bund verkauft ab Montag gezielt Grossverteilern eine Million Stück pro Tag. Allzu lange werden die Vorräte des Bundes allerdings nicht reichen. Im Hintergrund tüfteln diverse Forscher an einer neuen Maskenart, Made in Switzerland. Zu Besuch bei der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa). 02:07 Video Forscher tüfteln an der Volksmaske Made in Switzerland Aus Tagesschau vom 23.04.2020. abspielen

20:51 Ausserordentliche Session kostet 3.125 Millionen Franken Die ausserordentliche Session der Eidgenössischen Räte von Anfang Mai auf dem Berner Messegelände Bernexpo kostet laut neusten Berechnungen 3.125 Millionen Franken. Hygienemasken dürfen getragen werden und der Abstand von mindestens zwei Meter ist garantiert. Sie habe von den geschätzten Kosten Kenntnis genommen, teilte die Verwaltungsdelegation (VD) mit. Die Rahmenbedingungen orientierten sich an den Hygiene- und Verhaltensvorschriften des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). An einer Begehung Mitte April war noch von Kosten von rund 1.5 Millionen Franken die Rede gewesen. Der Bundesrat hatte bereits im März ein Kostendach von maximal 4.1 Millionen Franken für die Abwicklung der ausserordentlichen Session beantragt. Der grösste Kostenblock sind mit 2.12 Millionen Franken die Infrastrukturausgaben für die Miete der Bernexpo und die Sitzungszimmer zur Sessionsvorbereitung im Hotel Bellevue. Die Session beginnt am 4. Mai und ist ausschliesslich der Bewältigung der Coronavirus-Krise gewidmet.

20:41 «Egoismen haben das Tun bestimmt» Der Schweizer Wirtschaftswissenschafter Thomas Straubhaar befürchtet schwere Rückschläge für die EU wegen der Corona-Krise. Diese habe unmissverständlich gezeigt, dass jedes Land zuallererst für sich selber schaue – die ärmeren, südlichen Länder Europas konnten nicht auf die Hilfe der reicheren EU-Staaten zählen. Das werde es populistischen Strömungen in nächster Zeit leicht machen, mit einer Anti-EU-Politik Erfolge zu feiern. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Die EU in der Pandemie-Krise «Es wird einfach, ein anti-europäisches Feuer zu entfachen» 23.04.2020 Mit Audio

20:28 «Würde Generationen dauern» Die Corona-Krise ist auch und immer mehr eine Wirtschaftskrise. Ökonomen des Bundes rechnen damit, dass die Folgen der Pandemie zum grössten Einbruch der Schweizer Wirtschaftsleistung seit 1975 führen könnten. Bis Ende Jahr droht ein bis zu 40 Milliarden grosses Loch. «In den letzten knapp 20 Jahren konnte der Bund 30 Milliarden Franken Schulden abbauen», so SRF-Bundeshausredaktor Andy Müller. Nun gebe er wegen der Corona-Krise innerhalb eines Jahres wieder mindestens soviel aus. Sparprogramme seien aber nicht mehrheitsfähig, und: «Höhere Abgaben oder Steuern könnten dem Wiederaufbau der Wirtschaft schaden.» Finanzpolitiker seien sich heute einig gewesen: «Will man die jetzt angehäufte Schuldenlast wieder abbauen, würde das mindestens eine Generation dauern.» 00:28 Video Einschätzung von SRF-Bundeshausredaktor Andy Müller Aus Tagesschau vom 23.04.2020. abspielen

20:17 14 Prozent in New York infiziert Im besonders heftig von der Corona-Pandemie betroffenen US-Bundesstaat New York haben sich den vorläufigen Ergebnissen einer ersten Antikörper-Studie zufolge bislang rund 14 Prozent der Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert. Für die Studie seien rund 3000 Menschen, die in 40 Supermärkten in 19 Landkreisen einkauften, zufällig ausgewählt und auf Antikörper getestet worden, sagte Gouvernor Andrew Cuomo bei seiner täglichen Pressekonferenz. Legende: Keystone

20:07 Streit um Kosten von Kindertagesstätten Während der Corona-Krise hat es in den Schweizer Kindertagesstätten nur noch wenige Kinder. Die meisten Eltern schauen aktuell selber zu ihren Kindern. Die Kantone suchen nach Lösungen, wer diese Kosten bezahlen soll. Der Kanton Zürich hat heute entschieden, dass er zusammen mit den Gemeinden für 80 Prozent des Schadens aufkommt. Doch nicht alle sind mit dieser Lösung zufrieden. 03:01 Video Kantonswildwuchs bei den Kitas Aus Schweiz aktuell vom 23.04.2020. abspielen

19:44 Kanton Bern sichert sich begehrtes Schutzmaterial Dem Kanton Bern ist es gelungen, in China Dutzende von Tonnen Schutzmaterial fürs Gesundheitswesen zu beschaffen. Dank diesen Lieferungen sei der Bedarf an Schutzmaterial in Spitälern, Heimen und Spitex-Organisationen bis auf Weiteres gedeckt, teilte das Kantonale Führungsorgan mit. Die Beschaffung sei aufgrund guter persönlicher Kontakte sowie dank des grossen Engagements von Auslandsschweizern und von Chinesen zustande gekommen. «Hilfreich ist auch das Schwesterabkommen, das der Kanton Bern seit 2015 mit der Stadt Shenzhen unterhält», schreibt das Kantonale Führungsorgan.

19:16 EU billigt 540 Milliarden-Paket Der EU-Gipfel hat das vereinbarte Paket mit Kredithilfen von bis zu 540 Milliarden Euro für Kurzarbeiter, Unternehmen und verschuldete Staaten gebilligt. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstagabend von Teilnehmern. Auch der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte, der zuletzt noch Vorbehalte gegen Hilfen aus dem Euro-Rettungsschirm ESM hatte, habe nicht widersprochen, hiess es. Die Hilfen sollen zum 1. Juni bereitstehen. Im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ausserdem ein europäisches Konjunkturprogramm vorgeschlagen, dafür versprach sie auch mehr Geld aus Deutschland. Bei einem Videogipfel beriet die Kanzlerin mit den übrigen EU-Staats- und Regierungschefs über mögliche Krisenhilfen. Gemeinschaftsanleihen mit gemeinsamer Haftung – sogenannten Corona-Bonds – erteilte Merkel nochmals eine Absage. Der Wirtschaftseinbruch wegen des Stillstands in der Pandemie könnte nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank dramatisch ausfallen: Im schlechtesten von drei Szenarien könnte das BIP der Eurozone dieses Jahr um 15 Prozent schrumpfen, so EZB-Chefin Christine Lagarde nach Angaben von Teilnehmern beim Gipfel. 03:54 Video So will die EU den Auswirkungen der Corona-Krise begegnen Aus Tagesschau vom 23.04.2020. abspielen

18:58 Staatshilfe für Lufthansa? Die deutsche Lufthansa kann sich nicht mehr aus eigener Kraft aus der Corona-Krise retten. Das teilte der Konzern heute mit, nachdem er für das erste Quartal 2020 ein operativen Verlust von 1.2 Milliarden Euro vermelden musste. Für das laufende Quartal werde ein noch deutlich höheres Minus erwartet. Aktuell verfüge Lufthansa dank neuer Kredite über 4.4 Milliarden Euro flüssige Mittel. Darum stecke der Konzern «in intensiven Verhandlungen» mit den Regierungen der Airline-Heimatländer Deutschland (Lufthansa), Schweiz (Swiss), Österreich (Austrian) und Belgien (Brussels Airlines / Eurowings). Es gehe dabei darum, die Zahlungsfähigkeit zu erhalten. Neben Bürgschaften, Krediten und stillen Beteiligungen wird auch über direkte Staatsbeteiligungen diskutiert. Nach Insider-Informationen sucht Lufthansa bis kommende Woche nach einem staatlichen Hilfspaket von rund zehn Milliarden Euro. Neben Krediten soll es sich dabei auch um Gelder der Regierungen Österreichs, Belgiens und der Schweiz handeln. Europas grösster Luftverkehrskonzern hat im März knapp 1.4 Milliarden Euro Umsatz verloren. Der operative Verlust (Ebit) liegt bei 1.2 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren es noch 336 Millionen Euro. 01:04 Video «Rechtliche Grundlagen für Unterstützung der Fluggesellschaften» Aus News-Clip vom 08.04.2020. abspielen

18:40 Eine Studie soll die Immunität der Bevölkerung untersuchen In der Schweiz wird eine neue Studie lanciert, die aufzeigen soll, wie viele Schweizerinnen und Schweizer bereits eine Corona-Infektion durchgemacht haben und ob sie nach einer Infektion immun sind. Das Forschungsprogramm «Corona Immunitas, Link öffnet in einem neuen Fenster» ist eine Initiative der Swiss School of Public Health (SSPH+), zu der 12 Hochschulen zählen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) unterstützt die Studie. Die Untersuchung soll mindestens sechs Monate dauern und erhebt den Anteil der Personen mit Antikörpern gegen das Coronavirus. Die repräsentativen Daten der Studie sollen unter anderem aufzeigen, ob man sich trotz Antikörpern erneut anstecken kann.