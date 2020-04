Der Ticker startet um 6:58 Uhr

13:48 «Man neigt dazu, sich wegen der Bildschirmzeit Sorgen zu machen» Seit Einsetzen der Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist der Verkauf von Video-Games um über 60 Prozent angestiegen. Das belegen Zahlen einer Erhebung in fast 50 Ländern, darunter auch die Schweiz. Bei den Spielkonsolen stieg der Verkauf sogar um 155 Prozent. Gerade Kinder verbringen oft viel mehr Zeit mit Gamen als noch vor der Corona-Krise, zur Besorgnis mancher Eltern. Alarmierend sei der Anstieg jedoch nicht, relativiert Suchtexperte und Psychotherapeut Niels Weber gegenüber RTS. «Man neigt dazu, sich wegen der Bildschirmzeit Sorgen zu machen. Aber […] wichtiger sind die Auswirkungen auf das Familienleben.» Hier müssten die Eltern für ein Gleichgewicht sorgen. Die Spiele könnten auch helfen, der Situation etwas zu entfliehen. 01:43 Video Gewaltiger Run auf Spiele und Konsolen Aus Tagesschau vom 21.04.2020. abspielen

13:27 Restaurants dürfen in Österreich ab Mai wieder öffnen Bundeskanzler Sebastian Kurz verkündet weitere Lockerungen für Österreich: Die Gastronomie darf ab dem 15. Mai wieder öffnen, allerdings nur bis 23 Uhr. Auch Gottesdienste dürfen dann wieder stattfinden. Die Abschlussklassen sollen ab Anfang Mai wieder zurück in den Unterricht. Für die anderen Stufen öffnen die Schulhäuser schrittweise ab dem 15. Mai. Zudem bestätigt der Kanzler die Pläne, dass ab Mai alle Geschäfte öffnen sowie sämtliche Dienstleistungen wieder angeboten werden dürfen. Massnahmen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und Abstandhalten bleiben aufrecht. Legende: Keystone

13:12 Baden-Württemberg: Maskenpflicht ab 27. April Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg soll ab dem 27. April eine Pflicht zum Tragen von Mundschutzmasken im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr gelten. Das kündigt die Landesregierung in Stuttgart an. Nach dem jetzigen Stand sei zudem mit einer Absage des Volksfestes Cannstatter Wasen zu rechnen, das mit Millionen Besuchern für den 25. September bis 11. Oktober geplant war.

12:59 Corona mitentscheidend bei Öffnung der Alpenpässe Als erster Urner Alpenpass wird der Oberalp morgen Mittwoch wieder dem Verkehr übergeben. 2019 wurde der Pass zwischen Andermatt und Sedrun am 1. Mai geöffnet. Weil nur wenig Schnee liegt, kann der Pass dieses Jahr früher geöffnet werden. An den übrigen Urner Pässen dauern die Räumungsarbeiten noch an. In diesem Jahr sei nicht allein die Witterung entscheidend, ob und wann die Pässe geöffnet würden, teilte die Baudirektion Uri mit. Da der Bund aufgrund der aktuellen Krise rund um das Coronavirus dazu aufrufe, den Freizeitverkehr möglichst einzuschränken, könne dies je nach Ansteckrate einen Einfluss auf den Öffnungstermin haben. Legende: 2019 konnte der Oberalppass am 1. Mai wieder freigegeben werden. Keystone

12:48 Erneut weniger neue Ansteckungen: +119 Fälle In der Schweiz und in Liechtenstein hat die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages um 119 zugenommen. Insgesamt gab es heute Dienstag laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) 28'063 laborbestätigte Fälle und 1187 Tote. Damit erhöht sich die Zahl der neuen bestätigten Fälle im Vergleich zum Vortag weniger stark, wie das BAG weiter mitteilt. Am Montag waren noch 204 bestätigte Neuansteckungen gemeldet worden, die niedrigste Zahl seit Wochen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gibt die Zahl der Todesopfer mit 1187 an. Das Amt bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis am Montagmorgen übermittelt hatten. Die Zahl könne deshalb von den Zahlen der Kantone abweichen, schreibt das BAG weiter.

12:31 US-Ölpreis wieder minimal im Plus Erstmalig in der Geschichte stürzte der Preis für die US-Ölsorte WTI am Montag ins Minus und lag zeitweise bei fast –40 US-Dollar. Das bedeutete, dass Käufer für die Abnahme von Rohöl Geld erhalten. Am Dienstagmorgen stabilisierte sich der Preis auf tiefem Niveau etwas und lag wieder ganz leicht im positiven Bereich. Dazu trugen die seit heute gehandelten, wieder deutlich wertvolleren Öl-Kontrakte für Juni bei. Ausserdem kündigte US-Präsident Donald Trump an, bis zu 74 Millionen Fässer Rohöl zur Aufstockung der nationalen Reserven aufkaufen zu wollen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: US-Ölpreis zeitweise im Minus Gründe und Folgen des historischen Ölpreis-Zerfalls 21.04.2020 Mit Video

12:15 Aargauer Regierung will alle Läden öffnen Der Bundesrat soll eine Öffnung aller Läden ab dem 27. April überprüfen. Das fordert der Aargauer Regierungsrat in einem offenen Brief an den Bundesrat. Damit stützt der Regierungsrat die Forderung von bürgerlichen Parteien und Wirtschaftsverbänden. Der Regierungsrat setzt sich in einem Schreiben an den Bundesrat, im Einklang mit zahlreichen andern Kantonen und den nationalen Wirtschaftsverbänden, dafür ein, dass ab dem 27. April neben Coiffeurgeschäften, Massage- und Kosmetikstudios, Baumärkten, Gartencenter, Blumenläden und Gärtnereien auch alle übrigen Geschäfte des Detailhandels ihren Betrieb wieder aufnehmen können. Dabei sollen strikte Schutzauflagen für Mitarbeitende und Kundschaft gewahrt werden. Weiter bittet der Regierungsrat die Landesregierung, sich möglichst schnell auch zu ihren Plänen bezüglich Lockerungsmassnahmen für Gastronomie und Veranstaltungswesen zu äussern. Es sei unabdingbar, dass auch diese Wirtschaftsbranchen eine zeitliche Perspektive erhalten würden, heisst es im Schreiben.

11:54 Jeder zweite Spanier fürchtet wegen Corona-Krise um seinen Job Jeder zweite Spanier hat Angst, durch die Corona-Krise seine Arbeit zu verlieren. Zudem glauben mehr als 70 Prozent der Bürger, dass ihre Familien im Zuge der Pandemie finanziell schlechter dastehen werden als zuvor. Dies ergab eine von der Zeitung «El Mundo» in Auftrag gegebene Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Sigma Dos. Besonderer Pessimismus hinsichtlich des Arbeitsmarktes herrscht bei den 18- bis 29-Jährigen, von denen 65 Prozent um ihre Jobs fürchten. Spanien ist eines der am schlimmsten von der Krise betroffenen Länder. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 21.04.2020 Mit Video

11:20 Brent-Ölpreis so tief wie seit 18 Jahren nicht mehr Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent ist auf den tiefsten Stand seit November 2002 abgesackt und fällt unter 20 US-Dollar. Damals hatten die Terroranschläge des 11. Septembers 2001 die Ölpreise unter Druck gesetzt.

11:06 Hitzige Handschlag-Debatte in Dänemark In Dänemark ist in der Corona-Zeit eine Kontroverse um den Handschlag bei Einbürgerungen entstanden. Denn diese werden im Land eigentlich per Gesetz durch den Handschlag besiegelt. Das Detail errege die Gemüter, sagt Skandinavien-Korrespondent Bruno Kaufmann. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Streit um Einbürgerungen «Ein Machtkampf um Identität» 21.04.2020 Mit Audio

10:55 50 Millionen Menschen von Hunger bedroht Hilfsorganisationen warnen vor einer verschärften Hungersnot in Westafrika wegen der Corona-Pandemie. Die Massnahmen zur Eindämmung des Virus träfen mit voller Wucht auf eine bereits sehr fragile Ernährungssituation, mahnen acht regionale und internationale Organisationen wie Oxfam, Save the Children und CARE. Gerade in der Zeit des bevorstehenden muslimischen Fastenmonats Ramadan sei dies eine zusätzliche Belastung. Die Preise für Lebensmittel stiegen und viele Grundnahrungsmittel seien kaum verfügbar. Laut der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS könne die Zahl der von Hunger bedrohten Menschen zwischen Juni und August von 17 Millionen auf 50 Millionen Menschen steigen.

10:33 Italien will am 4. Mai mit Lockerungsschritten beginnen Obwohl Italien eines der vom Coronavirus am stärksten betroffenen Länder ist, sollen ab dem 4. Mai schrittweise Lockerungen der Corona-Schutzmassnahmen beginnen. Dazu wolle die Regierung noch in dieser Woche ihren Plan vorlegen, kündigt Ministerpräsident Giuseppe Conte auf Facebook an. Es müsse ein landesweites Vorgehen geben, das aber dennoch regionalen Unterschieden Rechnung trage. In Italien ist vor allem der Norden stark von der Pandemie betroffen. 01:26 Video «Hoffe auf Lockerungsplan noch vor Ende der Woche» Aus Tagesschau vom 21.04.2020. abspielen

10:20 Marktverbot sorgt für Unverständnis und kreative Alternativen Dass am 27. April in der Schweiz unter anderem die Baumärkte öffnen dürfen, aber die Gemüsemärkte nicht, sorgt beim Bauernverband für Kopfschütteln. «Es handelt sich um Lebensmittelverkauf. Der ist ja nicht verboten und findet erst noch an der frischen Luft statt», argumentiert Mediensprecherin Sandra Helfenstein. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Bis auf Weiteres keine Märkte Verbot der Wochenmärtke – Kopfschütteln bei den Bauern 21.04.2020 Mit Audio

10:08 Dänemark verbietet Versammlungen von 500 Menschen bis September In Dänemark dürfen öffentliche Versammlungen bis mindestens September nicht mehr als 500 Personen umfassen, sagte das dänische Gesundheitsministerium in einer Erklärung. Das Gesundheitsministerium widersprach demnach Medienberichten, wonach die Regierung ab dem 10. Mai grössere öffentliche Versammlungen zulassen würde. Eine derzeitige Obergrenze für öffentliche Versammlungen von 10 Personen gilt bis zum 10. Mai.

9:55 «Ein negativer Ölpreis war unvorstellbar» «Ein negativer Ölpreis am US-amerikanischen Energiemarkt: Wer hätte das jemals für möglich gehalten?», sagt SRF-Börsenkorrespondent Jens Korte. Wegen der Coronakrise ist der Preis für US-Rohöl auf einen historischen Tiefstand gefallen. Das heisst: Wenn die Produzenten Öl absetzen wollen, müssen sie quasi obendrauf zahlen. Die Nachfrage nach Öl sei stärker eingebrochen, als die Produktion zurückgenommen werden konnte – laut Korte einer der Hauptfaktoren für den Tiefstand. Audio Viele Faktoren für den Erdöl-Preiszerfall 02:56 min, aus SRF 4 News aktuell vom 21.04.2020. abspielen. Laufzeit 02:56 Minuten.

9:37 Schweizer Uhrenexporte brechen ein Die Schweizer Uhrenexporte sind im Monat März gegenüber dem Vorjahr regelrecht eingebrochen. Nachdem die Branche die Folgen der Corona-Pandemie im Februar zunächst in China zu spüren bekam, ist die Nachfrage im März insbesondere in einigen europäischen Ländern geschrumpft. Im April dürfte es erneut bergab gehen. Das Volumen der Schweizer Uhrenexporte sank im März nominal um 21.9 Prozent auf 1.36 Milliarden Franken, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) bekannt gab. Real, also preisbereinigt, betrug das Minus gar 26.8 Prozent. Noch deutlicher werde das Minus laut Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH anhand der Stückzahlen: Die Anzahl exportierter Armbanduhren fiel im März um 43 Prozent auf rund 900'000 zurück.

9:09 Münchner Oktoberfest findet wegen der Corona-Pandemie nicht statt Ein Jahr ohne Wiesn: Das Oktoberfest findet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht statt. Das gaben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bekannt. «Es ist unglaublich schade», sagt Ministerpräsident Söder. Damit muss eine weitere traditionelle Grossveranstaltung in diesem Jahr wegen des Virus abgesagt werden. Das grösste Volksfest der Welt zieht jedes Jahr rund sechs Millionen Besucher an. 01:01 Video «Weil es kein normales Jahr ist, ist es auch ein Jahr ohne die Wiesn» Aus Tagesschau vom 21.04.2020. abspielen

8:56 Schweden zahlt für seinen Sonderweg einen hohen Preis Schwedens Corona-Strategie ist umstritten: Mehr als 1500 Menschen starben der schwedischen Gesundheitsbehörde zufolge bislang infolge einer Infektion mit Sars-CoV-2, viel mehr als in anderen skandinavischen Ländern. Trotzdem bleiben Veranstaltungen mit bis zu 50 Besuchern erlaubt und die Behörden raten lediglich, Abstand zu halten. Inakzeptabel für Bo Lundbäck, Professor für klinische Epidemiologie von Lungenerkrankungen in Göteborg: «Ich sehe nicht, dass Schweden eine konkrete Strategie verfolgt». Er fordert, dass auch in Schweden alle Schulen geschlossen werden und das Personal in Altersheimen besser geschützt werde. 02:41 Video Coronavirus: Schweden geht andere Wege Aus Tagesschau vom 30.03.2020. abspielen

8:12 Pflegefachkräfte: «Leere Worte haben wir genug gehört» Die Pflegefachleute wollen sich nicht mit Lobeshymnen für ihre Tätigkeiten in Zeiten der Corona-Pandemie begnügen. Sie fordern in einem offenen Brief ans Parlament höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und eine Stärkung der Ausbildung. «Leere Worte haben wir genug gehört. Wird sind mit der Geduld am Ende», schreibt der Berufsverband der Pflegefachkräfte (SBK) in dem Brief an sämtliche National- und Ständeräte. Die Covid-19-Krise habe gravierende Schwächen des Gesundheitswesens schmerzhaft offengelegt. Der Mangel an Schutzmaterial sei ein Skandal. Die Aufweichung der Arbeits- und Ruhezeiten sei inakzeptabel und die Abhängigkeit von ausländischem Gesundheitspersonal gefährlich. Eine Covid-19-Zulage sei mehr als angezeigt, so SBK-Geschäftsführerin Yvonne Ribi. Die Kantone sollten zusammen mit den Gesundheitsinstitutionen die Höhe einer solchen Anerkennung aushandeln. Wird sind mit der Geduld am Ende.