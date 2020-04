Der Ticker startet um 5:54 Uhr

22:38 Wie sieht die Zukunft des Fliegens aus? Die Flugbranche wird wegen all den Reisebeschränkungen besonders hart von der Coronakrise getroffen. Der Bundesrat hat den Fluggesellschaften Swiss und Edelweiss heute deshalb finanzielle Hilfe zugesichert. Doch, die Zukunft der Flugfahrt bleibt ungewiss. Wie wird das Fliegen in Zukunft aussehen? Worauf müssen sich Passagiere einstellen? Wird das Fliegen teurer? Der Berater Bruno Dobler, der Chefpilot bei der Crossair war und die Helvetic Airways leitete, ist überzeugt, dass sich die Branche anpassen muss. «Ich kann mir gut vorstellen, dass man künftig mit der Schutzmaske an den Flughafen kommt und sich am Gate das Fieber messen lassen muss.» 26:32 Video Die Luftfahrt nach Corona Aus 10vor10 vom 29.04.2020. abspielen

21:59 Schutzkonzept stellt Schulen vor grosse Herausforderungen Ab dem 11. Mai dürfen auch die Primar- und Sekundarschulen wieder öffnen, das hat der Bundesrat heute mitgeteilt. Doch, sie müssen sich für den Präsenzunterricht an ein Schutzkonzept halten. Kinder ab 10 Jahren müssen die Hygienevorschriften und die Abstandsregeln einhalten. Das bringt die Schulen teils arg in Bedrängnis. Giuliano Picciati, Leiter an einer Berner Schule, meint etwa, dass es schwierig sei, die Abstandsregeln einzuhalten. Er wartet nun auf weitere Anweisungen des Kantons. Picciati meint, er könne sich vorstellen, die Klassen aufzuteilen und am Morgen die eine Hälfte und am Nachmittag die andere zu unterrichten. 03:43 Video Corona-Krise: Schutzkonzept für Schulen schwierig umzusetzen Aus Tagesschau vom 29.04.2020. abspielen

21:26 Letztes Flugzeug der historischen Rückholaktion gelandet Am Mittwochabend ist das letzte vom Aussendepartement gecharterte Flugzeug mit im Ausland gestrandeten Schweizer Passagieren in Zürich angekommen. Es hat Reisende aus Ghana, der Elfenbeinküste und aus Burkina Faso zurückgebracht. Damit endet die bislang «grösste Rückholaktion» der Schweiz. Die Maschine der Schweizer Luftfahrtgesellschaft Helvetic Airwys landete kurz vor 20.40 Uhr in Zürich, wie die Fluggesellschaft und das Aussendepartement am Mittwochabend mitteilten. An Bord waren 46 Passagiere aus der Schweiz, davon 24 mit Wohnsitz in der Schweiz. 46 Passagiere stammten aus anderen Ländern. Mit der Ankunft dieses Flugzeugs endet die aktive Rückholaktion des Aussendepartements. Insgesamt 35 Flüge aus Lateinamerika, Afrika, Asien, Ozeanien und innerhalb Europas hat das EDA im Rahmen seiner Rückholaktion organisiert und rund 4200 Schweizer Reisende und rund 2500 Reisende aus dem Ausland nach Europa zurückgeholt. Reisende, die sich immer noch im Ausland befinden und nicht mehr zurückkehren können, bietet das EDA Unterstützung und konsularischen Schutz im Rahmen seiner Möglichkeiten an.

21:10 Keller-Sutter: «Bei der Grenze liegt der Fokus auf der wirtschaftlichen Öffnung» Ab dem 11. Mai können alle mit Schweizer oder EU-Pass ihre engste Familie wieder in die Schweiz holen, das hat der Bundesrat an der heutigen Medienkonferenz mitgeteilt. Ausserdem werden die bis im März eingereichten Gesuche von Erwerbstätigen aus dem Ausland nun bearbeitet. Die Grenzkontrollen bleiben bestehen. Gegenüber den Öffnungsschritten im Inland sind jene an der Grenze sehr klein. Justizministerin Karin Keller-Sutter meint im Interview mit SRF, der Fokus des Bundesrats liege auf der wirtschaftlichen Öffnung. «Die Öffnungen an der Grenze sind arbeitsmarktbezogen.» 03:17 Video Corona-Krise: Lockerung der Einreisebeschränkungen Aus Tagesschau vom 29.04.2020. abspielen

20:49 Kinder mit mysteriöser Entzündungskrankheit in Genf Drei Kinder mit einer mysteriösen Entzündungskrankheit werden derzeit am Genfer Universitätsspital gepflegt. Ein möglicher Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wird nicht ausgeschlossen. Eines von ihnen wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der Delegierte des Bundes für die Corona-Pandemie, Daniel Koch, sprach an der heutigen Medienkonferenz des Bundesrates von einer Immunitätsreaktion als Folge einer Infektion mit dem Coronavirus. Das Krankheitsbild bei den Kindern gleiche jenem der sogenannten Kawasaki-Krankheit, sagte ein Sprecher des Genfer Gesundheitsdepartements. Ähnliche Fälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus seien in verschiedenen Ländern festgestellt worden, das teilte die Weltgesundheitsorganisation heute mit. Die grosse Mehrheit der Kinder habe milde Symptome und erhole sich schnell. Eine kleine Zahl hingegen entwickle diese seltenen Entzündungserscheinungen.

20:42 Wie ist das jetzt genau mit dem Sport? Wo Distanz- und Hygieneregeln eingehalten werden können, darf ab dem 11. Mai wieder trainiert werden, dies der Entscheid von Sportministerin Viola Amherd. Grossveranstaltungen mit mehr als 1'000 Personen will der Bundesrat nicht vor September erlauben. An Grossveranstaltungen sei das Übertragungsrisiko stark erhöht und die Rückverfolgung einer Ansteckung nicht möglich. 02:23 Video Corona-Krise: Sport Ja – aber keine Grossveranstaltungen Aus Tagesschau vom 29.04.2020. abspielen

20:38 US-Notenbank Fed hält an den Negativzinsen fest Die US-Notenbank Fed hält den Zins in der Coronakrise nahe null und will ihren Kampf gegen eine Rezession zur Not forcieren. In «diesen herausfordernden Zeiten» gelte es die gesamte Bandbreite der Instrumente zur Stützung der Wirtschaft zu nutzen, erklären die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell in einer Mitteilung. Powell hatte bereits zuvor versichert, die Notenbank könne die Wirtschaft so lange wie nötig über Wasser halten. Sie hat dazu unter anderem bereits ein 2.3 Billionen Dollar schweres Not-Programm aufgelegt. Die Währungshüter beliessen den Leitzins nun in der Spanne von null bis 0.25 Prozent. Viele Experten gehen davon aus, dass die USA vor einer grossen Rezession stehen. Die Arbeitslosigkeit stieg bereits jetzt wegen der Coronakrise innerhalb weniger Wochen dramatisch an. Vor der Pandemie lag sie auf einem historischen Tiefpunkt, nun haben sich bereits über 26 Millionen Menschen für Arbeitslosengelder angemeldet.

20:25 Bedauern und Kritik Der Bundesrat hat heute entschieden – keine Veranstaltungen mit über 1'000 Personen bis Ende August. In der Eventbranche wird dieser Entscheid bedauert und teilweise auch kritisiert. 03:29 Video Coronavirus: Keine Openair-Festivals im Sommer 2020 Aus Schweiz aktuell vom 29.04.2020. abspielen

20:20 265'000 Mitarbeiter atmen auf Ab dem 11. Mai wird der Lockdown stärker heruntergefahren, als bisher angekündigt. Vor allem die Gastrobranche mit ihren über 500 Betrieben atmet auf. «Schweiz aktuell» traf Casimir Platzer, Präsident des Branchenverbands Gastrosuisse, dem «mit 265'000 Arbeiterinnen und Arbeitern grössten Arbeitgeber in der Schweiz», wie er selbst sagt. 06:25 Video Coronavirus: Restaurants ab dem 11. Mai wieder offen Aus Schweiz aktuell vom 29.04.2020. abspielen

20:15 Easyjet fordert Aussetzung der Flugsteuern Nachdem Easyjet Switzerland keine Staatshilfe aus Bern erhalten hat, fordert der Billigflieger vom Bund nun Massnahmen, um nach der Corona-Pandemie mehr Menschen zu Fliegen zu bewegen. Unter anderem sollen luftfahrtbezogene Steuern vorübergehend ausgesetzt oder Flughafengebühren gesenkt werden, schrieb Easyjet am Mittwochabend in einer Stellungnahme. Mit solchen Massnahmen solle die Luftverkehrsanbindung der Schweiz gesichert werden. Easyjet werde den Austausch mit der Schweizer Regierung weiter fortführen, um sicherzugehen, dass faire Wettbewerbsbedingungen für alle Fluggesellschaften gewährleistet seien, hiess es. Easyjet Switzerland sei ein Schweizer Unternehmen, das an seinen beiden Standorten in Genf und Basel 1000 Mitarbeitende mit Schweizer Verträgen beschäftige. Legende: Wegen der Cornakrise Parkierte Easyjet-Flugzeuge am Flughafen in Basel. Keystone

19:24 «Historisches Ereignis»: St. Galler Parlamentarier tagen in Sporhalle Der St. Galler Stadtparlament hat wegen des Coronavirus erstmals in der Sporthalle Kreuzbleiche statt im Waaghaus getagt. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier konnten so die Abstandsregeln einhalten. Nachdem die Parlamentssitzung vom 23. März wegen der Coronapandemie abgesagt werden musste, fällt die Legislative der Stadt St. Gallen ab sofort wieder Entscheide. «Die Verlegung ist ein historisches Ereignis», sagte Stadtschreiber Manfred Linke. Die ganze Technik wurde vom Waaghaus in die Kreuzbleiche gezügelt. «Es wird möglich sein, drahtlos abzustimmen», so Linke. Weil das Publikum ausgeschlossen werden musste, wurde die Sitzung via Livestream übertragen. Die Verlegung hat ihren Preis. Die Sitzung in der Sporthalle verursacht Kosten von rund 14'000 Franken. Mit dem Ausfall der Sitzung vom März und dem Verzicht auf einen Imbiss spare die Stadt rund 7500 Franken, erklärte der Stadtschreiber. Legende: Keystone

18:35 Grossbritannien muss Zahlen nach oben korrigieren Die offizielle Zahl der Corona-Toten in Grossbritannien ist am Mittwoch deutlich nach oben korrigiert worden auf 26'097 von etwas über 20'000 vom Vortag. Enthalten waren darin erstmals auch Todesfälle in Pflegeheimen und Privathaushalten aus England und Wales. Die konservative Regierung von Premierminister Boris Johnson steht seit Wochen wegen ihrer Reaktion auf die Pandemie in der Kritik. Ihr wird vorgeworfen, viel zu lange mit den Massnahmen zur Eindämmung gewartet zu haben. Zudem fehlt es an Schutzkleidung für das medizinische Personal. Auch das Ziel, bis Ende April jeden Tag 100'000 Menschen zu testen, dürfte nicht mehr zu schaffen sein.

18:14 Klimajugend verärgert Die Schweizer Klimajugend zeigt sich empört über die finanzielle Hilfe für die Fluggesellschaften. In einer Medienmitteilung schreibt «Klimastreik Schweiz»: Nach einem Jahr Proteste für eine klimagerechte Politik sei man frustriert, «dass der Bundesrat ohne jegliche ökologische Vorgaben der Swiss und Edelweiss 1.275 Milliarden zuspricht». Im Vergleich zu anderen Corona-Hilfspaketen wie jenen für die Kultur oder den Sport sei das eine gigantische Summe.

18:04 Swiss «dankbar» für Bundeshilfe Die Swiss zeigt sich dankbar für die finanzielle Hilfe des Bundes, die dieser an der heutigen Medienkonferenz vorgestellt hatte. Auf Twitter schreibt die Fluggesellschaft: «Die Swiss und Edelweiss sind dankbar für den Entscheid des Bundesrats, die Schweizer Luftfahrt mit der fürs Überleben der Coronakrise nötigen Liquidität zu unterstützen.» Swiss und Edelweiss sind beides Tochterfirmen der deutschen Lufthansa Gruppe. Der Bundesrat bürgt für die beiden Unternehmen bei den Banken mit bis zu knapp 1.3 Milliarden Franken.

17:47 Diverse Festivals können nicht stattfinden Der Bundesrat hat heute auch entschieden, Veranstaltungen mit über 1000 Personen sicher bis Ende August 2020 zu verbieten. Dieser Entscheid trifft alle grossen Musikfestivals, die alljährlich im Sommer stattfinden. Veranstalter zahlreicher Musikfestivals haben die diesjährigen Ausgaben nun auch offiziell abgesagt. So heisst es beim Gurtenfestival etwa, die Absage tue weh, sei jedoch «klar die einzig richtige Entscheidung». Ähnlich klingt es auch bei den anderen grossen Festivals, den Open Airs St. Gallen, Frauenfeld, Gampel, dem Greenfield Festival und dem Zürich Open Air.

17:35 Gewerbeverband und Gewerkschaften freuen sich über Lockerungen Der Schweizerische Gewerbeverband begrüsst die vom Bundesrat beschlossene etappenweise Lockerung der Massnahmen gegen die Covid-19-Pandemie. Besonders zufrieden zeigt er sich mit der Öffnung der Restaurants und des ganzen Detailhandels. Der Verband hatte seit längerem auf eine schnellere Lockerung der Massnahmen gedrängt. Auch der Gewerkschafts-Dachverband «Travail Suisse» begrüsst das Vorgehen des Bundesrats. Bei der Öffnung der Restaurants seien die Schutzmassnahmen massgebend, schrieb der Dachverband. Dabei dürfe nicht nur auf die Eigenverantwortung der Arbeitgeber gesetzt werden. Kontrollen seien nötig, auch um das Personal vor unrealistischen gesundheitspolizeilichen Aufgaben zu bewahren.