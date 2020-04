Der Ticker startet um 5:54 Uhr

10:48 Mit Bleichmittel gegen den Coronavirus am Strand Die Säuberungsmassnahme einer Küstenstadt in Andalusien hat zu einem Aufschrei von Umweltschützern geführt. Die Behörden einer Küstenstadt Zahara de los Atunes, etwa siebzig Kilometer südlich von Cádiz, haben beschlossen den örtlichen Strand zu desinfizieren, damit die Kinder in Ruhe mit dem Sand spielen können. Dafür haben sie laut einem Bericht der Zeitung «El Pais» tausend Liter einer Lösung mit 2 % Bleichmittel über mehr als zwei Kilometer «Playa» versprüht. Greenpeace zeigt sich entrüstet. Das Ausräuchern der Strände mit Bleichmittel mitten in der Brutzeit der Vögel werde den touristischen Wert der Küste zerstören.

10:18 Flugshow zum Unabhängigkeitstag Israel hat inmitten der Coronakrise seinen Unabhängigkeitstag begangen. Kampfflieger präsentierten am Mittwoch mehrere Flugmanöver. Die Flugzeuge flogen dabei über Krankenhäuser im ganzen Land, um dem medizinischen Personal für seine Arbeit «im Kampf gegen das Coronavirus» zu danken, wie die Armee zuvor mitgeteilt hatte. Die vorher aufgezeichnete zentrale Zeremonie war nach den Vorgaben des Gesundheitsministeriums im kleinen Rahmen abgehalten und durch Medien am Dienstagabend übertragen worden. Israel hatte zwar zuletzt seine strengen Ausgangsbeschränkungen wegen der Coronakrise deutlich gelockert. Allerdings gelten für den 72. Unabhängigkeitstag Israels erneut strikte Vorgaben.

9:38 Contact-Tracing: Angst vor Überwachung 40 Prozent der Schweizer Bevölkerung haben Bedenken, dass eine Contact-Tracing-App zu mehr Überwachung durch den Staat führt. Das zeigt eine Umfrage der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Zugleich beabsichtigen 68 Prozent, die App auf jeden Fall oder wahrscheinlich zu installieren. Die Studie, Link öffnet in einem neuen Fenster untersuchte die Einstellung gegenüber einer App zur freiwilligen, anonymen Kontaktnachverfolgung via Bluetooth, wie sie in der Schweiz zur Eindämmung von Coronainfektionen geplant ist. «Trotz der grundsätzlich hohen Akzeptanz gibt es in der Bevölkerung offenbar einige Bedenken – selbst gegenüber einer Contact-Tracing-App, die keine Standort- und Bewegungsdaten erfasst», sagt Nico Ebert, Dozent am Institut für Wirtschaftsinformatik der ZHAW. Neben der Überwachungsgefahr befürchten rund 40 Prozent der befragten Personen, dass die App nicht richtig funktioniert und beispielsweise Fehlalarme auslösen könnte. Etwa 30 Prozent sorgen sich, dass ihr Smartphone leichter gehackt werden könnte. Zur Studie: Die Befragung wurde nach Angaben der ZHAW bei 2000 Personen aus allen Landesteilen im Zeitraum vom 17. bis 26. April durchgeführt. Legende: Keystone

9:15 Zimmer-Reisen neu entdeckt Was kann man über ein Zimmer schreiben, in dem man 42 Tage eingesperrt ist? Erstaunlich viel. «Die Reise um mein Zimmer» heisst der 1795 erschienene autobiografische Roman von Xavier de Maistre, der zu einem der Bestseller des 19. Jahrhunderts wurde. In Zeiten von Ausgangssperren und -beschränkungen wird das Buch derzeit wiederentdeckt. Gleich zu Beginn gibt de Maistre dem Leser für seinen Streifzug durch sein Zimmer eine Reiseroute zur Hand: «Mein Zimmer liegt nach den Messungen von Padre Beccaria unter dem fünfundvierzigsten Breitengrad; seine Lage zeigt von Osten nach Westen; es bildet ein Rechteck, das ganz nah der Wand sechsunddreissig Schritt im Umfang hat. Meine Reise wird jedoch deren mehr enthalten; denn ich werde in ihm oft ohne Plan und ohne Ziel hin und her oder diagonal wandern. Ich werde sogar im Zickzack gehen, und wenn es erforderlich ist, in allen möglichen geometrischen Linien laufen.» Mit seinem Roman «Voyage autour de ma chambre» hat der Schriftsteller (1763-1852) das Genre der Zimmer-Reisen mitbegründet, das sich dem Trend der grossen Welt- und Entdeckungsreisen entgegensetzte. De Maistre, ein junger Offizier, wurde wegen eines unerlaubten Duells 42 Tage unter Hausarrest gestellt. Jeden Tag hielt der damals 27-Jährige als ein Kapitel fest. Legende: Seine Entdeckungsreise in den eigenen vier Wänden machte de Maistre berühmt. ZVG

8:44 Flückiger: «Leistungen müssen vergleichbar bleiben» Der Präsident der Schweizer Hochschulrektoren, Yves Flückiger, hofft, dass sich der Bundesrat heute für die Durchführung der schriftlichen Maturaprüfungen in allen Kantonen entscheidet. «Wir alle leben momentan in einer Ausnahmesituation», sagte Flückiger in einem Interview mit den CH-Media-Zeitungen. Er habe aber grosses Vertrauen in die Kantone, die Schulen und die Lehrer, dass sie dem Ausnahmezustand Rechnung trügen und in der Lage seien, die Maturaprüfungen anzupassen und einen fairen Ablauf sicherzustellen. «Man könnte zum Beispiel auf Fragen zum Stoff verzichten, der im Fernunterricht vermittelt wurde.» Wenn der Bundesrat den Kantonen Spielraum zu den Abschlussprüfungen überlasse, wären die Leistungen weniger gut vergleichbar, sagte Flückiger weiter. Die Abschlussprüfungen hätten einen symbolischen Wert. Sie markierten das Ende eines wichtigen Abschnitts in einer Bildungskarriere. Es bleibe ein Makel haften, wenn man ohne Abschlussprüfung die Matura erhalten habe. Legende: Yves Flückiger will die Hochschulfreife vergleichbar halten. Keystone / Archiv

Die Strandferien fallen dem Coronavirus diesen Sommer wohl zum Opfer. Wer seine bereits geplanten Ferien online umbuchen, stornieren oder annullieren will, erlebt aber oft sein blaues Wunder. Online-Buchungen lassen sich bei verschiedenen Plattformen nur schwer rückgängig machen. Bei Online-Reisebüros und insbesondere solchen mit ausländischem Firmensitz dürfe der Kunde nicht so schnell aufgeben und müsse geduldig sein, sagt etwa der Ombudsmann für die Reisebranche und rät zu schriftlichen Beschwerden.

7:45 Coronakrise schüttelt Airbus durch Die Coronakrise und Sonderabschreibungen haben den Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus im ersten Quartal in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 481 Millionen Euro nach einem Gewinn von 40 Millionen ein Jahr zuvor. Für das laufende Jahr wagt Airbus-Chef Guillaume Faury wegen der unklaren Dauer und Folgen der Coronavirus-Pandemie weiterhin keine neue Geschäftsprognose. Das Unternehmen fährt seine Flugzeugproduktion wie bereits bekannt um rund ein Drittel zurück, weil viele Airlines ihre bestellten Maschinen erst später abnehmen wollen.

Die Bitte des Bundesrates ist klar: Unternehmen sollen nach Möglichkeit die Zeit des Homeoffice noch fortführen, nur schon um grosse Pendlerströme im öffentlichen Verkehr zu verhindern. Zahlreiche Grosskonzerne in der Schweiz folgen der Bitte des Bundesrats. Das zeigt eine Umfrage von Radio SRF. Die befragten Konzerne erwägen frühestens ab dem 11. Mai, wenn die Schulen wieder aufgehen, ihr Homeoffice-Regime zu lockern – aber auch dann nur schrittweise.

7:03 Babyboom wegen Coronakrise Die Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie könnten zu sieben Millionen nicht geplanten Schwangerschaften führen. Das liege unter anderem daran, dass aufgrund von in der Krise unterbrochenen Lieferketten rund 47 Millionen Frauen in ärmeren Ländern keinen Zugang zu modernen Verhütungsmitteln mehr haben könnten, hiess es vom Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen. Zudem prognostiziert die Organisation eine starke Zunahme von Gewalt gegen Frauen und Verheiratung von Mädchen. Die Corona-Pandemie könne katastrophale Auswirkungen auf Frauen und Mädchen in aller Welt haben. Legende: Keystone

5:40 Chinas Volkskongress kommt nach Corona-Verschiebung am 22. Mai zusammen Der wegen der Corona-Pandemie verschobene Volkskongress in China findet in diesem Jahr ab dem 22. Mai statt. Das berichtete Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Eigentlich hätte das in China wichtigste politische Ritual des Jahres schon am 5. März stattfinden sollen, war aber wegen des Ausbruchs der Lungenkrankheit Covid-19 verschoben worden. Rund 3000 Abgeordnete des Volkskongresses kommen jährlich aus allen Provinzen in die Hauptstadt. Legende: Mit zweieinhalb Monaten Verspätung soll der Volkskongress in rund drei Wochen eröffnet werden. Keystone

5:17 Mops in den USA mit Coronavirus angesteckt In den USA hat sich ein Mops mit dem Coronavirus infiziert. Das Tier sei der erste Hund in den Vereinigten Staaten, bei dem Covid-19 diagnostiziert wurde, teilte die American Humane Society mit. Der Hund habe sich offenbar bei der Familie im Haushalt angesteckt. Drei Personen im Haushalt seien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Anfang letzten Monats teilten die Gesundheitsbehörden in Hongkong mit, dass der Hund eines Coronavirus-Patienten «wahrscheinlich» der erste Fall der Übertragung von Mensch zu Tier sei. Seitdem wurden mehrere Fälle bei Katzen gemeldet.

4:15 Bundesrat Ueli Maurer: SNB-Ausschüttungen zum Abbau der Corona-Schulden Bundesrat Ueli Maurer schlägt vor, dass die Ausschüttungen der Nationalbank zur Bewältigung der Corona-Verschuldung beitragen könnte. In einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» sagt der Finanzminister, dass künftig sämtliche Ausschüttungen der Nationalbank verbindlich für den Abbau der Corona-Schulden verwendet werden könnten. Heute gehen zwei Drittel der Ausschüttung an die Kantone, ein Drittel an den Bund. Maurer rechnet wegen der umfangreichen Unterstützungsmassnahmen und wegen Steuerausfällen im Zusammenhang mit der Corona-Krise mit einer Zunahme der Staatsverschuldung um 30 bis 50 Milliarden Franken. Einsparungen im ordentlichen Bundeshaushalt zur Tilgung der Corona-Schulden hält Maurer für keine gute Idee. Sonst müssten bei den Budgets der kommenden Jahre extreme Abstriche gemacht werden. Legende: Bundesrat Maurer sieht einen langen Weg beim Abbau der Corona-Schulden. Keystone

3:24 Bolsonaro: «Ich bin Messias, aber ich vollbringe keine Wunder» Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro sorgt mit Äusserungen in der Corona-Krise erneut für Aufsehen. Angesprochen auf die steigenden Fallzahlen in Brasilien sagte der rechte Präsident in der Hauptstadt Brasilia: «Und? Es tut mir leid. Was soll ich tun? Ich bin Messias, aber ich vollbringe keine Wunder». Er spielte damit auf seinen zweiten Vornamen Messias an. Das grösste Land in Lateinamerika hatte 474 Todesfälle durch das Coronavirus innerhalb von 24 Stunden registriert. Das ist die höchste Zahl für diesen Zeitraum seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus stieg damit auf 5017. Die tatsächlichen Zahlen dürften unter anderem aufgrund fehlender Tests noch weitaus höher liegen. Bolsonaro verharmlost das Coronavirus regelmässig. Er hält nichts von Einschränkungen und fordert eine Rückkehr zur Normalität. Legende: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hält wenig von Corona-Massnahmen. Reuters

2:21 Fitch stuft Italiens Kreditwürdigkeit herab Angesichts der wirtschaftlichen Belastungen durch die Corona-Krise hat die Ratingagentur Fitch Italiens Kreditwürdigkeit um eine Stufe gesenkt. Die Bonitätsnote werde von «BBB» auf «BBB-» reduziert, teilte Fitch mit. Die Note liegt damit nur eine Stufe über dem sogenannten Ramschniveau, das spekulative Anlageformen beschreibt. Italien wurde von der Ausbreitung der Corona-Krise früh und besonders hart getroffen. Die Regierung hat weitgehende Massnahmen zur Eindämmung ergriffen und das Wirtschaftsleben weitgehend lahmgelegt. Besonders belastet wurde der wirtschaftlich starke Norden des Landes. Italien litt schon vor der Krise unter einer anhaltenden Wachstumsschwäche. Fitch geht davon aus, dass das Bruttoinlandprodukt in Jahr 2020 um 8 Prozent schrumpfen werde. Legende: Das Leben steht vielerorts in Italien still – so auch vor dem Mailänder Dom. Keystone

1:59 Neu auch Streaming-Filme für Oscars zugelassen Wegen der Corona-Pandemie können in diesem Jahr einmalig auch Filme in die Oscar-Auswahl kommen, die nie im Kino waren, sondern ausschliesslich bei Streaming-Diensten zu sehen sind. Das teilte die Academy in der Nacht zum Mittwoch in Los Angeles mit. Normalerweise muss ein Film an mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen in einem Kino in Los Angeles zu sehen sein, um für eine Nominierung für die Filmpreise infrage zu kommen. Alle Kinos in Los Angeles sind aber seit mehr als einem Monat geschlossen. Nach einer Wiederöffnung der Kinos gelte die vorübergehend gelockerte Regel jedoch nicht mehr, hiess es vonseiten der Academy. Die nächste Oscar-Verleihung ist für den 28. Februar 2021 geplant. Legende: Die Corona-Krise zwingt die Academy, die Regeln für die Oscar-Verleihung zu lockern. Keystone/Archiv

0:59 Austrian Airlines beantragt Staatshilfe Die zur Lufthansa-Gruppe gehörende Austrian Airlines (AUA) beantragt in Österreich Staatshilfen über 767 Millionen Euro. Damit will die Fluggesellschaft die Corona-Krise bewältigen. Ein entsprechender Antrag sei bei der Österreichischen Kontrollbank und der staatlichen Corona-Finanzierungsagentur Cofag eingebracht worden, sagte ein AUA-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Ein Grossteil der Summe bestehe aus rückzahlbaren Krediten, der andere Teil seien Zuschüsse, die noch zu verhandeln seien, erklärte der Sprecher. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte zuvor Bedingungen an eine Staatshilfe geknüpft. Demnach sollen möglichst viele Arbeitsplätze in Österreich erhalten und der Standort gestärkt werden. Die österreichische Fluglinie hatte den Flugbetrieb Mitte März eingestellt und für ihre rund 7000 Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt. Auch der Mutterkonzern Lufthansa verhandelt in Deutschland über Staatshilfen. Offen ist ferner, ob und in welchem Umfang die Swiss – ebenfalls eine Lufthansa-Tochter – Staatshilfe erhalten wird. Legende: Die Austrian Airlines hat den Flugbetrieb Mitte März eingestellt. Reuters

0:04 Starbucks: Gewinn bricht um 50 Prozent ein Die Corona-Pandemie belastet die Café-Kette Starbucks erheblich. In den ersten drei Monaten des Jahres brach der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um gut 50 Prozent ein – auf 328 Millionen Dollar. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Umsatz sank um fünf Prozent auf sechs Milliarden Dollar. Aufgrund seiner grossen Präsenz in China war Starbucks schon früh von der Pandemie betroffen. So sagte das Unternehmen einen Rückgang der Verkäufe in China um bis zu 35 Prozent für das laufende Quartal voraus. Zudem leidet der US-Heimatmarkt immer stärker unter Filialschliessungen und fernbleibender Kundschaft.

23:07 US-Vize Mike Pence verstösst bei Klinik-Besuch gegen Masken-Pflicht US-Vizepräsident Mike Pence hat ungeachtet einer entsprechenden Vorschrift bei einem Klinikbesuch in der Corona-Krise keine Atemschutzmaske getragen. Auf Bildern ist zu sehen, wie Pence am Dienstag am Bett eines Patienten in dem Krankenhaus in Rochester im US-Bundesstaat Minnesota steht. Alle Personen um ihn herum tragen Nase und Mund mit Masken bedeckt. Die Mayo Clinic schrieb auf Twitter, Pence sei vor seiner Ankunft über die Richtlinie zum Tragen von Masken informiert worden. Wenige Minuten nach der Veröffentlichung des Tweets wurde dieser wieder gelöscht. Pence sagte am Dienstag mitreisenden Journalisten zufolge zu seinem Verzicht auf eine Maske, als Vizepräsident werde er regelmässig auf das Coronavirus getestet, ebenso wie sein Umfeld. Der Vizepräsident leitet die Corona-Arbeitsgruppe des Weissen Hauses. Die Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt seit Anfang April, dass im Kampf gegen das Coronavirus auch gesunde Menschen ohne Symptome Stoffmasken in der Öffentlichkeit tragen sollten. Legende: Keystone

Die Tourismusbranche in der Schweiz wird besonders gebeutelt von der Coronavirus-Pandemie. Auch in den Sommerferien werden die allermeisten Gäste aus dem Ausland wegbleiben. Da jedoch auch die Schweizerinnen und Schweizer für ihre Ferien nicht ins Ausland reisen können, setzen die hiesigen Feriendestinationen diesen Sommer verstärkt auf den Binnentourismus. Bei den Jungfraubahnen beispielsweise sehe man die Krise auch als Chance, vermehrt Besucherinnen und Besucher aus den Inland anzulocken, meint Direktor Urs Kessler. «Sie können bei uns mit dem Jungfrau Joch ein Schweizer Kulturgut kennenlernen.» Die Online-Plattform «E-Domizil» spürt den Anstieg des Schweizer Binnentourismus bereits jetzt. Auf der Internetseite lassen sich Schweizer Ferienwohnungen mieten. «Wir hatten noch nie so viele Buchungen aus dem Inland wie in diesem Jahr», sagt Geschäftsführer Daniel Koller.