21:16 Über eine Million bestätigte Infektionen in den USA In den USA ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus auf über eine Million gestiegen. Das zeigen die Daten der Johns Hopkins Universität in Baltimore. Gestorben sind bereits mehr als 57'000 am Virus. In den USA, einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern, gibt es deutlich mehr bekannte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 als in jedem anderen Staat der Welt. Die dort nachgewiesenen Fälle machen rund ein Drittel aller bestätigten Infektionen weltweit aus. Auch mit Blick auf die absolute Zahl der Toten sind die USA am stärksten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffen. Setzt man die Zahlen jedoch ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl, zeigt sich ein anderes Bild. Pro 100 000 Einwohner starben nach einer Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 rund 63 Menschen in Belgien. In Italien waren es rund 45, in Deutschland rund 7 und in den USA rund 17. Auch diese Zahlen sind allerdings nur begrenzt vergleichbar, weil verschiedene Länder sich in unterschiedlichen Stadien der Pandemie befinden.

20:45 Logistik: Gewerkschaft fordert strengere Kontrollen Paketdienste und andere Logistikunternehmen haben zurzeit alle Hände voll zu tun. Eine Umfrage der Gewerkschaft Unia unter rund 1000 Angestellten von 400 Betrieben zeigt, dass die Unternehmen die Sicherheitsvorgaben des Bundes teilweise nur ungenügend umsetzen. Die Gewerkschaft fordert deshalb strengere Kontrollen durch die Kantone. Der zuständige Verband wehrt sich in der «Tagesschau» gegen die Vorwürfe. 01:31 Video Forderung nach schärferen Kontrollen in der Logistik Aus Tagesschau vom 28.04.2020. abspielen

20:11 Zahl der neuen Patienten in New York geht zurück Im besonders heftig von der Coronavirus-Pandemie betroffenen US-Bundesstaat New York ist die Zahl der neu in Krankenhäusern aufgenommenen Patienten seit dem Höhepunkt des Ausbruchs Anfang April um mehr als 70 Prozent gesunken. Gestern seien erstmals seit mehr als einem Monat an einem Tag weniger als 1000 Infizierte neu in den Krankenhäusern des Bundesstaats aufgenommen worden, sagte Gouverneur Andrew Cuomo bei seiner täglichen Pressekonferenz. Am 7. April waren es beispielsweise mehr als 3000 gewesen. Die Zahl der Todesopfer lag am Montag weiter relativ stabil bei 335. Auf dem Höhepunkt des Ausbruchs starben in New York fast 800 Menschen pro Tag nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Insgesamt sind in New York bereits mehr als 17'000 Menschen gestorben, rund 300'000 haben sich infiziert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Krisenmanager von New York Andrew Cuomo – seine Kunst ist Klartext 30.03.2020 Mit Audio

19:41 Der Kanton Zug ging allen bisherigen Infektionen nach Zu Beginn der Pandemie setzten sämtliche Kantone auf «Contact Tracing» – also das Verfahren, die Infektionsketten zurückzuverfolgen. Als die Fallzahlen rasch stiegen, hörten die meisten Kantone jedoch damit wieder auf. Neuenburg und Thurgau haben nun aber angekündigt, das Verfahren wieder aufzunehmen – die Kantone Genf und Schwyz haben kürzlich wieder mit «Contact Tracing» begonnen. Lernen können die Kantone dabei von Zug. Der Kanton hat die ganze bisherige Pandemie über stets zurückverfolgt, wie es zu Ansteckungen mit dem Coronavirus gekommen ist. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: «Contact Tracing» Zug telefoniert jedem Corona-Patienten hinterher 28.04.2020 Mit Audio

19:11 Repräsentantenhaus verlängert Corona-Sitzungspause Das US-Repräsentantenhaus verlängert seine Sitzungspause wegen der Coronakrise nun doch. Die Abgeordneten würden bis auf Weiteres nicht nach Washington zurückbeordert, teilte der demokratische Mehrheitsführer Steny Hoyer mit. Noch gestern hatte er eine Sitzung für nächste Woche angekündigt, sich nach Gesprächen mit dem medizinischen Dienst des Parlaments aber umentschieden. Der republikanisch kontrollierte Senat wird dagegen ab kommender Woche wieder zusammentreten. Mehrheitsführer Mitch McConnell erklärte, die Kammer werde ihre Arbeitsweise so modifizieren, dass die Senatoren «sicher» seien.

18:56 Etappenweise Öffnung in Spanien dauert bis Ende Juni Spanien will seine aufgrund der Coronakrise eingeführten strikten Beschränkungen ab dem kommenden Montag in vier Etappen bis Ende Juni lockern und so zu einer «neuen Normalität» zurückkehren. Das kündigte Ministerpräsident Pedro Sanchez an. Die Lockerung werde in den Regionen unterschiedlich umgesetzt, je nachdem wie schwer die Region vom Virus betroffen sei, ob genügend Intensiv-Betten zur Verfügung stünden und wie gut die Abstandsregeln eingehalten würden. Jede Phase werde zwei Wochen dauern, wobei nach und nach immer mehr Geschäfte, Lokale und Kirchen sowie später Fitnessstudios, Kinos, Theater und Hotels geöffnet werden sollen, sagte Sanchez. Die Kundenzahl darf aber zunächst nur bei 30 Prozent und später bei 50 Prozent der Kapazität liegen. Die Schulen bleiben bis September geschlossen. Es soll aber ab der Phase 2 Ausnahmen geben, etwa für Einrichtungen für Kinder unter sechs Jahren, deren Eltern berufstätig sind.

18:44 Jetzt mehr als 200'000 Corona-Fälle in Italien In Italien hat die Zahl der Personen, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben, die Schwelle von 200'000 überschritten. Seit gestern kamen 2091 Fälle hinzu. Die Zahl der Toten stieg um 382 auf 27'359. Bei beiden Kennzahlen ist die Zunahme grösser als noch am Montag. Italien ist nach den USA das Land mit den meisten Coronavirus-Todesfällen.

18:08 Putin verlängert arbeitsfreie Zeit Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Russlands Präsident Wladimir Putin die arbeitsfreie Zeit um gut zwei Wochen bis zum 11. Mai verlängert. Noch sei der Höhepunkt der Infektionen nicht erreicht, sagte er bei einer im Staatsfernsehen übertragenen Videokonferenz. Gemäss offiziellen Zahlen haben sich in Russland bislang über 93'500 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Seit gestern sind 6400 Fälle hinzugekommen. 867 Infizierte starben bisher.

17:50 Ständerats-Kommission für Notkredite Die Finanzkommission des Ständerats befürwortet die vom Bundesrat beantragten Covid-19-Notkredite über mehr als 55 Milliarden Franken. Die grössten Posten betreffen Bürgschaften für gefährdete KMU, die Ausweitung der Kurzarbeitsentschädigung und den Erwerbsersatz für Selbstständige. Die Entscheide fielen einstimmig oder mit grossen Mehrheiten, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Zumeist klare Ja-Mehrheiten gab es unter anderem für die Beschaffung von Sanitätsmaterial (2,45 Milliarden Franken) und knapper Arzneimittel (130 Millionen), für die Kultur (280 Millionen), den Sport (100 Millionen), die Kinderbetreuung (65 Millionen) und den Tourismus (27 Millionen). Minderheitsanträge der SVP zur Kürzung im Kulturbereich in Höhe von 70 Millionen Franken unterlagen.

17:24 Auch bei Öffnung kein Einkaufs-Tourismus innerhalb der EU Die EU-Innenminister wollen eine koordinierte und etappenweise Öffnung der EU-Binnengrenzen. Darauf einigten sie sich an einer Videokonferenz, an der auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter teilnahm. Die Öffnung soll in enger Absprache zwischen den Ländern erfolgen. Bei der Öffnung der Binnengrenzen gehe es in erster Linie um einen reibungslosen Warenverkehr und um die Grenzgänger, sagte Keller-Sutter am Dienstag zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Vermeiden wolle man, dass Leute ins angrenzende Ausland zum Einkaufen oder in Restaurants gingen. Grenzöffnungen im Zusammenhang mit dem Tourismus seien an der Videokonferenz kein Thema gewesen. «Erst in einem späteren Schritt sollen dann die Schengen-Aussengrenzen für Personen aus Drittstaaten wieder geöffnet werden», sagte die Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD). Sowohl für weitgehende Lockerungen an den Binnen- wie auch an den Aussengrenzen seien aber keine Daten genannt worden. 01:08 Video Wie weiter mit den Grenzen in der EU und Schengen? Aus Tagesschau vom 28.04.2020. abspielen

17:11 Luxemburg will die gesamte Bevölkerung testen Im Kampf gegen das Coronavirus startet Luxemburg diese Woche mit gross angelegten Tests. Die freiwilligen Tests der gut 600'000 Einwohner sowie von Grenzgängern aus Deutschland, Frankreich und Belgien sollen die Lockerung von Kontaktbeschränkungen begleiten. Forschungsminister Claude Meisch erklärte: «Das Ziel ist, dass die gesamte Bevölkerung getestet werden kann, zum Teil mehrmals.» Wegen der überschaubaren Zahl könne man das «innerhalb kurzer Zeit» machen. Als erstes Land der Welt werde Luxemburg somit einen kompletten Überblick über die Anzahl an infizierten Bürgern bekommen. Derzeit darf man Haus oder Wohnung nur zum Einkaufen, Arbeiten und Besuchen beim Arzt verlassen.

16:54 Brief an Bundesrat: Messen sollen wieder öffnen Messeveranstalter fordern in einem offenen Brief vom Bundesrat, ab August wieder Messen zuzulassen. Der Branchenverband Expo Event begründet das mit der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Anlässe und dem ganzen Ökosystem, das an den Messen hängt. Seit Ende Februar bestehe faktisch ein Berufsverbot für die Messebranche, schreibt der Verband. Expo Event und die Messeplätze unterstützten die Massnahmen gegen die Covid-19-Pandemie. Ab August sei aber eine Wiederzulassung der Messen unter klaren Bedingungen angezeigt.

16:48 Frankreich: Nur mit Schutzmaske in die Métro Frankreich macht das Tragen von Schutzmasken im öffentlichen Nahverkehr landesweit zur Pflicht. Vom 11. Mai an muss man in der Métro, in Bussen und in Zügen Mundschutz tragen, wie Premierminister Edouard Philippe in der Nationalversammlung mitteilte. Zugleich sollen die Geschäfte wieder öffnen. Bars und Restaurants bleiben geschlossen. Philippe sagte, die Geschäfte müssten strenge Vorgaben einhalten, um die Einhaltung der Mindestabstände zu gewährleisten. Das Tragen einer Maske werde dort empfohlen. Der Premierminister sagte, es sei generell besser, eine Maske zu tragen. Masken sollen auch in Sekundarschulen verpflichtend sein. In Kindergärten sei dies aber nicht vorgesehen, und in der Grundschule werde es nicht empfohlen. Seit Anfang dieser Woche sind Masken in Frankreich wieder in Apotheken zu kaufen. Seit Anfang März wurden sie ausschliesslich dem Gesundheitspersonal zur Verfügung gestellt. Apotheker fürchten nun allerdings lange Lieferfristen.

16:37 Tessin früher und stärker von Übersterblichkeit betroffen Das Bundesamt für Statistik (BFS) berechnet neu die Übersterblichkeit – Todesfälle, die über der zu erwartenden Anzahl liegen – nach Grossregionen. Das Tessin war nach Ausbruch des Coronavirus als erste Region bereits ab 9. März von erhöhter Sterblichkeit betroffen. Auf dem Höhepunkt der Übersterblichkeit, in der Woche ab dem 30. März, starben in der Südschweiz dreimal so viele über 65-Jährige, wie aufgrund der Zahlen «normaler» Todesfälle der letzten fünf Jahre zu erwarten gewesen wäre. In der Genferseeregion stellte sich eine Woche nach dem Tessin ab dem 16. März eine Übersterblichkeit ein. Auf dem Höhepunkt – gleichzeitig wie im Tessin – starben dort doppelt so viele Personen, wie statistisch zu erwarten gewesen wäre. Da dieses Gebiet mehr Bevölkerung aufweist als das Tessin, war die Genferseeregion in absoluten Zahlen am stärksten von der Übersterblichkeit betroffen. Die Nordwestschweiz bekam die überhöhte Sterblichkeit ab der Kalenderwoche 13 zu spüren, die Grossregionen Espace Mittelland, Zürich und Ostschweiz (in eher leichterem Ausmass) eine Woche später. Die Zentralschweiz hinkte bis in der Woche ab dem 13. April hinten nach. 00:43 Video «Studie zeigt massive Übersterblichkeit» Aus News-Clip vom 27.04.2020. abspielen

16:26 Erneute Bewährungsprobe für Kurz Kanzler Kurz und seine Koalition haben in der Coronakrise gepunktet. Die Bevölkerung dankte es dem ÖVP-Mann mit Umfragewerten bis zu 48 Prozent. Wenig Tote, freie Intensivbetten: Regierungen, die das mit der ganzen Aufmerksamkeit der Medien verkünden können, haben Rückenwind. Doch werden Kurz und die Koalition auch die Folgen bravourös meistern? Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Österreich geht erneut voraus Rascher – härter – kürzer 28.04.2020 Mit Audio

16:13 Frankreich sieht bei weiterer Abflachung Lockerungen vor Frankreich sieht die Zeit für eine Lockerung der Schutzmassnahmen bald gekommen. Falls die täglichen Neuinfektionen unter die Marke von 3000 fielen, könne mit der ins Auge gefassten schrittweisen Aufhebung der Beschränkungen am 11. Mai begonnen werden, sagte Ministerpräsident Edouard Philippe. Die Schutzmassnahmen hätten während eines Monats 62'000 Menschen in Frankreich das Leben gerettet. Bliebe der Lockdown aber in Kraft, würde man einen Kollaps der Wirtschaft riskieren. Geplant sei, dass Kindergärten und Schulen am 11. Mai wieder öffnen. Die weiterführenden Schulen sollten dann schrittweise ab dem 18. Mai folgen. Für diese Schüler solle es dann eine Maskenpflicht geben. Schlechte Nachrichten gibt es für französische Fussballfans. Die Saison 2019/2020 soll nach Worten von Edouard Philippe nicht wieder aufgenommen werden.

15:59 Fifa-Chefmediziner: Fussballsaison soll abgesagt werden FIFA-Chefmediziner Michel D'Hooghe hat sich angesichts der Coronavirus-Pandemie «skeptisch» über eine Fortsetzung der derzeit unterbrochenen Saison im Fussball geäussert. «Wenn sie die Saison 2020/21 Ende August oder Anfang September beginnen könnten, wäre ich froh. Dann könnten sie möglicherweise die zweite Welle des Virus vermeiden, die nicht unmöglich ist», sagte der Vorsitzende der Medizinischen Kommission des Weltverbands der englischen Zeitung «Telegraph». Bei einer möglichen baldigen Wiederaufnahme des Spielbetriebs sieht der Belgier diverse Probleme, unter anderem: «Es gibt das Risiko, dass Fans zusammenkommen, um ein Spiel zu schauen, selbst wenn dieses ohne Zuschauer stattfindet».

15:51 Massiver Einbruch im Autohandel Die Coronakrise lässt den Absatz im Schweizer Autohandel einbrechen. Die vom Verband freier Autohandel Schweiz bis vergangenen Freitag erhobenen Monats-Daten zeigen einen Rückgang um rund 73 Prozent zum Vorjahr. Noch dramatischer als beim Generalimport sei das Bild bei den Parallel- und Direktimporten mit einem Minus von 78 beziehungsweise 83 Prozent. Der Monat April werde als Rekordverlust in die Annalen der Neuwagenimporteure eingehen, schreibt der Verband weiter. Die Coronakrise treffe die Branche noch härter als andere. Durch die verordnete Schliessung der Verkaufsräume bei den Garagisten sei ein Verkauf von Autos kaum noch möglich, und viele Unternehmen seien in ihrer Existenz bedroht.

15:35 Eltern soll die Angst vor der Schule genommen werden Mit vertrauensbildenden Massnahmen soll der Präsenzunterricht in den obligatorischen Schulen am 11. Mai wieder aufgenommen werden. Damit solle Verunsicherung und Angst begegnet werden, sagte Silvia Steiner, die Präsidentin der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK). Es sei eine Herausforderung, den Schulbetrieb unter Berücksichtigung aller Interessen wieder aufzunehmen. Wichtig sei jedoch, dass Eltern in die Schule Vertrauen haben könnten, sagte Steiner in der Sendung «Tagesgespräch» von Schweizer Radio SRF. Was das Abstandhalten von Kindern betreffe, «wollen wir auf keinen Fall eine Schulpolizei, die zentimetergenau kontrolliert». Es könne auch von Schulhaus zu Schulhaus andere Möglichkeiten der Umsetzung geben. Die EDK-Präsidentin sagte, man wolle nicht operativ eingreifen. Aber: «Der Bildungsauftrag muss erfüllt sein.» Momentan würden von der EDK und den Bundesbehörden juristische Fragen rund um die Covid-19-Verordnung zur Schule diskutiert und gemeinsam ein Schutzkonzept erarbeitet. Man könne aber nicht den Anspruch haben, dass am ersten Tag wieder alles laufe wie vorher. Audio Silvia Steiner über die Unklarheiten vor der Schulöffnung 27:23 min, aus Tagesgespräch vom 28.04.2020. abspielen. Laufzeit 27:23 Minuten.