Der Ticker startet um 6:11 Uhr

0:10 Airbnb streicht ein Viertel aller Stellen Der Unterkunft-Vermittlungsdienst Airbnb will wegen der Corona-Pandemie laut US-Medien viele Stellen streichen. Die Mitarbeiterzahl sinke um rund ein Viertel, etwa 1900 Jobs weltweit seien betroffen, zitierten mehrere nordamerikanische Medien am Dienstag übereinstimmend aus einer E-Mail von Airbnb-Chef Brian Chesky an die Beschäftigten. Die Krise habe den Tourismus zum Stillstand gebracht, Airbnb sei stark getroffen, der Umsatz dürfte dieses Jahr um mehr als die Hälfte sinken, führte Chesky demnach aus. Legende: Viele Türen von Airbnb-Unterkünften werden in den kommenden Monaten wohl gar nicht geöffnet. Keystone

23:10 Der Covid-19-Taskforce des Bundes geht es zu schnell Am 11. Mai werden verschiedene Corona-Massnahmen gelockert. Neben den obligatorischen chulen und dem Detailhandel dürfen auch Restaurants, Museen und Bibliotheken den Betrieb wieder aufnehmen. Matthias Egger, Leiter der wissenschaftlichen Covid-19-Taskforce des Bundes, hätte sich einen etwas langsameren Fahrplan bei den Lockerungen gewünscht.

22:43 Gesetzliche Grundlage für Tracing-App Das Parlament will, dass die Nutzung einer zukünftigen Corona-Tracing-App auf einer gesetzlichen Grundlagen beruht und freiwillig sein muss. Der Nationalrat stimmte der Motion ihrer Staatspolitischen Kommission mit 127 zu 55 Stimmen bei 11 Enthaltungen zu. Der Ständerat hatte am Montagabend einen gleich lautenden Vorstoss mit 32 zu 10 Stimmen angenommen. Die Motionen fordern auch, dass nur technische Lösungen zugelassen werden, die keine personenbezogenen Daten zentral speichern. Eine solche Schweizer Lösung – die App DP-3T, die von den ETH Lausanne und Zürich mitentwickelt wird – soll bis zum 11. Mai fertiggestellt werden. Die Arbeiten für diese App seien bereits sehr weit fortgeschritten, sagte Gesundheitsminister Alain Berset ein. Der Datenschutz und die Freiwilligkeit würden berücksichtigt. Mit dem Epidemiengesetz bestünde eine gesetzlichen Grundlagen und die Motion sei unnötig. 06:06 Video FOKUS: Tracing-App im Test Aus 10vor10 vom 24.04.2020. abspielen

22:32 Keine Dividenden bei Unternehmen mit Kurzarbeit Unternehmen, die in der Coronakrise Kurzarbeit beziehen, sollen im laufenden und kommenden Jahr keine Dividenden ausschütten dürfen. Der Nationalrat hat am späten Abend als letztes Geschäft nach 22 Uhr die Motion der Sozialkommission mit 93 zu 88 Stimmen bei 11 Enthaltungen angenommen. Der Bundesrat wird ersucht, eine analoge Regelung zu treffen für Unternehmen, die im laufenden Jahr bereits eine Dividende gesprochen oder ausgeschüttet haben. Über die Motion entscheidet der Ständerat morgen Mittwoch.

22:13 Schweizer Corona-Check geht um die Welt Soll ich mich auf das Coronavirus testen lassen? Antworten darauf gibt der Corona-Check, ein Schweizer Online-Formular. Nach wenigen Fragen wird klar, ob ein Test sinnvoll ist oder nicht. Der Check wurde ausserhalb der Schweiz bereits über 1.7 Millionen Mal aufgerufen. Der medizinische Online-Fragebogen zum Coronavirus ist vom Universitätszentrum für Allgemeinmedizin und öffentliche Gesundheit in Lausanne entwickelt worden. Daran mitgearbeitet hat Valérie D'Acremont, Spezialistin für Tropenmedizin.

21:55 Muss der Wirt jetzt Polizist spielen? Restaurants und Bars dürfen ab dem 11. Mai wieder öffnen, aber sie müssen sich an das von der Branche entwickelte «Schutzkonzept Gastro unter Covid-19, Link öffnet in einem neuen Fenster» halten. Ist ein Restaurantbesuch dann noch ein Vergnügen? Im Schutzkonzept gibt es nämlich sehr viele spezielle Regelungen:

21:36 Katastrophale Folgen für Näherinnen in Bangladesch Rund zwei Millionen Textil-Arbeiterinnen in Bangladesch haben seit dem Corona-Ausbruch ihre Anstellung verloren, wurden freigestellt oder entlassen. Unzählige Familien könne derzeit ihre Kinder kaum mehr ernähren. Grund sind die Stornierungen von grossen Modefirmen, die ihre Kleiderläden schliessen mussten.

20:11 Defizit im Bundeshaushalt – ein Problem oder nicht? Die Corona-Hilfen für die von den Corona-Massnahmen Betroffenen kosten Milliarden. Wegen der Schuldenbremse müsste der fehlende Milliardenbetrag in sechs bis acht Jahren eingespart sein. Das halten viele Politiker für unrealistisch. Wie also soll das Loch in der Bundeskasse gestopft werden?

19:47 Halbklassen-Strategie stösst auf Widerstand Am Montag öffnen die Volksschulen wieder – jeder Kanton hat seine eigene Strategie. In einigen Kantonen setzt man auf Halbklassen, was viele Eltern vor neue Herausforderungen stellt. In anderen auf Ganzklassen-Systeme. So oder so – es gibt Unmut. 03:55 Video Corona-Krise: Halbklassensystem kommt nicht gut an Aus Schweiz aktuell vom 05.05.2020. abspielen

19:19 Session der Räte – unsere aktualisierte Zusammenfassung Auch am zweiten Tag der ausserordentlichen Session beschäftigt sich das Parlament mit der Bewältigung der Coronakrise und fällt zahlreiche Entscheide. Hier finden Sie eine laufend aktualisierte Übersicht über die Geschäfte und Vorstösse.

19:11 Wenn die wichtigen Rimessen aus dem Ausland fehlen Viele Migrantinnen und Migranten schicken regelmässig Geld in ihre Herkunftsländer. Sie unterstützen damit ihre Verwandten zu Hause. Rund 500 Milliarden Dollar fliessen so jährlich in ärmere Länder. In Afrika etwa sind diese Rücküberweisungen bedeutender als die Gelder aus der Entwicklungshilfe. Nun prognostiziert die Weltbank, dass die Geldsendungen in diesem Jahr um 20 Prozent zurück gehen werden – wegen der Corona-Pandemie. Das bedroht viele Menschen in ihrer Existenz. Audio Afrika - massiver Rückgang der Geldsendungen 04:33 min, aus Echo der Zeit vom 05.05.2020. abspielen. Laufzeit 04:33 Minuten.

19:04 Video-Live-Chat mit den Ratspräsidenten Die Präsidien von National- und Ständerat haben am Dienstag erstmals in der Geschichte des Eidgenössischen Parlaments einen Video-Live-Chat mit der Bevölkerung geführt. Mehrere tausend Menschen verfolgten die Aktion im Internet. Das Format soll fortgeführt werden. Nationalratspräsidentin Isabelle Moret (FDP/VD) und Ständeratspräsident Hans Stöckli (SP/BE) beantworteten Fragen aus der Bevölkerung zum Umgang mit der Corona-Krise.

18:58 Deutsche Bürgermeister wollen Grenzöffnung zur Schweiz Dutzende Bürgermeister aus grenznahen Regionen in Baden-Württemberg fordern die Öffnungen der Grenzen. Nachdem das Bundesinnenministerium die Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich, Österreich, Luxemburg, Dänemark und zur Schweiz bis zum 15. Mai verlängert hatte, wandten sich die Bürgermeister an Bundesinnenminister Horst Seehofer und den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl. 15 Bürgermeister beklagen, dass die Grenzschliessungen das Zusammenleben in der Grenzregion massiv belasteten – zumal die Corona-Fallzahlen in der Schweiz mittlerweile auch nicht mehr höher seien als in Deutschland. Ähnliche Forderungen zur Lockerung der Kontrollen erheben 96 Bürgermeister, Landräte und Regionalvertreter. Zuvor hatten bereits zwölf Bundes- und Landtagsabgeordnete aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auf eine Grenzöffnung nach Frankreich, Luxemburg und zur Schweiz gedrungen.

18:12 US-Regierung erwartet rekordhohe Arbeitslosigkeit im April Die US-Regierung befürchtet, dass die Arbeitslosenquote im April wegen der Coronakrise auf über 16 Prozent gestiegen ist. «Ich gehe jetzt davon aus, dass sie oberhalb von 16 Prozent liegen wird, vielleicht sogar bei 20 Prozent», sagte der Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, Kevin Hassett, in einem CNN-Interview. «Wir haben es mit der wahrscheinlich schlimmsten Arbeitslosenquote seit der Grossen Depression zu tun. Es ist ein gewaltiger negativer Schock, ein sehr, sehr schrecklicher Schock.» Auch die von Reuters befragten Ökonomen erwarten eine Quote von 16 Prozent. Die Jobmarktdaten werden am Freitag vorgelegt. Im März war die Arbeitslosenquote auf 4.4 Prozent von 3.5 Prozent im Februar gestiegen. Die letzten Daten für Arbeitslosen-Ansprüche stammen von Donnerstag

18:00 Coronavirus in der Welt Bislang sind in Grossbritannien 32'313 Menschen an Covid-19 gestorben, die höchste Rate in ganz Europa. Weltweit sind es über 250'000 Tote. Die neusten Zahlen und Entwicklungen rund um das Coronavirus in unserem Übersichtsartikel.

17:42 Armeeeinsatz von beiden Kammern bewilligt Der Armeeeinsatz während der Corona-Pandemie ist vom Parlament nachträglich bewilligt worden. Als zweite Kammer hat der Nationalrat den Assistenzdienst für bis zu 8000 Armeeangehörige bis höchstens Ende Juni gutgeheissen. Der Bundesrat hatte den Armeeeinsatz im März angeordnet, er muss jedoch nachträglich vom Parlament genehmigt werden. Die Zustimmung der Räte ist nötig, wenn mehr als 2000 Armeeangehörige aufgeboten werden und der Einsatz über drei Wochen dauert.

17:33 Schulen bereiten sich vor Am 11. Mai dürfen in Bern und anderen Kantonen Kinder wieder in die Schule. Im Kanton Bern wird der Unterricht in den ersten Tagen nur im Halbklassenunterricht durchgeführt. Schulkinder und Lehrkräfte sollen sich so an die neue Situation mit Hygienevorschriften gewöhnen können. Schulleiter Kurt Wasem darüber, wie an seiner Schule die Coronavorschriften des Bundes umgesetzt werden.

17:13 Corona-Lockdown wäre in Afrika verheerend Im Falle eines Corona-Lockdowns würde einer Studie zufolge mehr als der Hälfte der Afrikaner das Geld ausgehen. Zudem sagten 70 Prozent der Befragten, dass die Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser ein Problem wäre, wenn sie für 14 Tage zu Hause bleiben müssten, wie eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO), des Marktforschungsinstituts Ipsos, der panafrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC und anderer Organisationen zeigt. Legende: Keystone

16:46 Schutzkonzept für Gastrobetriebe bekannt Ab dem 11. Mai dürfen Restaurants unter gewissen Auflagen wieder öffnen. Der Bund verlangt aber, dass die Gastrobetriebe ein Schutzkonzept , Link öffnet in einem neuen Fenstervorlegen können. Dieses liegt nun vor. Die wichtigsten Punkte sind aufgeführt, die meisten waren erwartbar (Anzahl Personen, Hygieneregeln). Interessant dürfte sein, dass die Daten der Gäste erfasst werden. Unter Punkt 10 (Personendaten) heisst es: «Von jedem Gast werden die Kontaktdaten (Vorname, Nachname, Telefonnummer, Datum, Zeit) und die Tischnummer erfasst, sofern vor Ort konsumiert wird. Die nicht öffentliche Schul- und Betriebsgastronomie muss keine Personendaten erfassen. Das Unternehmen bewahrt die Daten 14 Tage auf und vernichtet sie danach vollständig. Der kantonsärztliche Dienst kann die Kontaktdaten einfordern, wenn er dies für notwendig erachtet. Der Betrieb muss über die letzten 14 Tage Auskunft darüber geben können, welche Tische ein Mitarbeitender bedient hat.»