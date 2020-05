Der Ticker startet um 6:11 Uhr

23:11 Kampf gegen das Coronavirus im Gefängnis Das Coronavirus hat nicht nur die Wirtschaft, sondern auch den Rechtsstaat in den Krisenmodus gezwungen. Die Justiz ist vielerorts lahmgelegt, Gerichtsprozesse werden verschoben. Und aus Gefängnissen werden teilweise Insassen vor Ablauf ihrer Haftstrafe frühzeitig entlassen, um die Gefahr einer Ansteckung in überfüllten Zellen zu verringern. So auch in Europas grösster Justizvollzugsanstalt Fleury-Mérogis, 30 Kilometer südlich von Paris, wie die Reportage von France 2 zeigt. 03:33 Video Kampf gegen das Coronavirus im Gefängnis Aus 10vor10 vom 04.05.2020. abspielen

22:51 Leben oder Geld? Seit Ausbruch der Coronakrise wird eine Frage immer heftiger diskutiert: Soll oder darf die Gesundheit der Bevölkerung über den wirtschaftlichen Interessen stehen? Kann man das Leben von Menschen gegen Geld aufwiegen? Leben oder Geld? Oder was darf ein Menschenleben kosten? «10vor10» hat sich bei Ethikerinnen und Ökonominnen umgehört. 04:17 Video Menschenleben gegen Geld abwägen Aus 10vor10 vom 04.05.2020. abspielen

22:28 Tourismuskrise in Griechenland Griechenland hat die Coronakrise bisher gut gemeistert und heute ist die Ausgangsbeschränkung etwas gelockert worden. Aber das Land lebt vom Fremdenverkehr und Ferienhungrige sind weit und breit keine in Sicht. Dabei ist der Tourismus für Griechenland der wichtigste Wirtschaftssektor überhaupt. 01:51 Video Tourismuskrise in Griechenland Aus Tagesschau vom 04.05.2020. abspielen

22:02 Sommerferien gebucht und keine Rückerstattung? An weite Reisen und Fliegen ins Ausland ist derzeit nicht zu denken. Und es ist noch völlig offen, wann das wieder möglich ist. Wer aber bereits Ferien gebucht hat, wartet mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Rückerstattung der bezahlten Kosten. Doch den Reisebüros fehlt es an Geld, weil die Fluggesellschaften nach eigenen Angaben überlastet seien mit den Rückerstattungen. Die von den Reisebüros geforderte Verlängerung der Rückzahlungsfristen für annulierte Reisen wird am Mittwoch im Parlament in der ausserordentlichen Session diskutiert. 01:39 Video Coronakrise bringt Reisebüros in Not Aus Tagesschau vom 04.05.2020. abspielen

21:26 Lockerungen auch in Italien In Italien werden nach acht langen Wochen mit scharfen Massnahmen langsam Lockerungen in der Coronakrise sichtbar. Die Menschen dürfen seit heute wieder zum Sporttreiben oder zum Spaziergang nach draussen. Rund vier Millionen Menschen gehen wieder zur Arbeit. Busse und U-Bahnen nehmen den Regelfahrplan mit Hygienemassnahmen wieder auf. Auch die Bauwirtschaft und andere Industriezweige fahren ihre Produktion langsam hoch. 01:56 Video Lockerung der Ausgangssperre in Italien Aus Tagesschau vom 04.05.2020. abspielen

20:48 Anpassung des Luftfahrtgesetzes ohne strenge Klimaschutzauflagen Der Ständerat will in der Coronakrise nicht nur die Schweizer Fluggesellschaften unterstützen, sondern auch die flugnahen Betriebe auf den Landesflughäfen. Er befürwortete klar die dazu notwendige Anpassung des Luftfahrtgesetzes, ohne strenge Auflagen für den Klimaschutz. Zudem stützt der Ständerat die Auffassung des Bundesrats, wonach die unterstützten Firmen künftige erwirtschaftete Mittel zuerst dazu verwenden müssen, um die Kredite zurückzuzahlen. Am Dienstag behandelt der Nationalrat die Vorlage.

20:39 Reportage aus der Session Die ausserordentliche Session in einer speziellen Umgebung und Zeit ist für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier gewöhnungsbedürftig. Und sie haben nur vier Tage Zeit, um sich zu einigen und Beschlüsse zu fassen. Dabei sind die Distanz-Regeln, die eingehalten werden müssen, zusätzlich erschwerend. 04:05 Video Ausserordentliche Session mit Distanzregeln Aus Tagesschau vom 04.05.2020. abspielen

20:18 Ständerat will Medien unterstützen Der Ständerat will in der Coronakrise den Medien Überbrückungshilfe leisten. Er fordert unentgeltliche Agenturmeldungen, kostenlose oder vergünstigte Zeitungszustellung und Nothilfe von 30 Millionen Franken für regionale Radio- und TV-Stationen. Der Ständerat unterstützte dazu zwei Motionen seiner Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen. Die Medien übernähmen in der Krise eine unersetzbare Funktion, hatte diese argumentiert. Wegen Covid-19 sei die Nachfrage nach Medien-Angeboten gestiegen. Gleichzeitig seien aber die Werbeerlöse um 60 bis 95 Prozent eingebrochen.

20:16 Türkei: Lockerung der Massnahmen angekündigt Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Lockerungen angekündigt. «Wir werden die Rückkehr in ein normales Leben schrittweise einleiten», sagte Erdogan am Montag nach einer online abgehaltenen Kabinettssitzung in Istanbul. Wie auch der Rest der Welt werde die Türkei nicht zu einer bisher bekannten Normalität zurückkehren können, sondern in eine «neue Normalität». Man wisse noch nicht, wie lange die Pandemie anhalten werde, warnte Erdogan. Unter anderem werde die seit mehr als einem Monat geltende Ausgangssperre für Menschen ab 65 Jahren und unter 20-Jährige gelockert, sagte Erdogan. Sie dürften ab kommenden Sonntag an festgelegten Tagen vorerst für vier Stunden aus dem Haus. Zudem würden Reisebeschränkungen für sieben von 31 Städten und Provinzen aufgehoben. Die Millionenmetropolen Istanbul, Ankara und Izmir blieben jedoch für 15 weitere Tage weitestgehend abgeschottet. Ab kommenden Montag würden Einkaufszentren öffnen, ausserdem dürften Friseursalons ihren Betrieb wieder aufnehmen.

19:56 Streit um Virus-Ursprung verschreckt Anleger Die Schweizer Börse ist nach dem langen 1.-Mai-Wochenende mit kräftigen Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Der Leitindex SMI sank am Montag um 2.5 Prozent auf 9390.27 Punkte. Der sich verschärfende Streit zwischen den USA und China über die Herkunft des Coronavirus schürte die Angst der Anleger vor einer Neuauflage des Zollstreits der beiden führenden Volkswirtschaften. US-Aussenminister Mike Pompeo erklärte am Sonntag, es gebe eine Menge Hinweise darauf, dass das Coronavirus aus einem chinesischen Labor in Wuhan stamme. 02:40 Video SRF Börse vom 04.05.2020 Aus SRF Börse vom 04.05.2020. abspielen

19:51 Tessin öffnet seine Baustellen und Industriebetriebe wieder Seit heute gibt es auch im Kanton Tessin erste Lockerungen beim Lockdown. Auf dem Bau und in der Industrie darf wieder gearbeitet werden. Das Einhalten der Abstandsregeln ist jedoch nicht immer einfach. 03:47 Video Auf Tessiner Baustellen darf wieder gearbeitet werden Aus Schweiz aktuell vom 04.05.2020. abspielen

19:30 Finanzielle Garantien für Luftfahrt umstritten Die gigantische Summe von fast 58 Milliarden Franken soll das Parlament in diesen Tagen an seiner ausserordentlichen Session bewilligen. Der Bundesrat beantragt die Kredite, um die Corona-Krise bewältigen zu können. Umstritten in den Räten sind vor allem die finanziellen Garantien, die der Bundesrat der Luftfahrt in Aussicht gestellt hat. Bei der Frage, welche Bedingungen daran geknüpft werden sollen gehen die Meinungen auseinander. Audio Sondersession: Bedingungen für Luftfahrt werden ausgehandelt 09:04 min, aus Echo der Zeit vom 04.05.2020. abspielen. Laufzeit 09:04 Minuten.

19:19 Ständerat stimmt unkonventionell durch Aufstehen ab Der Ständerat hat am Montag vor der Behandlung der Sachgeschäfte entschieden, wie er ausserhalb des Bundeshauses abstimmen möchte. Er tut dies durch Aufstehen. Das elektronische Abstimmungskästchen wird damit überflüssig. Anders als im Bundeshaus ist das Stimmverhalten im National- und Ständerat während der Sondersession auf dem Bernexpo-Gelände nicht detailliert auf einer elektronischen Anzeigetafel ersichtlich. Das Büro des Ständerats wollte deshalb zunächst ganz auf die Veröffentlichung von Namenslisten verzichten. Dazu kam es aber nicht. Büro-Sprecher Alex Kuprecht (SVP/SZ) zog den Antrag des Büros im Plenum zurück. Die kleine Kammer nahm am Montag stattdessen mit 25 zu 20 Stimmen einen Antrag von Daniel Jositsch (SP/ZH) an, der eine Stimmabgabe durch Aufstehen forderte. Bei diesem Prozedere kann im Videomitschnitt der Verhandlungen nachgeschaut werden, wer wie gestimmt hat. Legende: Werner Salzmann (SVP/BE) steht auf, um seine Gegenstimme zu manifestieren. Keystone

18:56 Die sogenannte «Heinsberg-Studie» Vor etwa einem Monat sorgte eine Studie zum Coronavirus in Deutschland für viel Aufsehen. Die sogenannte Heinsberg-Studie. Die Forscher wollten herausfinden, wie viele Menschen sich tatsächlich mit dem Virus angesteckt hatten – wie hoch also die Dunkelziffer ist. Unterdessen sind aus zahlreichen weiteren Regionen ähnliche vorläufige Ergebnisse erschienen – etwa aus New York, Los Angeles, Dänemark, den Niederlanden oder dem Iran. Das Forscherteam in Deutschland untersuchte dazu einen Ort, der schwer von Covid-19 betroffenen war. Die Ergebnisse, die sie vor einem Monat präsentierten, waren erst Zwischenergebnisse, also vorläufige Daten. Sie taten dies Seite an Seite mit dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und sagten, die Studie liefere Argumente für eine Lockerung der Massnahmen gegen Corona. Dies wurde von anderen Expertinnen und Experten als unseriös kritisiert. Nun ist die fertige Studie veröffentlicht worden. Was diese aussagen kann, analysiert SRF-Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. Audio Die Heinsberg-Studie und die Ansteckungsrate 03:20 min, aus Echo der Zeit vom 04.05.2020. abspielen. Laufzeit 03:20 Minuten.

18:48 «Wenn die Strände gesperrt bleiben, ist das sicher keine Massnahme, mit der die Regierung populärer wird» In einem Interview mit der Zeitung «Le Parisien» sagt der französische Gesundheitsminister Olivier Véran, dass er noch nicht wisse, ob die Französinnen und Franzosen im Sommer Strandferien machen können. SRF-Frankreichkorrespondent Daniel Voll sagt, warum das so ist. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in Frankreich Frankreichs Regierung will Touristenströme verhindern 04.05.2020 Mit Audio

18:42 Bundesrat Maurer: Arbeitslosenversicherung braucht weitere Milliarden Um Stellen zu retten, hat der Bundesrat den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ausgeweitet. Inzwischen wurde für über ein Drittel der Beschäftigten ein Gesuch eingereicht. Die vom Bundesrat beantragten 6 Milliarden dürften jedoch nicht reichen, sagte Bundesrat Ueli Maurer heute an der ausserordentlichen Session. Maurer schätzt, dass weitere 15 Milliarden bis 18 Milliarden Franken nötig sein werden. Die Zahl der Kurzarbeitsgesuche steige weiter. «Das wird uns noch etwas kosten», sagte er.

18:32 Milliarden Euros für einen möglichen Impfstoff Eine globale Allianz gegen das Coronavirus hat 7.4 Milliarden Euro für die Suche nach Impfstoffen und Medikamenten gesammelt und ihr selbstgestecktes Ziel damit erreicht. Dies sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nach einer von der Brüsseler Behörde organisierten Geberkonferenz mit Dutzenden Ländern und Organisationen. Mit einem Beitrag von einer Milliarde Euro trägt die EU-Kommission selbst einen grossen Anteil dazu bei. Weitere Grossspenden kommen etwa aus Deutschland (525 Millionen Euro), Frankreich (500 Millionen Euro), Grossbritannien (umgerechnet 442 Millionen Euro) und Kanada (umgerechnet 780 Millionen Euro). Die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung sagte 100 Millionen Euro zu, Italien 140 Millionen Euro. Ziel der Initiative ist, dass alle Kräfte für die Forschung an Impfstoffen und Arzneien gebündelt werden und alle Länder weltweit – auch ärmere – davon profitieren. Von der Leyen machte am Montag zugleich klar, dass in den kommenden Wochen und Monaten noch viel mehr Geld gebraucht werde.

18:25 Interview zum Tag mit Simonetta Sommaruga Die Eidgenössischen Räte tagten zum ersten Mal, seit die Frühlingssession im März wegen Corona abgebrochen wurde. Nach dieser Pause juckte es das eine oder andere Ratsmitglied am Rednerpult rhetorisch etwas, auch Kritik anzubringen. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga stellte sich den Fragen im «Interview zum Tag». 04:59 Video Interview zum Tag mit Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga Aus Tagesschau am Vorabend vom 04.05.2020. abspielen

18:05 BS: Mehr Platz vor, statt im Restaurant Lange sah es so aus, als ob Kaffees und Restaurants wegen der Ansteckungsgefahr noch lange nicht öffnen dürfen. Doch nach der überraschenden Kehrtwende des Bundesrats ist es schon nächsten Montag so weit: Vier Personen pro Tisch und jeder Tisch mit zwei Meter Abstand heisst die neue Grundregel für Beizen. Viele jedoch können ihr Restaurant unter diesen Auflagen nicht mehr profitabel betreiben. Im Kanton Basel-Stadt wird nun eine neue Forderung publik. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Restaurants retten Jetzt sollen Restaurants rausstuhlen dürfen wie noch nie 04.05.2020 Mit Audio