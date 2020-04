Der Ticker startet um 5:30 Uhr

16:42 Weshalb Frauen unter der Corona-Krise am meisten leiden Frauen sind Experten zufolge besonders schwer von den Folgen der Coronavirus-Krise betroffen. «Frauen machen fast 70 Prozent der Beschäftigten im Gesundheitswesen aus und setzen sich so einem höheren Infektionsrisiko aus», heisst es in einer neuen Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Dabei seien sie gleichzeitig in Führungs- und Entscheidungsprozessen im Gesundheitswesen unterrepräsentiert. Frauen würden zudem einen Grossteil der Last zu Hause tragen, da Schulen und Kinderbetreuungs-Einrichtungen geschlossen würden und es bei der unbezahlten Arbeit seit langem geschlechtsspezifische Ungleichheiten gebe, so die Experten. Sie hätten auch ein hohes Risiko von Arbeits- und Einkommensverlusten und seien einem erhöhten Risiko von Gewalt, Ausbeutung, Missbrauch oder Belästigung ausgesetzt. Vorherige Krisen deuteten darauf hin, dass die Pandemie wohl zu einer Zunahme der häuslichen Gewalt führen werde.

16:34 Keine Intensivpflege für über 85-Jährige? Wegen der Corona-Pandemie gelten zurzeit in der Schweiz besondere Richtlinien: Wenn keine Intensivpflege-Betten mehr vorhanden sein sollten, dann sollen Personen über 85 Jahre nicht mehr intensiv-medizinisch betreut werden. Das Alter als Kriterium dafür, wer eine Behandlung erhält? Pro Senectute beobachtet diese Entwicklung mit Sorge. Audio Intensivpflegeplätze könnten in nächster Zeit knapp werden 05:02 min, aus SRF 4 News aktuell vom 03.04.2020. abspielen. Laufzeit 05:02 Minuten.

16:07 Das Eidgenössische Schützenfest 2020 findet nicht statt Das Organisationskomitee sagt das Eidgenössische Schützenfest 2020 in Luzern ab. Geplant gewesen wäre es vom 12. Juni bis 12. Juli 2020. Mit einem Budget von 13 Millionen Franken, 40'000 Schützinnen und Schützen und 100'000 Besuchern hätte es der grösste Schweizer Sportanlass des Jahres werden sollen. Nun wird das Fest um ein Jahr verschoben, es soll weiterhin in Luzern stattfinden. Das Organisationskomitee hat den Entscheid ziemlich lange hinausgezögert. «Die ausserordentliche Lage dauert voraussichtlich bis am 19. April, es wäre also rein theoretisch möglich gewesen, das Fest im Juni durchzuführen», meint Paul Winiker gegenüber SRF. Der Luzerner Regierungsrat ist auch OK-Präsident des Schützenfests. Durch die weitere Entwicklung der Lage sei die Austragung jedoch sehr unrealistisch geworden. «Die Schiessstände sind geschlossen, die Schützen können nicht trainieren», so Winiker, «und auch die Armee, die beim Aufbau geholfen hätte, stünde nun natürlich nicht mehr zur Verfügung.» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wegen Coronavirus-Pandemie Eidgenössisches Schützenfest 2020 findet nicht statt 03.04.2020 Mit Audio

15:56 «Schliessung des Gotthard-Tunnels ist keine Option» Sollen San Bernardino und Gotthard-Tunnel über Ostern geschlossen werden? Bundesrat Alain Berset ist strikte dagegen: «Stellen Sie sich das vor - wir brauchen diesen Tunnel für den Waren- und Personentransport. Wir werden da keine Mauer hochziehen, das wäre ein falsches Signal. Wir versuchen, alle Kantone einzubeziehen. Wir müssen die Situation gemeinsam meistern. Der ganze Bundesrat sagt: Bitte bleiben Sie zuhause! Fahren Sie nicht ins Tessin, nicht ins Bündnerland! Ich hoffe, dass die Leute uns zuhören und dass es diesmal keinen Osterstau geben wird.»

15:54 Ignazio Cassis: «Es ist ein schönes Gefühl, Schweizer zu sein.» Zu Beginn der Rückhol-Operationen gab es einige Kritik der Auslandsschweizer, so ein Journalist. Ob sich das gelegt habe? Ignazio Cassis sagt, er sei beeindruckt, wie viele Dankesschreiben er und sein Department erhalten hätten. Es sei normal, dass es auch zu Kritik komme, so der Aussenminister. Im Grossen und Ganzen sei die Operation bisher aber gut gelaufen. Die Operation habe ihm wieder einmal gezeigt, dass es ein schönes Gefühl sei, Schweizer zu sein, so Ignazio Cassis zum Ende seiner Ausführungen. 00:25 Video Cassis: «Es ist ein schönes Gefühl, Schweizer zu sein» Aus News-Clip vom 03.04.2020. abspielen

15:50 Reisebüros in der Krise Die Reisebüros sind teilweise in Schwierigkeiten, weil die Fluggesellschaften die Zahlungsfristen arg ausdehnen, so eine Journalistin. Das sei primär ein Vertrag zwischen dem Reisebüro und der Airline, macht Finanzminister Maurer klar. Zuerst beim Bund anzuklopfen, wäre deshalb seiner Meinung nach falsch. «Eine Bürgschaftslösung oder ein Darlehen wären nur ein Notnagel, damit das Gebilde nicht komplett zusammenstürzt. Wir sind erst die letzte Instanz, um vorübergehend zu helfen.» Primär hätten die Vertragspartner gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 00:22 Video Maurer: «Der Bund wird sich nicht für jede Firma verantwortlich fühlen» Aus News-Clip vom 03.04.2020. abspielen

15:48 Keine A-fonds-perdu-Beiträge vorgesehen Bis jetzt sind keine A-fonds-perdu-Beiträge vorgesehen – er sehe das auch nicht kommen, so Ueli Maurer. Man werde das wohl in ein, zwei Jahren beurteilen können, ob man in einzelnen Fällen auf eine Rückzahlung verzichte. Grundsätzlich gebe man aber Bürgschaften, so Ueli Maurer. Wie man mit diesen schlussendlich verfahre, dafür brauche es Zeit. «Stellen Sie sich vor, der Bund würde A-fonds-perdu-Beiträge vergeben, da rennen uns die Leute ja die Türe ein», so Ueli Maurer.

15:45 Gingen bereits Gesuche von grösseren Firmen ein? Kredite im Umfang von gut 14 Milliarden sind bereits verbürgt. Dabei handle es sich primär um Gesuche von kleineren Firmen, erklärt Finanzminister Ueli Maurer. Vereinzelt seien auch Anträge von grösseren Firmen über bis zu 20 Millionen eingegangen. «Diese brauchen natürlich eine noch genauere Prüfung.» Und wie geht es weiter mit der Fluggesellschaft Swiss? Ob und in welchem Umfang der Bundesrat die Luftfahrtindustrie unterstützt, kann Maurer noch nicht sagen. «Wir arbeiten intensiv daran, es ist aber eine recht komplizierte Geschichte.»

15:43 «Wir sind am längeren Hebel!» Ein Missbrauch der Bürgschaften ist nicht auszuschliessen, darauf habe er schon früh hingewiesen, so Ueli Maurer. Man baue jedoch die Kontrollen sukzessive aus. Ueli Maurer weist darauf hin, dass Unternehmen bei falschen Angaben, also Betrug, mit einer Geldstrafe bis zu 100'000 Franken rechnen müssten, es sei sicher auch strafrechtlich relevant. «Wir sind am längeren Hebel», so der Finanzminister zu Betrügern, die sich einen Teil der Bürgschaften ergaunern wollten.

15:41 Werden weitere Patienten übernommen - auch aus Italien? Ignazio Cassis erläutert: Italien habe einen Appell an alle Nachbarländer lanciert bezüglich Materialien wie Beatmungsgeräten, aber auch bezüglich Unterstützung mit Personal. «Verschiedene Länder haben auch schon italienische Patienten aufgenommen», sagt Cassis. Die Schweiz halte das ebenfalls im Blick. Allerdings: Man nehme natürlich keine ausländischen Patienten auf in Landesregionen, die sowieso schon arg gefordert seien - wie etwa das Tessin.

15:38 «Die Rückkehraktion ist noch in vollem Gang.» Zurzeit sind noch fünf Rückflüge mit Schweizern konkret geplant. Doch man mache weiter, solange es eine Nachfrage gebe, so Ignazio Cassis. Etwa 50 Personen würden seit Wochen Tag und Nacht daran arbeiten, alle Schweizerinnen und Schweizer zurückzubringen, die dies wünschten. Im Moment gibt es jedoch immer noch 10'000 Schweizerinnen und Schweizer, die über die Travel-App des EDA angeben, sie seien im Ausland. Es werde jedoch Personen geben, die könne man nicht zurückholen, so Cassis. Hier schaue man, dass man sie sonst wie unterstützen könne, zum Beispiel finanziell vor Ort.

15:32 «Der Draht zu Italien läuft nicht heiss, aber er läuft.» Man sei in konstantem Kontakt mit Italien, so Ignazio Cassis. Das letzte Telefonat sei gestern gewesen. Man spreche vor allem über die Bedürfnisse Italiens. Gerade in Bergamo sei die Situation nach wie vor dramatisch. Es gehe nun vor allem darum, wie man Italien helfen könne, so Cassis.

15:31 Wie viele Missbräuche gab es bei den Kreditvergaben? «Wir haben uns laufend mit den Banken ausgetauscht», so Ueli Maurer. Es würden bei den Diskussionen aber immer die «gleichen 5 bis 10 Räubergeschichten» auftauchen. Er gehe jedenfalls davon aus, dass es nicht allzu viele Fälle seien. «Die Zahl dürfte sehr, sehr tief sein», sagt der Finanzminister. Auch wenn das Potenzial wohl vorhanden sei. 00:22 Video Maurer: «Es sind immer die gleichen 5-10 Räubergeschichten» Aus News-Clip vom 03.04.2020. abspielen

15:29 Blockaden sollte es keine mehr geben Ignazio Cassis weist auf ein gewisses Chaos innerhalb der EU hin, was den Transport medizinischer Güter zu Beginn der Krise angeht. Die EU habe dann reagiert und das gelöst. Die Schweiz habe rechtzeitig gemerkt, dass sie von einer solchen Lösung ausgeschlossen wäre und habe ihrerseits reagiert. Nun sollte es nicht mehr zu ähnlichen Blockaden kommen, deshalb seien die Beziehungen zu den Nachbarländern so wichtig, so Cassis.

15:28 Was müssen die Rückkehrer genau bezahlen? Viele Reisende sind in die Schweiz zurückgebracht worden. Wer bezahlt die Kosten, fragt ein Journalist. Zu Beginn habe man kommerzielle Flüge benutzt, sehr schnell aber Flüge gechartert, erklärt Ignazio Cassis. Fest steht: Für die Rückkehrer ist dies nicht einfach gratis. «Die Leute bekommen eine Rechnung und zahlen diese dann, wenn sie zu Hause sind», sagt Cassis. «Wir werden nicht überteuerte Preise verlangen, aber auch nicht zu günstige.» Sonst gehe die Kalkulation nicht auf. 01:02 Video Cassis: «Die Leute bekommen eine Rechnung und zahlen diese dann, wenn sie zu Hause sind» Aus News-Clip vom 03.04.2020. abspielen

15:24 Gibt es ab dem 20. April wieder Schule? Wie geht es mit den Schulen weiter, so die Frage eines Journalisten. Immerhin würden die Ferien anstehen und weder die Schulen noch die Schülerinnen und Schüler wüssten nicht, wie es weitergeht. Alain Berset weist darauf hin, dass es zurzeit sehr schwierig sei, die weitere Entwicklung vorherzusehen. Man habe mit dem Entscheid, die Schule bis am 19. April zu untersagen, eine eher langfristige Massnahme getroffen, im Vergleich mit anderen Ländern. Es sei schlicht noch nicht klar, wie es mit der Schule ab dem 20. April weiter gehe. Berset weist wiederum auf das Beispiel China hin, wo es zwei Monate dauerte, bis eine Lockerung der Massnahmen angegangen werden konnte. Es brauche Geduld – man sei jedoch jederzeit in Beratung mit Experten und Wissenschaftlern, um die weiteren Schritte anzugehen.

15:23 Braucht es wirklich noch immer keine Maskenpflicht? Masken seien für Pflegefachpersonen notwendig, so Bundesrat Berset. «Aber für gesunde Personen bringt die Maske keinen Mehrwert.» Vielmehr würden sich die Leute womöglich in falscher Sicherheit wiegen. Die Haltung des Bundesrats habe nichts damit zu tun, ob überhaupt genügend Masken erhältlich seien. «Wir passen unsere Empfehlungen auf keinen Fall an die Verfügbarkeit der Masken an», so Berset. Daniel Koch ergänzt: «Es ist auch nach wie vor international nicht erwiesen, dass das allgemeine Tragen von Masken einen zusätzlichen Schutz gibt für die Bevölkerung.»