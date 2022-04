Eine Umfrage unter den Deutschschweizer Kantonen zeigt: Man setzt mehrheitlich darauf, die Kinder in die bestehenden Regelklassen zu integrieren. In der Stadt Zürich zum Beispiel werden aktuell rund 250 ukrainische Kinder unterrichtet. Etwa ein Drittel von ihnen besucht sogenannte Auffangklassen, zwei Drittel gehen gleich in die Regelklasse, heisst, in den ganz normalen Unterricht zusammen mit einheimischen Kindern.

«Nach der Zuteilung in eine Gemeinde werden die Kinder direkt in eine Regelklasse aufgenommen», schreibt der Kanton Solothurn. Zusätzliche gebe es Deutschkurse. Möglich sei auch eine Aufnahme in eine Klasse für Fremdsprachige.



Auch Uri setzt grundsätzlich auf die Eingliederung der Kinder in die bestehenden Klassen und auch der Kanton Schwyz ist auf dieser Linie, «nur vereinzelt wurden Integrationsklassen eröffnet, heisst es dort. Schaffhausen hat für die Betreuung der Kinder pensionierte Lehrerinnen und Lehrer angeschrieben, wie auch Studierende.



St. Gallen fährt für die Beschulung zweigleisig. Die Schulträgerschaften vor Ort würden die Kinder entweder in den Regelklassen oder einer Integrationsklasse aufnehmen.



Im Kanton Graubünden ist entscheidend, wo die Kinder untergebracht sind. Wer mit seinen Eltern in einer kantonalen Kollektivunterkunft wohnt, wird dort in der Heimschule unterrichtet. Kinder, die in einer Gemeinde beispielsweise privat untergebracht sind, besuchen die Schule im Ort. Eingeschult seien im Kanton bislang zwischen 50 und 70 Kinder.



Im Wallis gehen aktuell etwas mehr als 100 Kinder aus der Ukraine zur Schule. Die Aufnahme von weiteren Schülerinnen und Schülern sei man am Vorbereiten. Nebst zusätzlichen Klassenzimmern kläre man auch ab, ob zusätzliches Personal zur Verfügung stehen würde. Man suche dabei auch unter den erwachsenen Ukrainerinnen und Ukrainern, die eingereist seien.



Einen ähnlichen Ansatz verfolgt der Kanton Bern mit einer Meldeplattform, wo sich ukrainische Personen als Lehr- oder Klassenhilfen melden können. Die Herausforderungen beim Lehrpersonalmangel würden zunehmen.