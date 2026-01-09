 Zum Inhalt springen

Rezept Geröstete Griessuppe mit Lauch

Wärmende Suppen für die kalte Jahreszeit. Wie wär's mit einer Griessuppe mit Lauch?

09.01.2026, 15:42

Rezept für geröstete Griessuppe mit Lauch

Hauptgericht für 4 Personen, Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten

Zutaten

  • 1 Zwiebel
  • 500 g Lauch, gerüstet gewogen
  • 2 EL Butter
  • 80 g Dinkel- oder Hartweizengriess
  • 1,2 l Gemüsebouillon
  • Salz, Pfeffer
  • 20 g Kräuter, z. B. Dill
  • 1 Zitrone, nur Schale

 Zubereitung

  1. Zwiebel in Schnitze, Lauch in Ringe schneiden.
  2. Butter in einer grossen Pfanne erhitzen. Griess beigeben und unter Rühren rösten, bis er hellbraun ist.
  3. Zwiebel und Lauch beigeben und kurz mitrösten.
  4. Bouillon dazu giessen und die Suppe bei kleiner Hitze ca. 10 Minuten unter gelegentlichem Rühren köcheln lassen.
  5. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  6. Kräuter hacken. Zitronenzesten abziehen und mit den Kräutern auf der Suppe servieren.
  7. Dazu passt Knoblauchbrot.

Tipps:

-          Feiner Maisgriess statt Dinkel- oder Hartweizengriess verwenden

-          Suppe mit etwas Safran ergänzen

Geröstete Griessuppe mit Lauch

Rezept als PDF herunterladen

Radio SRF 1, 15.01.2026 16:15 Uhr

