Rezept Geröstete Griessuppe mit Lauch

Rezept für geröstete Griessuppe mit Lauch
Hauptgericht für 4 Personen, Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten
Zutaten
- 1 Zwiebel
- 500 g Lauch, gerüstet gewogen
- 2 EL Butter
- 80 g Dinkel- oder Hartweizengriess
- 1,2 l Gemüsebouillon
- Salz, Pfeffer
- 20 g Kräuter, z. B. Dill
- 1 Zitrone, nur Schale
Zubereitung
- Zwiebel in Schnitze, Lauch in Ringe schneiden.
- Butter in einer grossen Pfanne erhitzen. Griess beigeben und unter Rühren rösten, bis er hellbraun ist.
- Zwiebel und Lauch beigeben und kurz mitrösten.
- Bouillon dazu giessen und die Suppe bei kleiner Hitze ca. 10 Minuten unter gelegentlichem Rühren köcheln lassen.
- Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Kräuter hacken. Zitronenzesten abziehen und mit den Kräutern auf der Suppe servieren.
- Dazu passt Knoblauchbrot.
Tipps:
- Feiner Maisgriess statt Dinkel- oder Hartweizengriess verwenden
- Suppe mit etwas Safran ergänzen