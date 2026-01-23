 Zum Inhalt springen

Salat mit Burrata, Blutorange, Nüssen auf farbigem Hintergrund.
Legende: Bitterkeit trifft Frische: Dieser Salat passt perfekt in den Winter. Esther Kern

Rezept Chicorée mit Blutorangen und Burrata

Ein ausgewogener Winter-Salat aus bitterem Chicorée, saftiger Blutorange und zart schmelzender Burrata.

23.01.2026, 11:08

Rezept für Chicorée mit Blutorangen und Burrata

Vorspeise für 4 Personen

Zubereitungszeit ca. 20 Minuten

Zutaten

  • 1 kleiner Zweig Rosmarin
  • 20 g Zucker
  • 10 g Wasser
  • 50 g Haselnüsse
  • 3 Blutorangen
  • 4 EL Olivenöl
  • 3 EL Aceto Balsamico
  • Salz, Pfeffer
  • 400 g Chicorée
  • 15 g Peterli
  • 4 Mini Burrata à 50 g

Zubereitung

  1. Rosmarin hacken.
  2. Zucker und Wasser in einer kleinen Pfanne hellbraun caramelisieren lassen.
  3. Haselnüsse und Rosmarin sofort beigeben, umrühren und vorsichtig auf ein Backpapier verteilen. Auskühlen lassen.
  4. Blutorangen samt weisser Haut schälen, dabei den Saft auffangen. Orangen in Scheiben schneiden.
  5. Aufgefangener Saft mit Olivenöl und Aceto verrühren. Dressing mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  6. Haselnüsse grob hacken.
  7. Chicorée in Streifen schneiden.
  8. Petersilienblätter von den Stängeln zupfen und mit dem Chicorée auf Teller verteilen. Mit Blutorangen und Burrata anrichten. Dressing darüberträufeln. Mit Rosmarin-Nüssen bestreuen und servieren.

Rezept zum Herunterladen

Radio SRF 1, 23.01.2026, 11.40 Uhr ; 

