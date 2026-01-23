Legende: Bitterkeit trifft Frische: Dieser Salat passt perfekt in den Winter. Esther Kern

Inhalt

Rezept - Chicorée mit Blutorangen und Burrata Ein ausgewogener Winter-Salat aus bitterem Chicorée, saftiger Blutorange und zart schmelzender Burrata.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Rezept für Chicorée mit Blutorangen und Burrata Vorspeise für 4 Personen Zubereitungszeit ca. 20 Minuten Zutaten 1 kleiner Zweig Rosmarin

20 g Zucker

10 g Wasser

50 g Haselnüsse

3 Blutorangen

4 EL Olivenöl

3 EL Aceto Balsamico

Salz, Pfeffer

400 g Chicorée

15 g Peterli

4 Mini Burrata à 50 g Zubereitung Rosmarin hacken. Zucker und Wasser in einer kleinen Pfanne hellbraun caramelisieren lassen. Haselnüsse und Rosmarin sofort beigeben, umrühren und vorsichtig auf ein Backpapier verteilen. Auskühlen lassen. Blutorangen samt weisser Haut schälen, dabei den Saft auffangen. Orangen in Scheiben schneiden. Aufgefangener Saft mit Olivenöl und Aceto verrühren. Dressing mit Salz und Pfeffer abschmecken. Haselnüsse grob hacken. Chicorée in Streifen schneiden. Petersilienblätter von den Stängeln zupfen und mit dem Chicorée auf Teller verteilen. Mit Blutorangen und Burrata anrichten. Dressing darüberträufeln. Mit Rosmarin-Nüssen bestreuen und servieren. Rezept zum Herunterladen Blutorangen-Salat Rezept

Radio SRF 1, 23.01.2026, 11.40 Uhr ; Esther Kern