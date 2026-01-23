Rezept für Chicorée mit Blutorangen und Burrata
Vorspeise für 4 Personen
Zubereitungszeit ca. 20 Minuten
Zutaten
- 1 kleiner Zweig Rosmarin
- 20 g Zucker
- 10 g Wasser
- 50 g Haselnüsse
- 3 Blutorangen
- 4 EL Olivenöl
- 3 EL Aceto Balsamico
- Salz, Pfeffer
- 400 g Chicorée
- 15 g Peterli
- 4 Mini Burrata à 50 g
Zubereitung
- Rosmarin hacken.
- Zucker und Wasser in einer kleinen Pfanne hellbraun caramelisieren lassen.
- Haselnüsse und Rosmarin sofort beigeben, umrühren und vorsichtig auf ein Backpapier verteilen. Auskühlen lassen.
- Blutorangen samt weisser Haut schälen, dabei den Saft auffangen. Orangen in Scheiben schneiden.
- Aufgefangener Saft mit Olivenöl und Aceto verrühren. Dressing mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Haselnüsse grob hacken.
- Chicorée in Streifen schneiden.
- Petersilienblätter von den Stängeln zupfen und mit dem Chicorée auf Teller verteilen. Mit Blutorangen und Burrata anrichten. Dressing darüberträufeln. Mit Rosmarin-Nüssen bestreuen und servieren.