Rezept Koriander-Pesto

Rezept für Koriander-Pesto
Ergibt ca. 120 g / Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten
Zutaten
- 40 g Koriander
- 1 Limette
- 30 g gesalzene Erdnüsse
- 0,6 dl Erdnussöl
- Salz
- Chiliflocken
Zubereitung
- Korianderblätter von den Stängeln zupfen.
- Limettenschale fein abreiben, Limettensaft auspressen.
- Erdnüsse, Koriander und Limettensaft in einem Mixer kurz pürieren. Limettenschale beigeben. Öl nach und nach dazu rühren, bis die gewünschte Konsistenz entsteht.
- Koriander-Pesto mit Salz und Chili abschmecken.