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Rezept Koriander-Pesto

Exotisch, frisch und würzig – wer Koriander liebt, hat das Pesto im Nu gemacht.

Autor: 

26.05.2026, 10:42

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Schüssel mit Pesto auf lila-gelbem Hintergrund.
Legende: Koriander-Pesto SRF/Anja Steiner

Rezept für Koriander-Pesto

Ergibt ca. 120 g / Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten

Zutaten

  • 40 g Koriander
  • 1 Limette
  • 30 g gesalzene Erdnüsse
  • 0,6 dl Erdnussöl
  • Salz
  • Chiliflocken

 

Zubereitung 

  1. Korianderblätter von den Stängeln zupfen.
  2. Limettenschale fein abreiben, Limettensaft auspressen.
  3. Erdnüsse, Koriander und Limettensaft in einem Mixer kurz pürieren. Limettenschale beigeben. Öl nach und nach dazu rühren, bis die gewünschte Konsistenz entsteht.
  4. Koriander-Pesto mit Salz und Chili abschmecken.

Rezept zum Herunterladen

Koriander-Pesto

Radio SRF 1, 28.5.2026, «A Point», 11.40 Uhr

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