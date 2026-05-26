Rezept Dill-Pistazien-Pesto

Rezept für Dill-Pistazien-Pesto
Ergibt ca. 200 g / Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten
Zutaten
- 40 g Dill
- 1 kleine Zitrone
- 40 g Manchego am Stück
- 30 g geröstete gesalzene Pistazien
- 0,5 dl mildes Olivenöl
- 0,5 dl Sonnenblumenöl
- Salz, Pfeffer
Zubereitung
- Dill von den Stängeln zupfen.
- Zitronenschale fein abreiben, Zitronensaft auspressen.
- Manchego fein reiben.
- Dill, ca. 1 EL Zitronensaft und Pistazien in einem Mixer kurz pürieren. Manchego und Zitronenschale beigeben und verrühren. Olivenöl und Sonnenblumenöl dazu rühren, bis die gewünschte Konsistenz entsteht.
- Dill-Pistazien-Pesto mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Tipp
Passt zum Beispiel mit Frischkäse als Dip, auf Eierspeisen, zu grilliertem Gemüse oder Fisch.