Rezept Dill-Pistazien-Pesto

Dill und Pistazie vereint: frisch, nussig, elegant – ein raffiniertes Pesto mit feiner Kräuterwürze.

Rezept für Dill-Pistazien-Pesto

Ergibt ca. 200 g / Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten

Zutaten

40 g Dill

1 kleine Zitrone

40 g Manchego am Stück

30 g geröstete gesalzene Pistazien

0,5 dl mildes Olivenöl

0,5 dl Sonnenblumenöl

Salz, Pfeffer

Zubereitung

Dill von den Stängeln zupfen. Zitronenschale fein abreiben, Zitronensaft auspressen. Manchego fein reiben. Dill, ca. 1 EL Zitronensaft und Pistazien in einem Mixer kurz pürieren. Manchego und Zitronenschale beigeben und verrühren. Olivenöl und Sonnenblumenöl dazu rühren, bis die gewünschte Konsistenz entsteht. Dill-Pistazien-Pesto mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Tipp

Passt zum Beispiel mit Frischkäse als Dip, auf Eierspeisen, zu grilliertem Gemüse oder Fisch.

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