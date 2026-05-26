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Rezept Dill-Pistazien-Pesto

Dill und Pistazie vereint: frisch, nussig, elegant – ein raffiniertes Pesto mit feiner Kräuterwürze.

Autor: 

26.05.2026, 10:37

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Schüssel mit grünem Pesto auf lila und grünem Hintergrund.
Legende: Koriander-Pesto SRF/Anja Steiner

Rezept für Dill-Pistazien-Pesto

Ergibt ca. 200 g / Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten

 

Zutaten

  • 40 g Dill
  • 1 kleine Zitrone
  • 40 g Manchego am Stück
  • 30 g geröstete gesalzene Pistazien
  • 0,5 dl mildes Olivenöl
  • 0,5 dl Sonnenblumenöl
  • Salz, Pfeffer

Zubereitung

  1. Dill von den Stängeln zupfen.
  2. Zitronenschale fein abreiben, Zitronensaft auspressen.
  3. Manchego fein reiben.
  4. Dill, ca. 1 EL Zitronensaft und Pistazien in einem Mixer kurz pürieren. Manchego und Zitronenschale beigeben und verrühren. Olivenöl und Sonnenblumenöl dazu rühren, bis die gewünschte Konsistenz entsteht.
  5. Dill-Pistazien-Pesto mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Tipp

Passt zum Beispiel mit Frischkäse als Dip, auf Eierspeisen, zu grilliertem Gemüse oder Fisch.

Rezept zum Herunterladen

Dill-Pistazien-Pesto

Radio SRF 1, 26.5.2026, «A Point», 11.40 Uhr

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