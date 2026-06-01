Darf ich in die Ferien, wenn ich krankgeschrieben bin?

Der «Kassensturz» geht regelmässig Rechtsfragen aus dem Alltag auf den Grund. Nun sind Sie an der Reihe!

Dürfen zwei Velos nebeneinander auf der Strasse fahren?

Für manche Autofahrerinnen und Autofahrer sind sie ein Ärgernis: Zwei Biker, die mit schmerzverzehrtem Gesicht nebeneinander einen Hügel hochtreten. Hinter sich eine lange Autokolonne. In dieser Situation taucht die Frage auf: Dürfen Velofahrende überhaupt nebeneinander fahren?

Darf ich in die Ferien, wenn ich krankgeschrieben bin?

Ein Angestellter ist schon seit drei Wochen krankgeschrieben. Seine Arbeitskollegin stösst auf Posts in den sozialen Medien. Der Kollege schickt darin Grüsse vom Strand in Mallorca. Darf man in die Ferien, während man krankgeschrieben ist?

Darf ich in meiner Wohnung Yoga anbieten?

Seit die Mieterin im ersten Stock ihre Yogalehrerinnenausbildung fertig hat, ist im Treppenhaus ein reges Kommen und Gehen. Die Frau empfängt mehrmals pro Woche Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu privaten Yogalektionen. Das Geläuf geht anderen Mitendenden auf den Wecker. Sie fragen sich: Darf man in seiner Mietwohnung Yoga-Stunden geben?

Darf ein Geschäft bei Retouren statt Geld einen Gutschein abgeben?

Auch schon erlebt? Sie kaufen einen Pulli, und merken zu Hause, dass Sie einen sehr ähnlichen bereits im Schrank haben. Zurück im Laden würde der Verkäufer das Produkt zwar zurücknehmen, aber nur einen Gutschein herausrücken.

Darf der Laden Schadenersatz verlangen, wenn mir ein Produkt runterfällt?

In einem Warenhaus möchte eine Kundin eine Kristallvase genauer anschauen. Doch die Vase rutscht ihr aus den Händen, fällt zu Boden und zersplittert. Sie müsse für den Schaden aufkommen und die Vase bezahlen, heisst es an der Kasse. Doch: Darf das Warenhaus die Kundin für dieses Missgeschick zur Kasse bitten?

Darf man das Weggli auf dem Weg zur Kasse essen?

Der Hunger ist gross, die Mittagspause kurz und die Schlange an der Kasse lang. Ein junger Mann greift in den Einkaufskorb und beisst in sein Weggli. Das Verkaufspersonal weist ihn zurecht. «Zuerst zahlen, dann essen!». Doch darf man das Weggli schon auf dem Weg zur Kasse anbeissen?

Darf man Fahrassistenz-Systeme ausschalten?

Unglaublich, was das neue Auto alles draufhat: Abstandstempomat, Spurhalteassistent und natürlich Parkassistent. Nach der anfänglichen Begeisterung nerven sich viele Autofahrerinnen und Autofahrer, dass ihnen der Wagen permanent drein funkt. Sie wollen das Steuer selbst in der Hand haben. Doch darf man Fahrassistenz-Systeme ausschalten?