Schmerzhafter Zwischenfall für Küng

01:17 Video Küng fährt in die Streckenbegrenzung und vergibt Medaillen-Chancen Aus Sport-Clip vom 20.09.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

An der Rad-EM in den Niederlanden enden die Medaillen-Träume von Stefan Küng im Zeitfahren auf brutale Art und Weise. Wenige Kilometer vor dem Ziel kollidiert der Thurgauer mit einer Streckenbegrenzung und stürzt. Blutüberströmt fährt Küng weiter und kämpft sich als Elfter ins Ziel.

Duplantis verbessert eigene Bestmarke

02:39 Video Duplantis mit dem Weltrekord Aus Sport-Clip vom 17.09.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 39 Sekunden.

Beim Diamond-League-Meeting in Eugene sorgt Armand Duplantis am zweiten Tag für das grosse Highlight. Der schwedische Stabhochsprung-Star überspringt die Höhe von 6,23 Metern und stellt einen Weltrekord auf. Seine bisherige Bestmarke übertrifft Duplantis um 2 Zentimeter.

Deutschland schreibt Basketball-Märchen

01:03 Video Noch 3 Sekunden, dann bricht der grosse Jubel aus Aus Sport-Clip vom 10.09.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

An der Basketball-WM in Manila sorgt Deutschland für eine Sensation. Das Team von Trainer Gordon Herbert spielt sich in einen Rausch und erreicht dank sieben Siegen in sieben Spielen den Final. Dort besiegen die Deutschen auch noch Serbien mit 83:77 und machen den ersten WM-Titel perfekt.

Am Freitag blicken wir auf den Oktober zurück.