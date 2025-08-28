Ditaji Kambundji lanciert das Heimmeeting aus Schweizer Sicht mit einem Paukenschlag.

Die Hürdensprinterin stellt in 12,40 Sekunden ihren eigenen Landesrekord ein und belegt den 2. Rang hinter Ackera Nugent (JAM).

Das Meeting Weltklasse Zürich dauert noch bis um ca. 22:15 Uhr – und kann auf SRF zwei oder hier live verfolgt werden.

Der Reigen an Podestplätzen in der Diamond League geht für Ditaji Kambundji weiter. Nach Rang 4 zur Saison-Eröffnung Ende Mai in Marokko, belegte die Bernerin der Reihe nach die Plätze 2 und 3 und bestätigte nun in der Limmatstadt mit dem 2. Platz ihr Standing. Einzig Ackera Nugent aus Jamaika konnte die 23-jährige Einheimische um 10 Zehntel in die Schranken weisen.

Kambundji bejubelte in 12,40 Sekunden Landesrekord – sie war exakt gleich schnell wie vor über 14 Monaten in Rom. Ihren Saison-Bestwert übertrumpfte sie um 0,03 Sekunden. Die Bernerin freute sich im Ziel über ihre furiose Leistung und meinte gar: «Ich habe an der letzten Hürde angeschlagen und dabei etwas verschenkt.» Das heisst übersetzt, dass sie bei Gegenwind nicht das perfekte Rennen ablieferte und folglich noch mehr «in petto» hat. So oder so ist dies ein grosses Versprechen für die WM in Tokio vom 13. bis 21. September.

Hinter Kambundji belegte Grace Stark (USA) in 12,44 Sekunden den 3. Rang. Selina von Jackowski, die zweite Schweizerin am Start, erreichte in 13,24 Sekunden das Ziel deutlich als Letzte.

