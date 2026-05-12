Wie fühlt es sich an, live im Radio zu sprechen? Welche Aufgaben haben Radiomoderator:innen? Wie führt man ein spannendes Interview? SRF Kids Kinderreporterin Anic (14), Jael (15) und Marielle (16) finden das für dich heraus.

Im Rahmen der Jugendmedienwoche «YouNews» dürfen Anic, Jael und Marielle die Schweizer Musiksendung «SRF 3 punkt CH» live moderieren. Begleitet werden sie dabei von SRF 3 Moderatorin Céline Werdelis.

Legende: Jael (links), Marielle (Mitte) und Anic (rechts) sind bereit für ihren Auftritt im Radio. SRF Kids

Im Radio erzählen sie, wie es ist, Radiomoderator:in zu sein, und berichten von ihrem Interview mit der Sängerin Zoë Më, die letztes Jahr in Basel beim Eurovision Song Contest für die Schweiz auftreten durfte. Die drei dürfen ihre Songs fürs Radio sogar selbst auswählen! Das alles hörst du hier:

Viel mehr als «nur» ins Mikro reden

Radiomoderator:innen sprechen nicht einfach drauflos. Bevor eine Sendung im Radio läuft, überlegen sie sich, welche Themen in die Sendung passen. Soll es um Musik gehen? Um Nachrichten? Oder um eine spannende Geschichte? Für die Sendung schreiben sie sich Moderationstexte auf. Zum Beispiel für die Begrüssung oder um das nächste Lied anzukündigen. Natürlich gibt es auch Momente, in denen Radiomoderator:innen spontan Dinge erzählen und kommentieren.

Legende: Jael und Marielle bereiten hier ihre Moderationstexte vor und üben sie. SRF Kids

Wer wählt die Musik aus?

Meistens suchen die Radiomoderator:innen die Musik nicht selbst aus. Dafür gibt es beim Radio ein eigenes Team. Diese Musik-Expert:innen überlegen genau, welche Lieder ins Programm passen, welche neu sind und was die Zuhörer:innen gerne hören.

Die Moderator:innen sehen auf dem Bildschirm, welches Lied als Nächstes läuft. Ihre Aufgabe ist es dann, die Musik anzukündigen, etwas dazu zu erzählen oder danach weiter durch die Sendung zu führen.

Legende: Auf dem Bildschirm vor ihnen sehen Marielle und Céline links die Lieder und rechts den Moderationstext. SRF Kids

Die Radiosendung «SRF 3 punkt CH» ist etwas eine Ausnahme: Die Moderatorinnen Hana Gadze, Anna Zöllig und Céline Werdelis wählen die Schweizer Musik selbst aus. Das dürfen auch die drei Nachwuchs-Moderatorinnen Anic, Jael und Marielle. Für ihren guten Musikgeschmack werden sie von den Zuhörer:innen gelobt!

Gäste im Radio

Im Radio sind oft spannende Gäste zu hören. Das können Musiker:innen, Sportler:innen oder Menschen mit einer besonderen Geschichte sein. Manchmal sind sie live im Studio und sprechen direkt ins Mikrofon. Dann müssen alle gut zuhören und schnell reagieren, denn alles läuft in diesem Moment im Radio.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Anic, Jael und Marielle führen ein Interview mit der Sängerin Zoë Më. Sie erzählt viel Spannendes über ihr neues Lied, den ESC und den gewonnen Prix Walo. Bildquelle: SRF Kids. 1 / 2 Legende: Anic, Jael und Marielle führen ein Interview mit der Sängerin Zoë Më. Sie erzählt viel Spannendes über ihr neues Lied, den ESC und den gewonnen Prix Walo. SRF Kids

Bild 2 von 2. Sowohl Anic, als auch Jael und Marielle fragen Zoë Më unterschiedliche Fragen und berichten am Abend bei «SRF 3 punkt CH» darüber. Bildquelle: SRF Kids. 2 / 2 Legende: Sowohl Anic, als auch Jael und Marielle fragen Zoë Më unterschiedliche Fragen und berichten am Abend bei «SRF 3 punkt CH» darüber. SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Manchmal werden Gespräche aber auch vorher aufgenommen. Das nennt man «vorproduziert». Dann kann man das Interview in Ruhe führen, Versprecher herausschneiden und die besten Stellen auswählen. Später wird das Gespräch in der Sendung abgespielt.

So stellst du gute Fragen Box aufklappen Box zuklappen Hör gut zu, was die andere Person sagt.

Stelle offene Fragen, die nicht nur mit «Ja» oder «Nein» beantwortet werden können.

Bleib neugierig und frag nach.

Stell eine Frage nach der anderen.

Frag einfach und klar.

Trau dich, jede Frage ist erlaubt!

Anic, Jael und Marielle interviewen Sängerin Zoë Më:

Willst du auch Radiomoderator:in werden?

Radiomoderator:innen sollten neugierig sein und gerne erzählen. Perfekt sprechen muss man nicht, denn kleine Versprecher passieren jedem. Wichtig ist, möglichst locker zu bleiben und Freude am Radio zu haben. Am Ende sind sich alle einig: Hinter einer Radiosendung steckt viel Arbeit. Es ist ein toller Job, vor allem, wenn man gerne spricht, zuhört und Neues entdeckt. Wer weiss, vielleicht werden wir Anic, Jael und Marielle in ein paar Jahren wieder als Moderatorinnen im Radio hören!

Anic, Jael und Marielle im Einsatz

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Marielle hört ihre eigene Stimme – das ist schon etwas ungewohnt. Kennst du das auch, dass deine Stimme auf einer Aufnahme ganz anders klingt als im Alltag? Bildquelle: SRF Kids. 1 / 5 Legende: Marielle hört ihre eigene Stimme – das ist schon etwas ungewohnt. Kennst du das auch, dass deine Stimme auf einer Aufnahme ganz anders klingt als im Alltag? SRF Kids

Bild 2 von 5. Jael live im Radio: Wenn das Mikrofon oben leuchtet, bedeutet es, dass sie gerade live sind. Bildquelle: SRF Kids. 2 / 5 Legende: Jael live im Radio: Wenn das Mikrofon oben leuchtet, bedeutet es, dass sie gerade live sind. SRF Kids

Bild 3 von 5. Wusstest du, dass du Radio nicht nur hören, sondern auch sehen kannst? Die Moderator:innen werden während der Sendung auch gefilmt. Hier siehst du Anic während ihres Interviews mit Zoë Më. Bildquelle: SRF Kids. 3 / 5 Legende: Wusstest du, dass du Radio nicht nur hören, sondern auch sehen kannst? Die Moderator:innen werden während der Sendung auch gefilmt. Hier siehst du Anic während ihres Interviews mit Zoë Më. SRF Kids

Bild 4 von 5. Zoë Më hatte eine ganz besondere Reaktion, als sie ihren Song zum ersten Mal im Radio hörte, erzählt sie im Interview. Dieses Video schauen sie sich hier gerade an. Wie sie reagiert hat, erfährst du im Interview! Bildquelle: SRF Kids. 4 / 5 Legende: Zoë Më hatte eine ganz besondere Reaktion, als sie ihren Song zum ersten Mal im Radio hörte, erzählt sie im Interview. Dieses Video schauen sie sich hier gerade an. Wie sie reagiert hat, erfährst du im Interview! SRF Kids

Bild 5 von 5. Während der Sendung müssen immer wieder mal Sachen angepasst und umgeschrieben werden. Bildquelle: SRF Kids. 5 / 5 Legende: Während der Sendung müssen immer wieder mal Sachen angepasst und umgeschrieben werden. SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Radiosendung für dich

Übrigens: SRF Kids hat jeden Samstag und Sonntag von 19:00 bis 20:00 Uhr auch eine Radiosendung! Hörst du schon «SRF Kids im Radio»? Hier erfährst du auch mehr über die SRF Kids Radiomoderator:innen Alessio, Angela und Luana:

Passend zum Thema SRF Kids im Radio Wer spricht da eigentlich am Radio?

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