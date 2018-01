Die Filme «Blue My Mind» und «Mario» heimsen am meisten Nominationen für den Schweizer Filmpreis 2018 ein.

Die Ruhe vor dem Sturm? «Blue My Mind» könnte beim Schweizer Filmpreis gross abräumen.

Alle Jahre wieder an den Solothurner Filmtagen: «Nacht der Nominationen». Das ist die festlich-familiäre Veranstaltung, an der die Nominationen für den wichtigsten Filmpreis des Landes ausgerufen werden: den Quartz.

Besonders rosig sind die Aussichten dieses Jahr für Lisa Brühlmann und ihren Erstling «Blue My Mind». Insgesamt sieben Auszeichnungen könnte der Film gewinnen, der von der Angst vor pubertärer Veränderung und Entfremdung erzählt – mit bestechenden Bildern, überraschendem Plot und einer jungen Frau, die zur Nixe mutiert, was schon der Trailer andeutet.

Versprechen für die Zukunft

Brühlmanns Gespür für das Fantastische im Alltag sei ein Versprechen für eine erzählerische Ausweitung im Schweizer Film, sagt SRF-Filmredaktor Michael Sennhauser. Auch wenn «Blue My Mind» noch Luft nach oben habe – am meisten im Mittelteil, der etwas plakativ geraten sei.

Auf Platz zwei der diesjährigen Nominations-Rangliste steht der Name des gestandenen Marcel Gisler. Sein schwules Fussballerdrama «Mario» darf mit vier Quartzen liebäugeln.

Ungern gesehene Gäste

Ein wegweisender Kick-Flick, sagt SRF-Filmexperte Selim Petersen über «Mario» mit Max Hubacher («Verdingbub») in der Hauptrolle. Nicht nur, so Petersen, weil offen schwule Fussballer auch im Jahre 2018 in der Männerwelt Fussball noch immer ungern gesehene Gäste sind. Sondern weil «Mario» auch auf dramaturgischer Ebene zu fesseln vermag.

Wie «Blue My Mind» ist auch «Mario» in den Top-Kategorien Drehbuch und Schauspiel nominiert. Anders als Brühlmann weiss Gisler aber bereits, wie sich so ein Quartz anfühlt. Er wurde 2015 für seinen Dokumentarfilm «Electroboy» mit dem Schweizer Filmpreis geehrt.

Kongo, China, Paris

Auch alle Jahre wieder: Nur schwer zu sagen, wer in der gewohnt welthaltigen Schweizer Paradedisziplin Dokumentarfilm die Nase vorn hat. Theatermacher Milo Rau mit «Das Kongo Tribunal»? Luc Schaedler und seine fünf chinesischen Künstler? Oder doch Jean-Stéphane Bron, der sich das Treiben in der Pariser Oper ganz genau angeschaut hat?

Am 23. März 2018 wissen wir mehr. Dann werden im Zürcher Schiffbau aus einigen der Nominierten die Quartz-Gewinnerinnen und -Gewinner. SRF ist live dabei.

Nominationen Schweizer Filmpreis 2018 Bester Spielfilm BLUE MY MIND von Lisa Brühlmann

DENE WOS GUET GEIT von Cyril Schäublin

IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE von Silvio Soldini

MARIO von Marcel Gisler

TIERE von Greg Zglinski Bester Dokumentarfilm A LONG WAY HOME von Luc Schaedler

ALMOST THERE von Jacqueline Zünd

AVANT LA FIN DE L'ÉTÉ von Maryam Goormaghtigh

DAS KONGO TRIBUNAL von Milo Rau

L'OPÉRA DE PARIS von Jean-Stéphane Bron Bester Kurzfilm EN LA BOCA von Matteo Gariglio

FACING MECCA von Jan-Eric Mack

INS HOLZ von Corina Schwingruber Ilić, Thomas Horat

RAKIJADA von Nikola Ilić

REWIND FORWARD von Justin Stoneham Bester Animationsfilm AIRPORT von Michaela Müller

IN A NUTSHELL von Fabio Friedli

LE FIL D'ARIANE von Claude Luyet Bestes Drehbuch BLUE MY MIND - Lisa Brühlmann

MARIO - Marcel Gisler, Thomas Hess

VAKUUM - Christine Repond Beste Darstellerin Loane Balthasar (Sarah) in SARAH JOUE UN LOUP-GAROU

Monica Gubser (Gertrud Forster) in DIE LETZTE POINTE

Luna Wedler (Mia) in BLUE MY MIND Bester Darsteller Max Hubacher (Mario Lüthi) in MARIO

Stefan Kurt (Papa Moll) in PAPA MOLL

Sven Schelker (David) in GOLIATH Beste Darstellung in einer Nebenrolle Jessy Moravec (Jenny Odermatt) in MARIO Zoë Pastelle Holthuizen (Gianna) in BLUE MY MIND Mona Petri (Mischa/Andrea/Eisverkäuferin) in TIERE Beste Filmmusik BLUE MY MIND - Thomas Kuratli DAS KONGO TRIBUNAL - Marcel Vaid DIE KLEINE HEXE - Diego Baldenweg, Lionel Vincent Baldenweg, Nora Baldenweg Beste Kamera BLUE MY MIND - Gabriel Lobos KÖHLERNÄCHTE - Pio Corradi TIERE - Piotr Jaxa Beste Montage ALMOST THERE - Gion-Reto Killias BLUE MY MIND - Noemi Preiswerk PAPA MOLL - Kaya Inan Bester Abschlussfilm MA YAN CHAN – WAVES OF TRANSITION von Jonas Scheu

