- Die trilateralen Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA sind am Mittwoch in die nächste Runde gegangen. Laut ukrainischer Seite waren die Gespräche in Abu Dhabi «produktiv». Am Donnerstag soll es weitergehen.
- Eine erste Gesprächsrunde, um Möglichkeiten für ein Ende des Kriegs auszuloten, hatte Mitte Januar stattgefunden.
- Russlands Staatseinnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft sind im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um die Hälfte eingebrochen.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
