- Die nächsten Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland stehen. Sie sollen kommende Woche in Genf stattfinden. Dies meldet der Kreml.
- Russland hat die Ukraine mit neuen schweren Angriffen überzogen. Tausende Gebäude sind nach dem Angriff in Kiew ohne Heizung.
- In der Diskussion um einen EU-Beitritt der Ukraine fordert Präsident Wolodimir Selenski, ein genaues Datum dafür in einem möglichen Abkommen für eine Beendigung des Kriegs mit Russland festzuhalten.
Themen in diesem Newsticker
- Kreml: Neue Ukraine-Gesprächsrunde in Genf
- Themen der Münchner Sicherheitskonferenz und Spannungen
- Selenski an Münchner Sicherheitskonferenz eingetroffen
- Tote und Verletzte bei russischen Angriffen in der Ukraine
- Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz
- Ukrainische Drohnenangriffe auf russische Region Wolgograd
- London kündigt 500 Millionen Pfund Militärhilfe für Ukraine an
- Stoltenberg fordert Gespräche zur Atomwaffenkontrolle
- Drohnenangriffe auf Odessa
- Selenski fordert schnellere Lieferung von Flugabwehrraketen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF