Krieg in der Ukraine Nato-Generalsekretär Mark Rutte zu Besuch in der Ukraine

Themen in diesem Newsticker

  • Selenski: Ansatz von Verhandlungsteam wird angepasst
  • Von der Leyen zum vierten Jahrestag des Krieges in Kiew erwartet
  • Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Kiew eingetroffen
  • Russland: Haben Energie- und Militäranlagen angegriffen
  • Russland hat mit 450 Drohnen und über 60 Raketen angegriffen
  • Raketen gegen Kiew und Charkiw
  • Selenski: Weniger russische Angriffe auf Infrastruktur
  • Russland militarisiert Kinder in besetzten Gebieten
  • Tote in der Ukraine nach russischen Angriffen
  • Cassis trifft Selenski

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 02.02.2026, 12:45 Uhr

