Gemäss einer Hochrechnung des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag der SRG wird die Abstimmung für eine E-ID äusserst knapp ausfallen.

Demnach halten sich das Ja- und das Nein-Lager mit jeweils 50 Prozent Stimmenanteil die Waage.

Der Fehlerbereich der Hochrechnung liegt neu bei ±1 Prozent.

Dass die Abstimmung auf Messers Schneide steht, ist überraschend. SRG-Umfragen im Vorfeld der Abstimmung zeichneten ein stabiles Ja.

«Es könnte wirklich extrem knapp werden», sagt Politologe Lukas Golder im SRF-Abstimmungsstudio. Das knappe Ergebnis habe auch mit dem Vertrauen in den Staat zu tun, der diesen elektronischen Identitätsnachweis herausgeben würde. Seit der Corona-Pandemie beobachte er «Bruchlinien, die schneller aktiviert werden können», so Golder.

Die Vorlage für die Einführung einer E-ID unterliegt dem fakultativen und nicht dem obligatorischen Referendum. Das heisst, für eine Annahme der Vorlage reicht das Volksmehr.

Worum es bei der E-ID-Vorlage geht

Mit der E-ID sollen sich Nutzerinnen und Nutzer künftig digital ausweisen können. Der elektronische Ausweis würde beispielsweise dazu verwendet werden, im Internet einen Strafregisterauszug, einen Führerausweis oder Diplome zu bestellen. Abgesehen von den Behörden soll die E-ID aber auch etwa beim Kauf von Alkohol eingesetzt werden – online und an der Bar.

Die E-ID ist als eine freiwillige digitale Alternative zum Schweizerpass oder der klassischen ID-Karte geplant. Frühestens ab Sommer 2026 sollen Interessierte eine E-ID kostenlos in der Swiyu App bestellen können. Momentan kann man dort bereits eine sogenannte Beta-ID zu Probezwecken hinzufügen.

Legende: Das Gesetz sieht vor, dass der Bund die E-ID herausgibt und die dafür notwendige technische Infrastruktur betreibt. KEYSTONE/DPA/Fabian Sommer

2021 sagte das Stimmvolk deutlich Nein zur Einführung einer E-ID, mit fast zwei Dritteln Nein-Stimmen. Damals hätte eine Privatfirma die E-ID herausgegeben. Nun lancierten Bundesrat und Parlament das Projekt einer staatlichen E-ID.

Laut dem Bund werden die Daten der E-ID dezentral gespeichert, auf den Handys der Nutzerinnen und Nutzer. Wer sein Handy verliert oder wechselt, muss eine neue E-ID beantragen, denn sie kann nicht kopiert werden. Der Bund betreibt eine Vertrauensplattform, um zu überprüfen, ob E-ID-Daten nicht gefälscht sind.

Datenschutz steht im Zentrum der Debatte

Bereits im Juni warben bürgerliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier an einer gemeinsamen Medienkonferenz für die Vorlage. Unter den heutigen Befürwortenden befinden sich auch Gegner der ersten E-ID-Vorlage, namentlich Vertreterinnen und Vertreter von SP und Grünen.

Mit der E-ID werde das Ausweisen im Internet laut Befürworterinnen und Befürworter einfacher. Unter anderem erleichtere sie Geschäftsprozesse, reduziere Bürokratie, schaffe Vertrauen im digitalen Raum und schütze die Privatsphäre.

Bekämpft wird die Vorlage zum einen vom Komitee «E-ID-Gesetz-Nein». Getragen wird es von der von früheren Mitgliedern der Piratenpartei gegründeten Gruppe «Digitale Integrität Schweiz» der Jungen SVP, der EDU sowie der Organisation «Freunde der Verfassung». Unterschriften gegen das E-ID-Gesetz gesammelt haben auch weitere Organisationen, darunter die «Mass-voll»- sowie die Piratenpartei. Die SVP ist die einzige grosse Partei, welche die Nein-Parole beschlossen hat.

Die Gegnerinnen und Gegner sorgen sich insbesondere um den Datenschutz. Auch wenn die E-ID vom Staat herausgegeben würde, berge sie ein hohes Risiko zum Datenklau. Zudem befürchten die Kritiker, dass immer mehr Onlineplattformen auf die E-ID-Daten zugreifen könnten.