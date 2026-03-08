- Die SRG- und die Klimafonds-Initiative scheitern beide am Ständemehr. Auch die Bargeld-Initiative bleibt an dieser Hürde hängen.
- Das Bundesgesetz über die Individualbesteuerung wird mit 54.3% angenommen.
- In den Kantonen Glarus, Nid- und Obwalden sowie in der Waadt werden Regierungen und teils Parlamente gewählt. In Appenzell Ausserrhoden kommt es zu einer Ersatzwahl für den Nationalratssitz.
- In diversen Regionen sind Abstimmungen zu kantonalen und kommunalen Vorlagen anberaumt.
- Die Städte Zürich und Winterthur wählen ihre Regierungen und Parlamente. Die Entwicklungen können Sie hier in unserem Liveticker mitverfolgen.
Individualbesteuerung
JA 54.3%, NEIN 45.7%
Resultat
SRG-Initiative
JA 38.1%, NEIN 61.9%
Resultat
Klimafonds-Initiative
JA 29.3%, NEIN 70.7%
Resultat
Bargeld-Initiative
JA 45.6%, NEIN 54.4%
Resultat
Gegenentwurf Bargeld-Initiative
JA 73.4%, NEIN 26.6%
Resultat
Themen in diesem Liveticker
- Der Bundesrat machte Feierabend – und wir jetzt auch!
- Die Schlussresultate sind da!
- SP gewinnt vier Sitze in Stadtzürcher Parlament
- Zwei Freiburger Gemeinden verzögern die endgültigen Ergebnisse
- BL: «Knappes Nein zeigt: Bevölkerung will Prämienentlastung»
- FR: Dank gemeinsamer Liste zum bürgerlichen Wahlerfolg
- Nimmt der Bundesrat den Willen der Stimmbevölkerung ernst?
- Müssen Sie Ihre Position zur Konzession nicht überdenken?
- Albert Rösti: Ja-Stimmen zur SRG-Initiative ernstnehmen
- Albert Rösti zur Klimafonds-Initiative: «Bisherige Politik wirkt»
Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.