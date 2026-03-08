 Zum Inhalt springen

Abstimmungen und Wahlen live Alle Initiativen abgelehnt – Individualbesteuerung wird kommen

Individualbesteuerung

JA 54%, NEIN 46%

Hochrechnung 

SRG-Initiative

JA 38%, NEIN 62%

Hochrechnung 

Klimafonds-Initiative

JA 29%, NEIN 71%

Hochrechnung 

Bargeld-Initiative

JA 46%, NEIN 54%

Hochrechnung 

Gegenentwurf Bargeld-Initiative

JA 73%, NEIN 27%

Hochrechnung 

Themen in diesem Liveticker

  • Zwei Freiburger Gemeinden verzögern die endgültigen Ergebnisse
  • BL: «Knappes Nein zeigt: Bevölkerung will Prämienentlastung»
  • FR: Dank gemeinsamer Liste zum bürgerlichen Wahlerfolg
  • Nimmt der Bundesrat den Willen der Stimmbevölkerung ernst?
  • Müssen Sie Ihre Position zur Konzession nicht überdenken?
  • Albert Rösti: Ja-Stimmen zur SRG-Initiative ernstnehmen
  • Albert Rösti zur Klimafonds-Initiative: «Bisherige Politik wirkt»
  • Heiratsstrafe: Was geschieht bei einem Ja zur Mitte-Initiative?
  • Überfordert das Ja zur Individualbesteuerung die Kantone?
  • Karin Keller-Sutter zur Individualbesteuerung

Abstimmungsdossier

Box aufklappen Box zuklappen
Grafik
Legende: SRF

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.

SRF 1, 8.3.2026, 12 Uhr

