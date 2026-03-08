Die Schlussresultate sind da!

SP gewinnt vier Sitze in Stadtzürcher Parlament

Zwei Freiburger Gemeinden verzögern die endgültigen Ergebnisse

BL: «Knappes Nein zeigt: Bevölkerung will Prämienentlastung»

FR: Dank gemeinsamer Liste zum bürgerlichen Wahlerfolg

Nimmt der Bundesrat den Willen der Stimmbevölkerung ernst?

Müssen Sie Ihre Position zur Konzession nicht überdenken?

Albert Rösti: Ja-Stimmen zur SRG-Initiative ernstnehmen

Albert Rösti zur Klimafonds-Initiative: «Bisherige Politik wirkt»