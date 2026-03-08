 Zum Inhalt springen

Abstimmungen und Wahlen live Hochrechnung: Individualbesteuerung 56% Ja – SRG-Vorlage 62% Nein

Individualbesteuerung

JA 56%, NEIN 44%

Hochrechnung 

SRG-Initiative

JA 38%, NEIN 62%

Hochrechnung 

Klimafonds-Initiative

JA 29%, NEIN 71%

Hochrechnung 

Bargeld-Initiative

JA 46%, NEIN 54%

Hochrechnung 

Gegenentwurf Bargeld-Initiative

JA 73%, NEIN 27%

Hochrechnung 

Themen in diesem Liveticker

  • SRF-Bundeshausredaktor: «Stimmvolk sieht Dringlichkeit nicht»
  • Bargeld-Initiative: Thalmann-Bieri (SVP/LU) und Schmezer (SP/BE)
  • Hochrechnungen sorgen für erste Jubelszenen
  • FDP-Co-Chefin zur Individualbesteuerung: «Geschichte schreiben»
  • Martin Candinas (Mitte/GR): «Konnten Kahlschlag verhindern»
  • Lukas Golder zieht ein erstes Fazit zum Abstimmungssonntag
  • Neue SRG-Hochrechnung: 56 % für Individualbesteuerung
  • Grossen (GLP) und Erni (Junge Grüne) zur Klimafonds-Initiative
  • Tobias Gasser: «Gewonnen hat beim Bargeld das Behördenvertrauen»
  • Thomas Matter (SVP/ZH): «Viele Ziele mit SRG-Initiative erreicht»

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.

SRF 4 News, 8.3.2026, 10 Uhr

