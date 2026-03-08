- Gemäss der SRG-Hochrechnung sieht es folgendermassen aus: Individualbesteuerung 56% Ja, 44% Nein | SRG-Initiative 62% Nein, 38% Ja | Klimafonds-Initiative 71% Nein, 29% Ja | Stichfrage Bargeld-Initiative und Gegenentwurf: 39% Initiative, 61% Gegenentwurf
- In den Kantonen Glarus, Nid- und Obwalden sowie in der Waadt werden Regierungen und teils Parlamente gewählt. In Appenzell Ausserrhoden kommt es zu einer Ersatzwahl für den Nationalratssitz.
- In diversen Regionen sind Abstimmungen zu kantonalen und kommunalen Vorlagen anberaumt.
- Die Städte Zürich und Winterthur wählen ihre Regierungen und Parlamente. Die Entwicklungen können Sie hier in unserem Liveticker mitverfolgen.
Individualbesteuerung
JA 56%, NEIN 44%
Hochrechnung
SRG-Initiative
JA 38%, NEIN 62%
Hochrechnung
Klimafonds-Initiative
JA 29%, NEIN 71%
Hochrechnung
Bargeld-Initiative
JA 46%, NEIN 54%
Hochrechnung
Gegenentwurf Bargeld-Initiative
JA 73%, NEIN 27%
Hochrechnung
